В Грузии зарегистрировали ультраконсервативную, прокремлевскую партию

Во Франции первый предвыборный митинг крайне правого кандидата в президенты Эрика Земмура в воскресенье сопровождался стычками между его сторонниками и противниками.

В одной из стычек пострадал сам 63-летний Земмур – он получил повреждение руки после того, как на него набросился один из оппонентов.

Митинг прошёл в выставочном центре к северо-востоку от Парижа, в нём приняли участие около 15 тысяч сторонников телевизионного комментатора и автора популярных книг, известного главным образом своим жёстким отношением к миграции. Противники Земмура обвиняют его в расизме. На митинг пришли активисты движения SOS Racisme, с которыми сторонники Земмура вступили в перепалку, а затем и в драку как раз во время выступления политика.

Эрик Земмур объявил о своём выдвижении в президенты на прошлой неделе. Некоторые комментаторы сравнивают его с бывшим президентом США Дональдом Трампом, указывая на сочетание националистических и популистских тезисов в его выступлениях. На митинге он объявил о создании партии "Реконкиста" (название отсылает к процессу отвоёвывания христианами Пиренейского полуострова у мусульман). По опросам, Земмура готовы поддержать более 10 процентов избирателей, однако всё же меньше, чем его главного конкурента на правом фланге, Марин Ле Пен, которая также намерена баллотироваться в президенты.

На прошлой неделе определился также кандидат в президенты от оппозиционной правоконсервативной (голлистской) партии "Республиканцы". Им стала глава парижского региона (Иль-де-Франс) Валери Пекресс. Она считается представительницей умеренного крыла партии и дистанцируется от взглядов Ле Пен и Земмура. При этом она также призывает к ужесточению миграционного законодательства.

Социалисты ранее также выдвинули в президенты женщину – мэра Парижа Анн Идальго. Кроме того, ожидается участие в выборах крайне левого кандидата Жан-Люка Меланшона.

Президент Эммануэль Макрон, несмотря на многочисленные проблемы, с которыми сталкивается Франция, остаётся, по опросам, фаворитом выборов. Официально он пока не объявлял о выдвижении кандидатуры на второй срок.

Выборы должны пройти в апреле будущего года.