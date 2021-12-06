«Руководители больницы были уверены в своей «крыше», поэтому ничего не боялись»

Сегодня министр здравоохранения Южной Осетии Сослан Наниев проинформировал общественность о мерах, предпринимаемых Минздравом по искоренению злоупотреблений в Ленингорской районной больнице. «По результатам выявления нарушений уволены все сотрудники, не оказавшиеся на рабочих местах без подтверждающих документов, а также смещен с занимаемой должности главврач больницы», – сообщил информагентству «Рес» глава ведомства. Речь идет о контрольной проверке, которую Минздрав начал 2 декабря с вскрытия сейфа и изъятия документов.

Министр Наниев нагрянул с проверкой в Ленингорскую больницу в четверг, 2 декабря, вместе с представителем Генпрокуратуры и своим заместителем Александром Прихотько. В Минздраве последний отвечает за бухгалтерию, кадры, закупку медикаментов и юридические вопросы. Чиновники пригласили понятых в кабинет инспектора по кадрам районной больницы Ангелины Баратовой и в их присутствии вскрыли сейф.

Говорит гражданская активистка Тамара Меаракишвили:

«Это было похоже на оперативно-следственное мероприятие. Сначала вскрыли сейф и сфотографировали его содержимое, потом фотографировали каждый предмет, который извлекали из сейфа, и оформляли изъятие. Кроме документов там были деньги, несколько пачек, завернутых в бумагу, – всего около ста тысяч рублей. На каждой пачке указаны суммы и фамилии людей, которые раньше работали в больнице, – это т.н. мертвые души и выплаченные на их имена зарплаты. Там еще было много трудовых книжек тех, кто раньше работал в больнице».

По словам Тамары, сейф пришлось вскрывать, потому что главный архитектор коррупционной схемы Ангелина Баратова выехала в Грузию около месяца назад – примерно через два дня после первого внезапного визита министра Наниева 29 октября, и увезла с собой ключи от сейфа.

Тамара Меаракишвили подчеркивает, что октябрьский визит Сослана Наниева не напугал Ангелину Баратову. Он произвел впечатление на персонал больницы тем, что принудил Баратову открыть сейф, просмотрел платежные ведомости и лично убедился в злоупотреблениях. Но после его отъезда она демонстрировала коллегам уверенность в своей безнаказанности и просила их не беспокоиться.

Причина отъезда в другом: у Ангелины Баратовой резко ухудшилось состояние здоровья и ее пришлось госпитализировать в Тбилиси. Первое время Баратова скрывала от коллег, что болела ковидом, ходила на работу без маски. Ее статус неформального финдиректора предполагал неусыпный контроль ситуации на месте. Поэтому ни о каком больничном отпуске не могло быть и речи. Когда начался жар, ее уговорили на госпитализацию в районной больнице, то есть этажом выше ее кабинета. От госпитализации в Цхинвал она категорически отказалась. Через два дня после отъезда министра ей стало хуже. Она задыхалась, но все равно не хотела уезжать. Ее увезли практически насильно: по словам очевидцев, она даже вырвалась из машины скорой и пыталась убежать от медиков, задыхалась и хрипела, видимо, пыталась что-то кричать, но ее поймали, затащили в скорую и увезли.

По мнению Тамары, причина такого упорства в том, что коррупция нуждается в неусыпном контроле:

«(Сейчас) Ангелина Баратова практически поправилась, но возвращаться пока не собирается, видимо, отсюда ей сообщили, что пока лучше пожить в Грузии. В Тбилиси она купила детям квартиры и теперь занимается их обустройством. Ее супруг занимался в районе разведением дойных коров и производством сыра, неделю назад он перегнал стадо в Грузию. Запрет на перегон скота через границу Анатолий Бибилов ввел в 2017 году сразу после избрания президентом. С тех пор это первый случай, когда кто-то смог преодолеть запрет. Вот такое влияние у этой семьи».

В настоящее время, говорит Тамара, как в фильме про Аль-Капоне, проверяющие ищут черную бухгалтерию Баратовой. Но и без нее проверяющим органам есть чем заняться. Например, журналом вызовов скорой помощи, согласно которому в прошлом году неотложки совершили 80 тысяч выездов к больным.

По данным переписи населения 2015 года, в Лениногорском районе проживает около четырех тысяч человек, а по факту – около двух тысяч: примерно 850 в восточной части района и около тысячи – в цинагарской зоне. Получается, что каждый житель ежедневно вызывал скорую 219 раз, а две бригады скорой помощи, работающие в две смены, выехали на все эти вызовы, причем значительная часть из них, судя по записям в журнале, к ковидным больным.

По словам Тамары Меаракишвили, информация о проверке Минздрава разнеслась по району в считанные часы. Еще до отъезда министра Наниева в Цхинвал ей позвонили человек двадцать – чиновники, медики, пациенты больницы. Причина такой реакции вполне понятна: это первая за время юрисдикции Цхинвала не формальная, а настоящая проверка.

Говорит Тамара Меаракишвили:

«Я точно знаю, что последние четыре года главврачи больницы платили деньги представителю администрации президента.

– Фамилии назвать можете?

– Давайте без фамилий. Платили за прикрытие – 900 долларов ежемесячно. Этому представителю отдельно платила Баратова по пятьдесят тысяч рублей, правда, источник не смог уверенно назвать периодичность этих выплат. Иными словами, руководители больницы были уверены в своей «крыше», поэтому ничего не боялись. А сейчас все, кто участвовал в коррупции, боятся, а остальные радуются.

– Почему радуются?

– Потому что одни работали, а другие бездельничали, но получали в разы больше. Потому что постоянно искали повод, Ангелина особенно, уволить тех, кто им не нравился, не приносил откаты. Они увольняли врачей и медсестер, чтобы увеличить количество «мертвых душ» и вместе с ними свои доходы. Для жителей района это означало, что их некому лечить».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия