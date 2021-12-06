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Турнава: Спор с «Интер РАО» не отразится на тарифах для населения
Как бы ни закончился спор Грузии с российским энергохолдингом «Интер РАО», это не отразится на тарифах для населения. Такое обещание дала министр экономики Натия Турнава, передает агентство «Новости-Грузия».
«При предыдущей власти был оформлен довольно тяжелый договор - соглашение с российской госкомпанией. В 2007, 2011 годах были внесены определенные изменения, согласно которым до 2025 года установлен определенный объем дохода, который должна получить, в том числе, и [тбилисская энергораспределительная] компания «Теласи» путем повышения тарифов.
В 2014 году те тарифы, которые установила Национальная комиссия регуляции Грузии, на наш взгляд, были абсолютно объективной, прозрачной методологией, и установки более высоких тарифов произойти было не должно, и не произойдет, несмотря на то, что «Интер РАО» требует этого.
Соответственно, наша твердая позиция во время этого суда, длившегося 6-7 лет, всегда заключалась в том, что тарифы не должны повышаться в той части, какой части требовало «Интер РАО». В такое время мы всегда исходим из интересов потребителей.
Рост тарифов для населения - очень чувствительная тема, и мы всегда стараемся, чтобы этого не происходило. В конечном итоге, арбитраж частично разделил требование «Интер РАО» о компенсации более 200 миллионов долларов, установил выплату в размере 80 миллионов, и как бы не закончился этот спор, который ведет Министерство юстиции, это не отразится на тарифах для населения», - заявила Турнава.
Другие новости дня
Хазарадзе после суда: Мы никогда не обманывали государство
Банкиры Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе никогда не обманывали государство, бюджет, партнеров, вкладчиков и свою команду, - такое заявление сделал после сегодняшнего судебного процесса в беседе с журналистами основатель TBC Bank, лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе.
Мамуку Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и бизнесмена Автандила Церетели обвиняют в отмывании денег, сообщает агентство «Новости-Грузия». Судебное слушание состоялось 6 декабря в Тбилисском городском суде. В течение шести часов Хазарадзе и Джапаридзе отвечали на вопросы защиты и обвинения.
«Я рассказал фактами общественности и суду, что нет никакого отмывания денег, не говоря уже о незаконном присвоении, никаких обязательств перед кем-либо не существует в природе. Это политически мотивированное и сшитое дело», - сказал Джапаридзе.
Хазарадзе подчеркнул, что продолжит борьбу и докажет свою позицию в суде. «Я буду спокойно, терпеливо и упорно продолжать утверждать ту позицию, которая и является правдой, а правда одна», - сказал Хазарадзе.
- Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит в 16 миллионов 754 тысяч долларов компаниям «Самгори трейд» и «Самгори М», которые основал Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета основателя TBC Bank Мамуки Хазарадзе и его партнеру по бизнесу Бадри Джапаридзе, несмотря на то, что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса.
- В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний «Самгори М» и «Самгори трейд» увеличился на год, при том, что они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно, как считает обвинение, списал и перенес на внешний баланс.
- TBC Bank не потребовал возвращения денег и от тех, кто поручился за «Самгори М» и «Самгори трейд». Банк также не стал срезать деньги со счетов компаний или изымать их имущество, которое было под залогом. Ответственность за возвращение миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная (за месяц до выдачи банком кредита) в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии. Эта компания получила право требовать деньги с Хазарадзе и Джапаридзе. Параллельно этому TBC Bank периодически стал освобождать от ипотеки заложенную компаниями «Самгори М» и «Самгори трейд» недвижимость.
- Хазарадзе и Джапаридзе предъявили обвинения в отмывании денег. Они уже внесли назначенный судом залог - по 700 тысяч лари (235 тысяч долларов). Залог за Автандила Церетели в 500 тысяч лари (160 тысяч долларов) внес его сын, основатель оппозиционного телеканала «Пирвели» Вато Церетели.
Саломе Зурабишвили выступит на виртуальном Саммите демократии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 10 декабря выступит с речью на виртуальном Саммите демократии, который проводится по инициативе президента США Джозефа Байдена.
В виртуальном Саммите примут участие лидеры более 100 стран. Саммит объединит лидеров правительств, гражданского общества и частного сектора для обновления демократии и устранения угроз против неt.
В письменном приглашении президента Джозефа Байдена на имя президента Саломе Зурабишвили говорится: «Мы признаем и ценим ваше сотрудничество в построении демократического и уважающего права человека общества, что позволяет каждому гражданину добиться успеха. В момент серьезных вызовов и огромных возможностей, сегодня, для демократий как никогда важно доказать, что мы можем достичь результатов для нужд наших народов», - сообщает администрация президента.
В ФРГ три партии одобрили коалицию. Шольц 8 декабря станет канцлером
В Германии партия "Союз-90"/"Зелёные" одобрила коалиционное соглашение со Свободной демократическоё партией и с социал-демократами. Ранее за участие в "светофоре" – это название коалиции по цветам трёх партий – проголосовали свободные демократы и социал-демократы. Таким образом, соглашение будет подписано в ближайшее время.
Ожидается, что Бундестаг 8 декабря изберёт социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером. По всей вероятности, посты в новом правительстве ФРГ займут девять мужчин и восемь женщин. На это обращает внимание агентство dpa. Министром иностранных дел станет представительница "Зелёных" Анналена Бербок.
Будущее коалиционное правительство планирует увеличить инвестиции в цифровизацию и зелёные технологии. Кроме того, в 2023 году Бундестаг намерен вернуться к стратегии "чёрный ноль", когда запланированные расходы покрываются не за счёт новых кредитов, а исключительно за счёт доходов бюджета.
Новое правительство Германии также обещало предоставить безвизовый въезд россиянам в возрасте до 25 лет, упростить получение гражданства, вида на жительство и убежище.
Выборы в Бундестаг прошли в конце сентября. Блок христианских демократов, к которому принадлежала экс-канцлер Ангела Меркель, потерял 48 мест в парламенте. Социал-демократы получили на 53 кресла больше, чем было у них до выборов.
Выборы в Германии проходили впервые без Меркель. Ещё до голосования она сообщила, что не будет претендовать на должность канцлера. Торжественная церемония в честь проводов Меркель с поста прошла в Берлине 3 декабря. Официально Меркель уйдёт в отставку до 8 декабря.
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Главой абхазского МВД назначен Вальтер Бутба
Министром внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия назначен Вальтер Бутба, который до 2016 года занимал пост заместителя главы ведомства. Указ о назначении подписал абхазский президент Аслан Бжания.
2 декабря Бжания уволил главу МВД Дмитрия Дбар, назначив его начальником Государственной службы охраны. Отставки Дбар требовали абхазские ветераны и оппозиционеры. Временно исполняющим обязанности министра был назначен первый заместитель министра – Руслан Ажиба.
3 декабря был отправлен в отставку заместитель министра внутренних дел Ращ Цвижба. Ранее против него было возбуждено уголовное дело из-за инцидента 30 сентября, когда на сухумской набережной избили ветеранов.
Как пишет «Апсныпресс», сегодня же коллективу МВД представили двух новых заместителей министра – начальника милиции общественной безопасности Зураби Зантария и начальника СОБРа Дмитрия Кучуберия.
Минобразования Грузии ответило на скандал с биографией Иванишвили в учебниках
Министерство образования и науки Грузии считает, что исторические процессы в школьных учебниках истории 9 класса «описаны правильно, компетентно и многосторонне». Так в ведомстве ответили на разгоревшийся скандал вокруг описания в учебниках периода нахождения во власти третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, смены власти в 2012 году, а также деятельности миллиардера Бидзины Иванишвили – основателя правящей в настоящее время партии.
«В обоих книгах один абзац посвящен смене власти в результате выборов 2012 года, когда к власти пришла «Грузинская мечта» вместо партии «Национальное движение». В учебниках рассказывается о всех политических лидерах за годы независимости и о период их деятельности. Соответственно, естественно, рассказывается о том, что в 2012 году власть сменилась демократическим путем. Также четко подчеркивается неизменность западного курса страны, который был усилен «Соглашением об ассоциации». Исторические процессы описаны правильно, компетентно и разносторонне», – разъясняют в ведомстве.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», накануне депутат парламента Грузии Элене Хоштария, возглавляющая оппозиционную партию «Дроа», объявила, что начинает кампанию против включения в школьные учебники материалов об Иванишвили и для этого «прибегнет к разным формам протеста».
Депутат опубликовала фото из учебника для 9 класса, где в одной из глав есть описание Иванишвили. Пробывший один год премьер-министром Грузии миллиардер упомянут в учебнике как «политик, известный меценат и бизнесмен», в книге также приведена его биография.
Требования Хоштария нашли отклик у части общественности. Сторонники изъятия этих материалов из учебников считают, что таким образом учебники становятся пропагандистскими и в них восхваляются действующие власти, а роль «революции роз» в политических процессах страны принижена и представлена в негативном контексте.
Первоначально статью об описании новейшей истории Грузии в школьных учебниках опубликовала грузинская служба Радио Свобода.
В России подтверждены два случая заражения штаммом «омикрон»
В России выявлены первые два случая заражения штаммом "омикрон". Как сообщает 6 декабря Роспотребнадзор, новый вариант коронавируса обнаружен у двух пассажиров, прибывших из ЮАР.
Ранее их ПЦР-тесты показали положительный результат. По прибытии из Африки пациенты находились в обсерваторе. Российские власти ввели обязательный 14-дневный карантин для прибывающих из ЮАР, где были зафиксированы первые случаи заражения новым штаммом, и граничащих с ней стран. Всего, как сообщает ведомство, коронавирус выявлен у десяти пассажиров, прибывших в Россию из ЮАР. В настоящее время специалисты определяют штаммы вируса.
На данный момент новый штамм зарегистрирован уже более чем в 30 странах. Он выявлен примерно в одной трети штатов США, однако большинство новых тяжелых случаев заболевания связано с вариантом "дельта", сообщили американские инфекционисты. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний предупредил, что появившийся в ноябре "омикрон" в предстоящие месяцы может стать причиной примерно половины всех случаев заражения коронавирусной инфекцией в Европе.
Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире не зафиксировано ни одного случая смерти в результате заражения штаммом "омикрон" и пока просматривается тенденция более легкого течения болезни. В то же время учёные и медики предупреждают, что нужно соблюдать осторожность, потому что речь идёт лишь о самом начале распространения нового штамма. Для его изучения и определения заразности понадобится ещё несколько недель, отмечают в ВОЗ.
Штамм "омикрон" был обнаружен на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у этого варианта вируса 32 мутации – больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность "омикрона", усиливая его способность связываться с рецепторами, потенциально повышая уровень проникновения в клетки человека.
- В России (включая аннексированный Крым) за последние сутки зарегистрировали 32 136 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заразившихся с начала пандемии в России приближается к 10 миллионам. Умерли за последние сутки 1184 пациента с диагнозом COVID-19. До этого менее 1200 человек за сутки умирали почти месяц назад - 8 ноября.
Кандидат в президенты Франции Земмур провёл первый митинг
Во Франции первый предвыборный митинг крайне правого кандидата в президенты Эрика Земмура в воскресенье сопровождался стычками между его сторонниками и противниками.
В одной из стычек пострадал сам 63-летний Земмур – он получил повреждение руки после того, как на него набросился один из оппонентов.
Митинг прошёл в выставочном центре к северо-востоку от Парижа, в нём приняли участие около 15 тысяч сторонников телевизионного комментатора и автора популярных книг, известного главным образом своим жёстким отношением к миграции. Противники Земмура обвиняют его в расизме. На митинг пришли активисты движения SOS Racisme, с которыми сторонники Земмура вступили в перепалку, а затем и в драку как раз во время выступления политика.
Эрик Земмур объявил о своём выдвижении в президенты на прошлой неделе. Некоторые комментаторы сравнивают его с бывшим президентом США Дональдом Трампом, указывая на сочетание националистических и популистских тезисов в его выступлениях. На митинге он объявил о создании партии "Реконкиста" (название отсылает к процессу отвоёвывания христианами Пиренейского полуострова у мусульман). По опросам, Земмура готовы поддержать более 10 процентов избирателей, однако всё же меньше, чем его главного конкурента на правом фланге, Марин Ле Пен, которая также намерена баллотироваться в президенты.
На прошлой неделе определился также кандидат в президенты от оппозиционной правоконсервативной (голлистской) партии "Республиканцы". Им стала глава парижского региона (Иль-де-Франс) Валери Пекресс. Она считается представительницей умеренного крыла партии и дистанцируется от взглядов Ле Пен и Земмура. При этом она также призывает к ужесточению миграционного законодательства.
Социалисты ранее также выдвинули в президенты женщину – мэра Парижа Анн Идальго. Кроме того, ожидается участие в выборах крайне левого кандидата Жан-Люка Меланшона.
Президент Эммануэль Макрон, несмотря на многочисленные проблемы, с которыми сталкивается Франция, остаётся, по опросам, фаворитом выборов. Официально он пока не объявлял о выдвижении кандидатуры на второй срок.
Выборы должны пройти в апреле будущего года.
В Австрии новый канцлер – третий за последние три месяца
В Австрии приведён к присяге новый федеральный канцлер - третий за последние три месяца. Главой правительства стал Карл Нехаммер, ранее бывший министром внутренних дел.
49-летний Нехаммер, как и его предшественники Себастьян Курц и Александр Шалленберг, представляет правоконсервативную Народную партию.
Курц был вынужден покинуть пост главы коалиционного правительства в октябре в связи с коррупционным скандалом - прокуратура расследует дело об использовании государственных средств для публикации в крупнейшей газете выгодных для Народной партии опросов. Его преемник Шалленберг неожиданно подал в отставку на прошлой неделе, сразу после того, как Курц заявил о полном уходе из политики.
Нехаммер станет преемником Курца на посту председателя Народной партии. В партии надеются, что смена лидера поможет сохранить правящую коалицию с партией Зелёных. В правительстве в ближайшие дни произойдут перестановки, ожидается, что Шалленберг вернётся на пост главы МИД.
Смена канцлера произошла на фоне напряжённой ситуации с пандемией коронавирусной инфекции в стране. Австрия стала одной из немногих стран Европы, где введён полный локдаун - как для вакцинированных, так и для невакцинированных. Против локдауна регулярно проходят массовые акции протеста.
СМИ: фонд крёстной матери дочери Путина распоряжается усадьбой в Москве
Фонд крёстной матери старшей дочери президента России Владимира Путина получил в безвозмездное пользование историческую усадьбу на Ивановской горке в центре Москвы. Об этом сообщает издание "Важные истории" (признано в России СМИ-"иноагентом"). Во время реставрации, которая пройдёт за счет бюджета Москвы, облик памятника истории и культуры XVIII века могут изменить под нужды фонда - утверждает издание.
Речь идёт о городской усадьбе Венедиктовых – Шнаубертов – Моносзона. В 2018 году власти Москвы объявили, что готовят усадьбу к реставрации. "Важные истории" выяснили, что новым пользователем здания стал фонд "Музыкальный олимп" из Санкт-Петербурга. Его президентом является пианистка Ирина Никитина, бывшая жена виолончелиста и друга Путина Сергея Ролдугина, а также крёстная мать старшей дочери президента Марии. В совет фонда также входит жена Николая Шамалова, ещё одного друга Путина.
Как пишут "Важные истории", ещё в 2017 году Никитина написала Путину письмо, к которому была приложена рекомендация Ролдугина, с просьбой посодействовать передаче усадьбы фонду. В результате "Музыкальный олимп" получил здание в безвозмездное пользование от властей Москвы. Судя по проекту реставрации, с которым ознакомились журналисты, во дворе исторического здания могут возвести атриум со стеклянной крышей площадью 400 квадратных метров, в котором будет располагаться концертный зал на 300 мест с буфетом. При этом искусствоведы указывают на то, что усадьба - одна из немногих в Москве, сохранивших исторический облик с XVIII века, и опасаются, что в ходе реставрации этот облик будет утрачен.
- Ивановская горка - исторический район в пределах Садового кольца, относительно не затронутый новейшей застройкой. Сообщалось, что несколько особняков в этом районе, некогда бывшие в собственности корпорации ЮКОС, принадлежат компаниям, связанным с партнёрами семейства Ротенбергов и топ-менеджерами их компаний. Речь идёт об объектах культурного наследия, построенных в XVII–XIX веках, в частности городской усадьбе Кнопа, также известной как бывший дом приёмов ЮКОСа, усадьбе Четверикова-Кнопа, где когда-то располагались офисы ЮКОСа, ещё двух усадьбах и одном более современном здании.
Россия должна выплатить 10 млн евро за депортацию граждан Грузии до конца года
Москва в ближайшее время должна выплатить 10 миллионов евро – компенсацию, присужденную Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) депортированным в 2006 году из России гражданам Грузии. Об этом стало известно по итогам встречи Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) на уровне заместителей министров.
В решении, опубликованном на сайте Совета Европы, указано, что выплата должна быть осуществлена «в любом случае до конца года», вместе с начисленными за просрочку процентами, на банковский счет Совета Европы.
В КМСЕ указывают, что Россия согласилась подписать соответствующий меморандум о взаимопонимании, однако пока не подписала его. Грузинская сторона при этом уже оформила меморандум с генсеком Совета Европы.
Комитет министров вернется к обсуждению данного вопроса в марте 2022 года, на 1428-м заседании.
Как сообщалось в июне текущего года, КМСЕ призвал Россию до 6 сентября этого года выплатить напрямую Грузии компенсацию, присужденную её гражданам, или подписать меморандум о взаимопонимании, позволяющий произвести перечисление денежных средств.
В феврале текущего года руководивший тогда Минюстом Грузии Гоча Лорткипанидзе заявил, что Москва готова подключиться к рассмотрению вопроса о выплате компенсаций гражданам, депортированным из России осенью 2006 года. Позицию Москвы он назвал «небольшим шагом вперед».
ЕСПЧ обязал Москву выплатить грузинской стороне 10 миллионов евро в начале 2019 года. Лица, пострадавшие в результате нарушения статьи 4 протокола 4 Европейской конвенции по правам человека (запрет на коллективную высылку иностранцев), должны получить по 2000 евро. Гражданам, в отношении которых одновременно были нарушены пункта 1 статьи 5 (незаконное лишение свободы) и статьи 3 (бесчеловечное и унижающее достоинство обращение/содержание под стражей), российское государство обязано выплатить от 10 до 15 тысяч евро.
В прошлом году российские власти сообщили Комитету министров Совета Европы (КМСЕ) о «серьезных проблемах», возникших при исполнении решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В декабре КМСЕ также призвал Россию выполнить решение суда.
Число жертв коронавируса в Южной Осетии достигло 180
Накануне от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался 75-летний житель самопровозглашенной республики Южная Осетия. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 180.
Как пишет агентство «Рес», в «красной зоне» инфекционной больницы цхинвальского медцентра проходят лечение 68 пациентов, в палате интенсивной терапии и реанимации находятся шесть пациентов.
За выходные выявлено 11 новых случаев заражения. Число подтвержденных случаев коронавируса достигло 9951, выздоровели более девяти тысяч человек.
До 20 декабря в Южной Осетии остается запрет на проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный и дезинфекционный режим в закрытых помещениях и общественном транспорте.
В России оливье и селёдка под шубой за год подорожали на 15 и 25 процентов
Стоимость двух самых популярных в России новогодних салатов, оливье и селедки под шубой, по сравнению с 2020 годом увеличилась на 15 и 25 процентов - соответственно. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
За год подорожали все ингредиенты салата оливье. Сильнее всего изменилась стоимость овощей. Так, например, цена картофеля выросла почти на 80 процентов, моркови на 40 процентов, а репчатого лука на треть. Майонез и яйца подорожали на 28 процентов. Минимальный рост в 9 процентов был у консервированных овощей.
Аналогичная ситуация с селёдкой под шубой. За год ни один ингредиент этого блюда не подешевел. Минимально подорожала сама селёдка — на 11 процентов.
По данным Минсельхоза, продовольственная инфляция в ноябре увеличилась до 10 процентов. Одним из главных факторов подорожания продуктов в России и мире эксперты считают пандемию. Также на росте цен на сельхозпродукцию сказались сложные погодные условия — в частности, засуха, которая затронула этим летом многие российские регионы. По оценкам экспертов, из-за плохого урожая винограда в России в декабре примерно на 15–20 процентов подорожает вино. Производители сладостей объявили о повышении цен на свои товары ещё в ноябре.
В преддверии новогодних праздников подорожали не только продукты. Цены на искусственные ели в этом году выросли по сравнению с прошлым годом до 30 процентов. Также в среднем на 10 процентов растет и стоимость настоящих деревьев, сообщает РБК. На 15 процентов выросла стоимость услуг аниматоров (Деда Мороза и Снегурочки) на Новый год.
В среднем россияне собираются потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы более 18 тысяч рублей на человека без учёта подарков, свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом SuperJob. Самый большой бюджет на праздники планируют жители Москвы – более 23 тысяч рублей, а самый маленький — Волгограда – 14 тысяч рублей.
FT: разведданные США убедили ЕС и НАТО в российской угрозе Украине
Союзники США в ЕС и НАТО поддержали выводы американской разведки о том, что Россия может вторгнуться на территорию Украины. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Собеседники издания рассказали, что американская сторона в начале ноября, перед саммитом НАТО, предоставила широкий объём разведданных. До этого некоторые страны Евросоюза сомневались в убедительности доказательств Вашингтона о возможном вводе российских войск на Украину. Financial Times пишет, что изменить мнение союзников смогли предоставленные сведения о концентрации российских войск вблизи украинской границы.
Представитель Белого дома заявил, что Москва могла планировать вторжение уже в начале 2022 года. При этом российская сторона может задействовать в наступление половину воинских частей, которые сейчас находятся вблизи границы с Украиной.
Президент США Джо Байден 7 ноября в разговоре по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным намерен предостеречь Кремль от нападения на Украину. Байден также сообщит Путину о полной поддержке ответных мер странами ЕС и НАТО в отношении России в случае вероятного вторжения, пишет Financial Times. Детали санкций в отношении Москвы пока обсуждаются.
Представитель Еврокомиссии в разговоре с РБК отметил, что Брюссель не комментирует "спекуляции в СМИ" по вопросам вероятного российского нападения. При этом ЕС внимательно следит за ситуацией и неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Ранее ряд американских и германских СМИ со ссылкой на источники в разведке писали о том, что в в начале года Россия может начать масштабное вторжение на территорию Украины, возможно, с целью смещения действующих властей в Киеве или захвата территории. О подобных данных разведки сообщало и Минобороны Украины.
В Москве такие планы отрицают и заявляют, что у России есть право размещать войска на своей собственной территории по своему усмотрению. Москва назвала публикации в западных СМИ "спецоперацией по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию".
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По итогам внеплановой проверки уволен главврач ахалгорской больницы
Главврач ахалгорской больницы Джемал Бедоев уволен по итогам внеплановой проверки. Временно исполняющим обязанности главврача назначена Моника Джиоева, сообщил агентству «Рес» министр здравоохранения самопровозглашенной республики Южная Осетия Сослан Наниев.
Уволены также все сотрудники клиники, совмещающие должности, и не оказавшиеся на рабочих местах без подтверждающих документов.
Проверка последовала за материалом «Эха Кавказа» и частным расследованием гражданской активистки Тамары Меаракишвили.
«Посетил Ленингорскую больницу за неделю до контрольного посещения. Выявил нарушения в количестве совмещений и качестве, которое выражалось в количестве принятых пациентов по своему профилю, поставил задачу устранить эти нарушения. 2 декабря приехал с контрольной проверкой, взял с собой полное штатное расписание и по списку проверил всех, кого не нашёл без подтверждающих документов – уволил. Кроме того, снята ставка с одного из сотрудников из-за низкой лечебной эффективности, временно исполняющим обязанности главного врача назначена Джиоева Моника Сослановна», – рассказал Сослан Наниев.
По его словам, на запрос министра о контрольной документации был получен ответ, что документы в сейфе, ключи от которого у сотрудника, находящегося за пределами республики. Сейф был вскрыт, составлен акт, изъяты копии документов.
«На данный момент два местных врача состоят на трех ставках ввиду отсутствия врачей, это те врачи, которые постоянно проживают и находятся в Ленингоре. С подбором новых сотрудников эти ставки с них будут сняты. Изъятая финансовая и иная документация из сейфа изучается», – сказал глава Минздрава.
Как подчеркнул Наниев, работа по повышению эффективности будет продолжена во всех районных медицинских учреждениях.
На злоупотребления в системе здравоохранения Ахалгорского района местные жители жалуются не первый год. «Эхо Кавказа» писало о том, что несуществующие врачи лечили несуществующих больных за реальные бюджетные деньги. Во время пандемии коррупция в Ахалгори приобрела особый размах, говорилось в нашем материале от 1 декабря.
Агентство гражданской авиации Грузии отзывает лицензию у Myway Airlines
Агентство гражданской авиации Грузии отзывает лицензию у национальной авиакомпании MyWay Airlines по причине продажи акций компании иностранному гражданину. Как пишет агентство «Новости-Грузия», об этом говорится в заявлении ведомства.
«В августе в отношении MyWay Airlines было начато административное производство после того, как 40% акций компании продали иностранному гражданину, который стал владельцем 89% акций. По законодательству Грузии, лицензия о воздушной перевозке выдается юридическому лицу, зарегистрированному в Грузии, в котором гражданин или юридическое лицо, базирующееся в Грузии, владеет более 50% акций», – сказано в заявлении.
Как утверждают в ведомстве, после начала производства MyWay Airlines имитировала коммерческую сделку, по которой часть акций была переоформлена на гражданина Грузии. Позже агентству умышленно была предоставлена ложная информация о причинах и обстоятельствах отчуждения акций иностранному гражданину, говорится в заявлении.
Руководство MyWay Airlines считает, что решение агентства способствует монополизации рынка. Ответственность за это они возлагают на экономическую команду правительства «Грузинской мечты».
«Если агентство все-таки решит аннулировать лицензию, это будет очень дискриминационным, несправедливым и неаргументированным решением в отношении компании. Бизнес должен чувствовать поддержку и в случае MyWay Airlines так действительно не будет, если агентство приостановит компании разрешение на перевозки. Для компании это означает разорение. Речь здесь идет о том, что в компании трудоустроены до 120 сотрудников, а в 2019 году ее выплаты в бюджет и в отношении сотрудников составили до 8 миллионов лари», – сказала представительница MyWay Airlines в комментарии телеканалу «Мтавари».
MyWay Airlines была создана в Грузии китайской Hualing Group в 2018 году. В ноябре в Грузию из Китая были импортированы два самолета стоимостью более 43,4 миллиона долларов. Первый рейс авиакомпания MyWay Airlines осуществила в конце марта 2019 года в направлении Тегерана. До приостановки авиасообщения между РФ и Грузией MyWay Airlines также выполняла прямые регулярные рейсы по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси.
Абхазский МИД: любой диалог с представителями Грузии требуют согласования
В МИД самопровозглашенной республики Абхазия заявили, что иностранные неправительственные и международные организации должны согласовывать с ведомством проведение любых встреч с участием абхазской общественности и представителей Грузии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте абхазского ведомства.
«Руководствуясь действующими нормативно-правовыми актами Республики Абхазия, напоминаем, что при осуществлении иностранными неправительственными и международными организациями своей деятельности на территории Республики Абхазия, в том числе, при подготовке встреч с представителями молодежи Республики Абхазия, организации дискуссий, круглых столов и семинаров, распространении информационных материалов, а также при подготовке встреч с представителями руководства и общественных организаций Грузии, требуется обязательное предварительное согласование любых проектов с Министерством иностранных дел Республики Абхазия», – сказано в заявлении.
Ведомство указывает, что является «главным координирующим органом в области отношений с иностранными государствами и международными организациями» согласно указу абхазского президента от 6 ноября 2006 года.
В заявлении говорится, что программы (проекты), планируемые к реализации на территории Абхазии иностранными неправительственными и международными организациями, подлежат обязательному согласованию с МИДом.
«Кроме того, иностранными неправительственными и международными организациями должны представляться в Министерство иностранных дел Республики Абхазия отчеты о деятельности по реализации программ (проектов), персональном составе работников, а также документы, содержащие сведения об источниках финансирования и целях расходования данных средств», – говорится в заявлении.
Отметим, что на прошлой неделе новый глава ведомства Инал Ардзинба провел встречу с главами представительств международных организаций. Его заместитель Ираклий Тужба заявил после встречи, что «все текущие и запланированные проекты в сфере образования, здравоохранения, сельского хозяйства и других направлений гуманитарного сотрудничества будут реализовываться с учетом обязательного согласования» в абхазском МИДе.
Лидер оппозции Мьянмы Аун Сан Су Чжи получила четыре года тюрьмы
Суд в Мьянме приговорил к четырём годам тюрьмы бывшего госсоветника страны и Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Её признали виновной в подстрекательстве и нарушении санитарных ограничений в условиях пандемии коронавируса.
Это первый приговор в отношении Аун Сан Су Чжи после прихода зимой к власти хунты. Экс-советнику предъявлены ещё несколько обвинений. Общий срок лишения свободы по ним может достигнуть более 100 лет.
Аун Сан Су Чжи 76 лет. В 2016 году она заняла пост госсоветника и фактически возглавила правительство Мьянмы.
1 февраля военные в свергли правительство Аун Сан Су Чжи. Руководство хунты объяснило, что уверенная победа её партии "Национальная лига за демократию" на выборах в ноябре прошлого года стала результатом массовых фальсификаций. В конце июля итоги выборов были отменены.
Вскоре после прихода к власти хунты в Мьянме начались массовые протесты. Во время их разгона погибли более тысячи человек.
В Грузии с 1 января 2022 года увеличится пенсия
Ежемесячная выплата возрастным пенсионерам в Грузии увеличится с 1 января 2022 года. Об этом премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил на заседании правительства.
Для пенсионеров в возрасте до 70 лет предусмотрен рост выплат на 20 лари (6 долларов). Их пенсия достигнет 260 лари (83 доллара).
Для пенсионеров старше 70 лет предусмотрен рост на 25 лари (8 долларов) – пенсия составит 300 лари (96 долларов).
По словам Гарибашвили, в высокогорных поселениях пенсия для лиц моложе 70 лет составит 312 лари (100 долларов), а для лиц старше 70 лет — 360 лари (115 долларов).
Как сообщалось ранее, с января будет увеличена и помощь ветеранам войны – с 22 до 100 лари.
Местные выборы в Армении: партия Пашиняна победила в большинстве из 36 общин, уступила в ряде крупных городов
На состоявшихся в Армении в воскресенье выборах в органы местного самоуправления правящая партия «Гражданский договор» победила в большинстве из 36 общин.
Как написал на своей странице в Facebook депутат Национального собрания от «Гражданского договора» Ваагн Алексанян, по предварительным данным, партия премьер-министра Никола Пашиняна одержала победу в 25 общинах.
При этом правящая партия проиграла в нескольких крупных городах, передает Радио Азатутюн.
Так в Масисе победу одержал блок, возглавляемый действующим мэром Давидом Амбарцумяном, который проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу.
Мэром Абовяна избран кандидат от партии «Процветающая Армения», бывший депутат Эдуард Бабаян, который в прошлом был начальником охраны лидера партии Гагика Царукяна. В 2019 году Бабаян был приговорен к 3 ½ годам лишения свободы, но был освобожден по амнистии.
В третьем по величине городе Армении Ванадзоре победил блок во главе с бывшим мэром Мамиконом Асланяном, который набрал 38,6% голосов, что, тем не менее, означает, что Асланян не сможет переизбраться мэром без голосов какой-либо другой силы. Напомним, что на предыдущих выборах Мамикон Асланян возглавлял список бывшей правящей Республиканской партии Армении.
Партия «Гражданский договор», первым в списке которой на выборах в Ванадзоре значится губернатор Лорийской области Арам Хачатрян, набрала 24,7% голосов.
Отметим, что по данным Центральной избирательной комиссии Армении, явка на выборах составила 42,48% - в общем из 1 112 396 избирателей в голосовании приняли участие 472 528 граждан.
Наибольшую активность на выборах продемонстрировали избиратели общины Туманян Лорийской области, где явка составила 69,78%. Самая низкая явка в ходе выборов была зафиксирована в городе Армавир Армавирской области, где на выборы пришли 20,73% избирателей.
Примечательно, что жители сел Цовагюх и Семеновка Гегаркуникской области Армении бойкотировали выборы в органы местного самоуправления. Как в беседе со СМИ отметили местные руководители, тем самым сельчане выразили протест против укрупнения общин.
В Грузии 63 пациента скончались от коронавируса за сутки
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались 63 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 12 407.
За сутки в стране выявили 1778 новых случаев коронавируса. Накануне провели 25 855 тестов: PCR-тестов – 9410, экспресс–тестов на антиген – 16 445.
Выздоровели еще 3234 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 867 071, выздоровевших – 809 830.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,88%, за последние 14 дней составляет 8,56%, за неделю – 8,13%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 2674 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 238 070.
ВОЗ заявила об отсутствии смертей после заражения «омикроном»
В мире не зафиксировано ни одного случая смерти в результате заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ранее эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове в интервью телеканалу CBS отмечала, что пока просматривается тенденция более легкого течения болезни у заразившихся штаммом "омикрон". В то же время учёные и медики предупреждают, что нужно соблюдать осторожность, потому что речь идёт лишь о самом начале распространения нового штамма.
По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, организации понадобится еще несколько недель для изучения "омикрона", чтобы окончательно определить степень его заразности и способность вызывать тяжелое течение болезни.
На данный момент новый штамм зарегистрирован уже более чем в 30 странах. Он выявлен примерно в одной трети штатов США, однако большинство новых тяжелых случаев заболевания связано с вариантом "дельта", сообщили американские инфекционисты. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний предупредил, что появившийся в ноябре "омикрон" в предстоящие месяцы может стать причиной примерно половины всех случаев заражения коронавирусной инфекцией в Европе. В России, по данным Роспотребнадзора, случаев заражения "омикроном" пока не выявлено.
Многие правительства вводят повторные ограничения на поездки и другие экстренные меры – в попытке сдержать появление и распространение вируса. Так, в России ввели 14-дневный карантин для прибывающих из ЮАР, где были зафиксированы первые случаи заражения новым штаммом, и граничащих с ней стран.
- Штамм "омикрон" был обнаружен на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у этого варианта вируса 32 мутации – больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность "омикрона", усиливая его способность связываться с рецепторами, потенциально повышая уровень проникновения в клетки человека.
Умер основатель фестиваля «Кинотавр», продюсер Марк Рудинштейн
В Москве на 76-м году жизни скончался основатель фестиваля «Кинотавр», продюсер Марк Рудинштейн.
Известно, что в середине ноября Рудинштейн был госпитализирован с сердечным приступом и инсультом в одну из московских больниц. Последние десять дней он находился в состоянии комы.
Марк Рудинштейн родился 7 апреля 1946 года в Одессе. После службы в армии переехал в Москву, где учился в ГИТИСе и театральном училище имени Щукина. Как актер снялся в двадцати пяти кинофильмах.
Административную и продюсерскую деятельность Рудинштейн начал в 1982 году - в частности, он был директором и организатором концертов ВИА «Здравствуй, песня!». С того времени и до 1987 года почти постоянно находился под следствием по подозрению в «расхищении социалистической собственности». В итоге Рудинштейна приговорили к 6 годам колонии, но после отбывания 11 месяцев срока - оправдали.
В 1987 году Рудинштейн организовал один из первых в СССР масштабных независимых рок-фестивалей, который в течение трех дней проходил в подмосковном Подольске с участием групп «ДДТ», «Зоопарк», «Наутилус Помпилиус», «Бригада С», «Телевизор» и многих других.
Тремя годами позже, в том же Подольске, Рудинштейн провел первый «Кинотавр». В последствие кинофестиваль стал одним из самых известных и престижных в России. Сейчас он ежегодно проводится в Сочи.
Понтифик сожалеет: Пришло время стен и колючей проволоки
Папа Римский Франциск осудил эксплуатацию мигрантов ради достижения политических целей. В воскресенье он посетил лагерь беженцев на греческом острове Лесбос. Понтифик высказал сожаление в связи с наступлением «эпохи стен и заграждений из колючей проволоки».
Франциск, который, как ожидалось, выйдет прямо к подиуму, предпочел пройти через территорию лагеря, здороваясь с его жителями. Он также обменялся с африканским мальчиком приветствием «дай пять», сообщило агентство Reuters.
Понтифик в 2016 году во время посещения лагерей мигрантов, вывез с собой в Италию 12 сирийских беженцев. В этот раз, находясь в пятидневном турне по Греции и Кипру для встреч с беженцами и мигрантами, Франциск признал, что за пять лет «мало что изменилось».
Пять человек госпитализированы в «красную зону» цхинвальского медцентра
В «красную зону» инфекционной больницы цхинвальского медцентра госпитализированы пять человек с осложнениями от новой коронавирусной инфекции, всего там проходят лечение 69 пациентов, сообщила информагентству «Рес» сегодня, 5 декабря, заместитель директора РММЦ Зарина Туаева.
«Выписан за сутки один пациент, который продолжит лечение на дому, в палате интенсивной терапии и реанимации находятся шесть человек», - уточнила Туаева.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия продолжается вакцинация от коронавируса российскими препаратами «Спутник» и «Спутник Лайт».
- До 20 декабря решением республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом остается в силе запрет на проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный и дезинфекционный режим в закрытых помещениях и общественном транспорте.
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