Отставка с поощрением. Абхазская оппозиция возмущена действиями президента

Абхазскую оппозицию не удовлетворила объявленная сегодня отставка министра внутренних дел республики Дмитрия Дбара. В частности, лидер партии «Форум народного единства» Аслан Барциц заявил, что перевод Дбара на другую высокую должность – начальника Госслужбы охраны – демонстрирует нежелание президента должным образом реагировать на инцидент с избиением ветеранов 30 сентября на сухумской набережной.

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал сегодня указ об освобождении от должности министра внутренних дел полковника Дмитрия Дбара и назначил его начальником Государственной службы охраны, присвоив воинское звание полковника. Временное исполнение обязанностей возложено на первого заместителя министра, генерал-майора Руслана Ажиба.

Оппозиция требовала отставки Дмитрия Дбара почти два месяца, основанием послужило событие, случившееся 30 сентября нынешнего года, когда в День Победы на набережной Сухума заместителем министра внутренних дел при участии самого министра были избиты ветераны войны из села Адзюбжа.

Именно с этого дня оппозиционные силы стали настойчиво требовать от президента Аслана Бжания отставки Дмитрия Дбара. Не увидев справедливой, по их убеждению, реакции на произошедшее со стороны президента, фактически отказавшегося защитить избитых ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, оппозиционные партии и движения объединились и выступили за отставку Дмитрия Дбара консолидировано.

Руководитель оппозиционной политической партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц прокомментировал отставку министра внутренних дел и оценил перевод его с одной государственной должности на другую как отсутствие должной и справедливой реакции власти на резонансное событие – избиение ветеранов в День Победы:

«Мы все являлись свидетелями того вопиющего события, когда были жестоко избиты ветераны, более того, после избиения их оставили без всякой помощи на площади. И реакция высшего руководства нашего государства, это отмечает подавляющее большинство жителей Абхазии, не соответствует тому происшествию, которое произошло. На это событие и на действия высших сотрудников МВД не была дана правильная, ясная и четкая правовая оценка. То есть, какую реакцию мы увидели? Это наши люди, и мы всеми правдами и неправдами будем их защищать. И после этого человека переводят в ГСО, что тут скажешь? Это выбор высшего руководства страны, если они считают, что после всего того, что произошло, человек может работать в органах охраны высших должностных лиц, как это комментировать? Им виднее, как говорится…»

Еще более категорично отреагировал герой Абхазии Вианор Ашба, руководитель оргкомитета Союза ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира». Он выразил возмущение и отметил, что президент перевел Дмитрия Дбара с одной высокой руководящей должности на другую, даже не сняв с него объявленный строгий выговор, и фактически поощрил его новым назначением:

«То, что произошло 30 сентября, было кощунственно, и я это осуждаю. Но после этого к Дмитрию Дбару у меня никаких претензий нет. У меня вопрос к главе государства, к господину Бжания. Мы делали заявление и требовали, чтобы он принял меры, соответствующие законодательству Абхазии. Но пока мы ожидали этого, он принял решение восстановить в должности временно отстраненного от обязанностей министра внутренних дел. Получилось, что президент проигнорировал и унизил ветеранов, это коснулось не только ветеранов Адзюбжы, это коснулось всех ветеранов. И я вовсе не доволен решением президента. Он заявил, что объявил строгий выговор за этот инцидент с ветеранами. И что мы после этого видим? Что, не решив инцидента между самими ветеранами и МВД, не разрядив обстановку, она так и осталась накаленной, президент пошел другим путем, поощрив его назначением на должность начальника ГСО и присвоив очередное воинское звание полковника. Мы даже не услышали о том, что выговор с Дмитрия Дбара снят, а президент его назначает на высшую должность. Мы в принципе возмущены действиями президента!»

Министерская карьера Дмитрия Дбара началась и завершилась за один год и семь месяцев. Он пришел в министерство из парламента, был известен как оппозиционный депутат, часто выступающий с критикой деятельности прошлых министров внутренних дел. Не скупился на хлесткие выражения и жесткую критику неблагополучной криминогенной обстановки в республике. 5 июля 2016 года Дмитрий Дбар был в первых рядах оппозиционных сил, штурмовавших здание МВД. Одним из первых прорвал оборону спецназа и милиции, охранявших объект, и проник в здание. Эта штурмовая волна смела тогдашнего министра Леонида Дзапшбу. 30 апреля 2020 года после победы на президентских выборах Аслана Бжания Дмитрий Дбар был назначен 14-м министром внутренних дел.

До него министерский кабинет занимали тринадцать человек, двое из них – Отар Хеция и Леонид Дзапшба – дважды. Таким образом, за 28 лет министры менялись шестнадцать раз, получается, что средний срок пребывания в должности на этом посту исчисляется примерно 1,7 месяцев. Но все не так однозначно, потому что попадались в этом длинном ряду долгожители, такие как Отар Хеция: он за два своих срока пробыл министром в общей сложности восемь лет. Наименее удачливыми были Беслан Хагба и Рауль Лолуа. Первый удержался на должности министра всего четыре месяца, а второй – семь.

Сменив роль оппозиционера на министра, Дмитрий Дбар вынужден был перейти от бурной и эмоциональной критики ведомства к реальной работе. И теперь уже нынешняя оппозиция практически в таких же хлестких выражениях, как и он когда-то, критиковала его за разгул преступности, бездействие и неспособность навести в стране порядок.

Дмитрий Дбар родился в 1984 году в городе Кечкемет в Венгрии в семье военного. Окончил школу в Сухуме, потом Московский государственный университет экономики. Параллельно с учебой в вузе служил в Государственной службе охраны Абхазии, пять лет проработал в Службе госбезопасности. В 2017 году был избран в Народное собрание Республики Абхазия. С 30 апреля 2020 года по 2 декабря 2021 года был министром внутренних дел.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия