Турнава: Спор с «Интер РАО» не отразится на тарифах для населения

Как бы ни закончился спор Грузии с российским энергохолдингом «Интер РАО», это не отразится на тарифах для населения. Такое обещание дала министр экономики Натия Турнава, передает агентство «Новости-Грузия».

«При предыдущей власти был оформлен довольно тяжелый договор - соглашение с российской госкомпанией. В 2007, 2011 годах были внесены определенные изменения, согласно которым до 2025 года установлен определенный объем дохода, который должна получить, в том числе, и [тбилисская энергораспределительная] компания «Теласи» путем повышения тарифов.

В 2014 году те тарифы, которые установила Национальная комиссия регуляции Грузии, на наш взгляд, были абсолютно объективной, прозрачной методологией, и установки более высоких тарифов произойти было не должно, и не произойдет, несмотря на то, что «Интер РАО» требует этого.

Соответственно, наша твердая позиция во время этого суда, длившегося 6-7 лет, всегда заключалась в том, что тарифы не должны повышаться в той части, какой части требовало «Интер РАО». В такое время мы всегда исходим из интересов потребителей.

Рост тарифов для населения - очень чувствительная тема, и мы всегда стараемся, чтобы этого не происходило. В конечном итоге, арбитраж частично разделил требование «Интер РАО» о компенсации более 200 миллионов долларов, установил выплату в размере 80 миллионов, и как бы не закончился этот спор, который ведет Министерство юстиции, это не отразится на тарифах для населения», - заявила Турнава.