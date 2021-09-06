5 июля. Погром есть. Организаторов нет

Прошло два месяца с событий 5 июля, когда группа ультраправых сорвала Марш достоинства и учинила расправу над представителями СМИ в центре Тбилиси. Сегодня омбудсмен Нино Ломджария обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием призвать к ответственности двух организаторов насилия, один из которых – священнослужитель.

53 пострадавших журналиста, 31 обвиняемый, в том числе в участии в групповом насилии, но при этом ни одного предполагаемого организатора погромов и избиений.

В то же время Народный защитник Грузии Нино Ломджария полагает, что их как минимум двое. Это сооснователь «Альт-инфо» Зураб Махарадзе и священнослужитель Спиридон Цкипуришвили. Видеоматериалы, отображающие хронику 5 июля, а также предшествовавшие этому дню призывы в эфире «Альт-инфо», считает омбудсмен, дают достаточно оснований для предъявления обвинений этим людям.

Ломджария в рамках своих полномочий обратилась с соответствующим требованием к Генеральной прокуратуре Грузии. Отказ в возбуждении дел, по мнению Народного защитника, можно будет расценивать как покрывательство конкретных лиц со стороны властей:

«Основанием для предложения о начале уголовного преследования стали распространенные видеоматериалы, которые подтверждают, что до насильственных событий 5 июля Зураб Махарадзе и другие лица в эфире «Альт-инфо» неустанно анонсировали насилие по отношению к лицам, которые должны были участвовать в мероприятии, организованном Tbilisi Pride. Насильственные призывы также высказывались и в адрес журналистов. Те же лица в телевизионном эфире распространили информацию о создании групп, прямой задачей которых должно было стать насилие 5 июля».

По словам Нино Ломджария, непосредственно 5 июля Махарадзе лично руководил группами, совершавшими насилие, он же направил их в офисы организаций Tbilisi Pride и «Позор», в которых были совершены погромы.

Еще один человек, в отношении которого, по мнению омбудсмена, должно быть возбуждено уголовное дело, – священнослужитель Спиридон Цкипуришвили. В ходе гомофобной акции он обратился к толпе со словами:

«Никакого «нет насилию», вы обязаны прибегнуть к насилию ради родины, ради страны, ради святынь».

Тем самым, считает Нино Ломджария, священнослужитель нарушил Уголовный кодекс Грузии, в частности, статью 239-ю: это призыв к насилию, который создает явную, прямую и существенную угрозу осуществления группового насилия.

Сам Спиридон Цкипуришвили говорить сегодня с журналистами не захотел, ограничился лишь несколькими репликами. Впрочем, в течение всего разговора с представителями СМИ не выпускал из рук телефон и снимал собеседников на камеру:

«Поговорите с моим адвокатом, он вам ответит на все вопросы», – сказал священнослужитель, а на просьбу журналистов уточнить, к кому именно обращаться, ответил: «Вам не составит труда узнать, кто он. Я по возможности не буду помогать врагам Церкви».

В деле нет достаточного количества доказательств для предъявления обвинений лицам, о которых говорит Народный защитник, заявил в свою очередь Александр Дарахвелидзе, заместитель министра внутренних дел. Если такие доказательства появятся, сказал замминистра, прокурор примет соответствующие меры.

«Я ознакомился с заявлением Народного защитника, она опирается исключительно на публичные заявления (Зураба Махарадзе и Спиридона Цкипуришвили) и публичные видеоматериалы (…) Прокурор должен решить и, в случае если существует достаточно доказательств, предъявить обвинения конкретному лицу (…) Что касается Махарадзе – в его доме был проведен обыск. Кроме того, насколько мне известно, в ходе одной из акций он был задержан в административном порядке. Так что закон и следствие ко всем относятся одинаково, все, совершившие преступление, ответят», – сказал замминистра.

При этом ему непонятно, о какой возможной политической заинтересованности может говорить омбудсмен, когда обвинения в совершении уголовных преступлений предъявлены более 30 лицам, а в активной фазе следствия находятся 12 уголовных дел.

5 июля представители ультраправых сил собрались в центре Тбилиси, для того чтобы сорвать Марш достоинства, организованный Tbilisi Pride. Разделившись на группы, они ворвались в здания нескольких неправительственных организаций, разгромили их, а также избили более 50 представителей СМИ, освещавших события того дня. Один из пострадавших 5 июля – 37-летний оператор телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава скончался через неделю после произошедшего. Обстоятельства его смерти пока окончательно так и не установлены.