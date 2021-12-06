«Настоящий милиционер». Новый глава абхазского МВД – с опытом в России

Министром внутренних дел Абхазии назначен Вальтер Бутба, проработавший в системе МВД Абхазии и России около 25 лет. В 2014 году он приехал в Абхазию из Москвы и успел два года отработать в должности заместителя министра внутренних дел. И вот его снова призвали из Москвы в Абхазию, на этот раз, чтобы возглавить ведомство.

Сегодня указом президента Абхазии Аслана Бжания новым министром внутренних дел назначен Вальтер Бутба. Ему 46 лет, он практически всю жизнь работал в системе МВД. В 1996 окончил Саратовское военное командное училище, в 1998 году – Абхазский государственный университет по специальности «юриспруденция», в 2020 году – завершил учебу в Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

В 1996 году поступил на службу в МВД Абхазии следователем следственного отдела и четыре года работал на разных должностях. В 2001 году уехал в Москву и начал работать в МВД России в подразделении по борьбе с организованной преступностью экономической направленности и противодействию коррупции.

С 2014 года по 2016 год был заместителем двух министров внутренних дел Абхазии – Рауля Лолуа и Беслана Хагба. В феврале 2016 года был освобожден от занимаемой должности и вернулся на работу в Москву руководителем по экономической безопасности и противодействию коррупции в крупнейших акционерных обществах.

Депутаты парламента Абхазии прошлого созыва пытались выразить заместителю министра Вальтеру Бутба вотум недоверия. Мы попросили вспомнить об этой истории экс-депутата парламента Ахру Бжания:

«Насколько я помню, часть депутатов выразила ему недоверие по поводу того, что он не принимал участие в боевых действиях (во время Отечественной войны народа Абхазии), что-то такое было. Я тогда занял его позицию, потому что ему на момент войны было лет 17-18, я не думаю, что правильно ребятам в 17-18 лет предъявлять претензии, что они не воевали, мне кажется, что это неправильно. Там какие-то были вопросы по поводу планов по работе в МВД, по-моему, речь шла об этом пресловутом законе против «воров в законе», что-то такое было. Чтобы был какой-то скандал, связанный с какими-то его действиями, не соответствующими его должности, я такого не помню. Он очень мало работал, я знаю, что Рауль Лолуа пригласил его из Москвы, потому что у него был хороший опыт оперативной работы в Российской Федерации, и он там был на хорошем профессиональном счету».

Вальтер Бутба работал в системе МВД заместителем министра в тот период, когда Шамиль Адзынба исполнял обязанности премьер-министра, он отозвался о Вальтере Бутба, как о человеке, знающем работу МВД изнутри и во всех деталях:

«Парень всю жизнь отдал милиции, образование имеет соответствующее, работал в структурах в России много лет, настоящий милиционер, человек, который знает эту работу изнутри, знает ее в мелких деталях, достойное назначение. Другое дело, что ситуация в стране очень сложная и реформа МВД не может зацикливаться только на структурах министерства и правоохранительных органов, это неправильно. В тяжелое, сложное время Вальтеру Сергеевичу придется возглавить эту ситуацию, но, как говорится, «волков бояться, в лес не ходить», есть такая поговорка. Наверное, он знает, что делает, он принял осмысленное решение. Он – человек подготовленный и уже в достаточно зрелом возрасте, когда, как не сейчас. Я желаю ему от всей души удачи в работе».

Предыдущий министр внутренних Дмитрий Дбар был отравлен в отставку после почти двухмесячных протестов оппозиции из-за его участия в избиении ветеранов войны 30 сентября в День Победы. Дбар назначен начальником Государственной службы охраны.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия