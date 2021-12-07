Четыре цхинвальских школы закрылись из-за гриппа и ОРВИ

Четыре цхинвальские школы закрыли до 16 декабря из-за большого количества случаев заболевания гриппом и ОРВИ, сообщила агентству «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Южная Осетия Марина Кочиева.

«Карантин был введен в школах №1 и 11. По тем же причинам была приостановлена деятельность государственного Лицея Искусств имени Аксо Колиева, а также цхинвальской школы-интерната», – сказала Кочиева.

Она подчеркнула, что решение о закрытии школ и детских садов на карантин принимается в случае, если количество заболевших превышает отметку в 20 процентов.

«Мы постоянно ведем мониторинг, на данный момент наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, случаев заболевания коронавирусом среди них нет», – отметила Кочиева.

При этом главный санитарный врач отметила важность исполнения противоэпидемических мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

С начала пандемии в Южной Осетии зафиксировано почти 10 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом, за минувшие сутки – 16.

Накануне от последствий коронавируса скончались две жительницы Южной Осетии – 84 и 85 лет.