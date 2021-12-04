Югоосетинская неделя: подставы, демарши и политические счета

В среду, 1 декабря, югоосетинский парламент все же заслушал отчет государственной комиссии по демаркации и делимитации границы с Грузией. Депутаты хотели это сделать еще в прошлую пятницу, президиум даже включил вопрос в повестку дня, но сессия была сорвана. Председательствовавший на заседании первый вице-спикер Петр Гассиев и его заместитель вице-спикер Владимир Келехсаев отказались проводить заседание, в повестке которого содержался отчет комиссии.

Их мотивация сводилась к следующему: комиссия создана по указу президента, поэтому и докладывать о результатах проделанной работы она может только с его разрешения. В кулуарах тогда говорили, что в последнюю минуту перед сессией об этом узнал президент и потребовал от председательствовавшего сорвать слушания. Тем не менее демарш вице-спикеров вызвал возмущение коллег, они сочли их поведение неприемлемым.

В среду заседание проводил уже спикер Алан Тадтаев и, как оказалось, был совсем не против, чтобы депутаты послушали членов Госкомиссии. Теперь пришло время возмущаться Петру Гассиеву. Он фактически обвинил своих соратников по партии «Единая Осетия» Алана Тадтаева и Анатолия Бибилова в «подставе» и публично признал, что сорвал прошлое заседание после разговора с президентом:

«Мне было четко и ясно сказано провести сессию с теми вопросами, которые были определены в повестке дня. В числе них не было вопроса, чтобы вынести отчет работы комиссии на сессию парламента. Я еще раз спросил, мне сказали: нет, это прерогатива президента. Я сказал президенту, и он ответил, что, да, комиссию сделал я и поэтому выносить этот вопрос (на сессию) имею право только я. Поскольку мне было разрешено провести сессию парламента по другим вопросам, я ее и не провел. В таком случае у меня сейчас тоже возникает вопрос – а что изменилось? У нас погода лучше стала или хуже? Или, извиняюсь, я рожей не вышел? Я разве хуже бы провел сессию с этим вопросом? Но я так понимаю, это была такая неуклюжая попытка меня подставить, но я еще раз вам говорю: я этого не допущу. Я не допущу, чтобы меня подставляли, чтобы из меня сделали врага народа. И… хватит! Мне уже ясно! Спасибо за внимание, я с вашего позволения покину зал, не потому, что я проявляю неуважение к комиссии, которая поработала, потому что с работой комиссии я ознакомился на самой комиссии».

После этой тирады Петр Гассиев вновь покинул зал заседаний.

В самом деле, почему в пятницу нельзя, причем насмерть нельзя, а в среду уже можно? Запрет изначально был бессмысленным, потому что эти итоги еще до заседания стали достоянием гласности и их в полный рост уже обсуждали на кухнях и в социальных сетях. Более того, запрещать слушания было даже во вред действующей власти, потому что в глазах общественности выглядело как признание вины и попытка уклониться от ответственности.

Поэтому, скорее всего, решение было спонтанным, эмоциональным. И при его принятии, выходит, президент не озаботился, какой политический и репутационный ущерб причиняет своему соратнику Петру Гассиеву. Собственно, за это он и получил от своего вице-спикера.

Разве это не показатель отношения президента к своему окружению? Разве эта история не отражает эмоциональный фон в коллективе перед началом президентской избирательной кампании?

Но один вопрос остался без ответа: и все-таки имели право депутаты рассматривать отчет без согласия президента или нет. Председатель парламента III и V созывов Станислав Кочиев утверждает, что не имели:

«В данном случае я согласен с мнением первого вице-спикера, хотя это бывает очень редко. Госкомиссию созвали по инициативе президента, поэтому он в данном случае хозяин положения. Именно президенту должна была поступить докладная записка, а потом президент бы решил, на каком уровне ее рассматривать, каким органам сделать поручение. Иными словами, как решить этот вопрос, касается исключительно президента. А то, что мы сейчас наблюдаем, – это несвойственные парламенту функции и нарушение, и вмешательство в дела другой ветви власти.

– По-вашему, члены госкомиссии, в том числе и депутаты, которые в нее входят, должны информировать только президента, а парламент уже может запросить отчет у президента?

– Конечно, депутаты могли обратиться к нему с просьбой рассмотреть отчет на заседании парламента. Требовать у президента парламент не может – ветви власти друг другу не подчиняются».

По словам Станислава Кочиева, так было в его время.

Депутат Давид Санакоев – член комиссии и один из инициаторов слушаний в суде, приводит свои аргументы. Необходимость такой активной позиции парламенту диктует сложившаяся в республике ситуация, говорит он:

«Например, в конце августа 2019 года после того, как на нашей территории у селения Цнелис грузины выставили свой пост, мы начали разбираться, почему так произошло. Но уже через несколько дней после этого президент прислал к нам законопроект о государственных границах, к которому прилагалась новая карта республики. Этот законопроект не был зарегистрирован, и нам о нем ничего не сказали. Его втихую принесли на сессию в конверте, передали одному из служащих парламента. Нам сказали, что это секретный законопроект, поэтому нам его не раздали, вместо этого предложили послушать его содержание и проголосовать. Служащий стал зачитывать… Мы на это сказали: «Вы что, с ума сошли?! Каким бы он секретным ни был, так законы не принимают!» Как теперь выяснила госкомиссия, если бы мы приняли те законопроект и карту, которые нам пытались подсунуть, мы бы потеряли более двухсот квадратных километров нашей территории. А сегодня, когда мы спрашиваем спикера, почему он не зарегистрировал законопроект, как это положено по закону, он ничего не может нам сказать.

– Как, совсем ничего не говорит?

– Он говорит, мол, это же был секретный документ, тот, кто его принес, наверное, же знал… Мы спрашиваем его: «А кто принес?» Он молчит. Но мы-то знаем, да и он в 2019 году не скрывал, что законопроект прислал президент. Поэтому мы настороже, чтобы нас опять не обманули, не пытались поставить в неудобное положение, не пытались нами воспользоваться. Они грубо нарушают закон, и, вообще, все, что можно нарушить, они уже нарушили, начиная с Конституции и заканчивая любыми нормативными актами. Пожелания президента для них важнее, чем Конституция. И вот чтобы мы опять не попали в такое дурацкое положение, как в 2019 году, группа депутатов запросила у членов госкомиссии промежуточные выводы по демаркации государственной границы. Мы имеем на это право».

Это уже третья неделя, которая проходит под знаком споров о границе. Такое впечатление, что все только начинается и грозит очередным витком кризиса власти. Доклад члена госкомиссии – депутата Роберта Остаева – опубликован в соцсетях. Теперь жители республики детально рассматривают, за счет каких территорий новая карта, предложенная президентом на утверждение парламента, оказалась меньше той, которая была описана в Декрете о создании югоосетинской автономии в 1922 году и в рамках которой была провозглашена республика в 1992 году.

В соцсетях жители республики размещают посты, в которых называют «цнелисским кризисом №2» сокращение по новой карте территории западнее и южнее Квайсы: «Все земли, ранее находящиеся в совместном владении жителей Хъевселта, Теделет и сел, где компактно проживали Зассеевы, Теблоевы, Хугаевы, названия, которых уже не знает молодежь, тихой сапой отходили к Раче (Грузия)».

* * *

К другим темам. В четверг, 2 декабря, Цхинвальский городской суд удовлетворил жалобу бывшего главы аппарата югоосетинского правительства Олега Гаглоева на незаконное уголовное преследование со стороны Генеральной прокуратуры.

Сам Гаглоев на судебном заседании не присутствовал, потому что на территории Южной Осетии он все еще в розыске, неделю назад Генпрокуратура продлила сроки расследования уголовного дела. О вердикте истец узнал по телефону от своего адвоката. Олег Гаглоев находится во Владикавказе. «Эху Кавказа» удалось связаться с ним по телефону:

«Суду наконец удалось сегодня рассмотреть все материалы по существу, потому что прокуратура искусственно затягивала с представлением суду документов дела, и даже то, что представила, не выдерживало никакой критики. Я и мой адвокат надеялись, что суд признает незаконным все постановления о возбуждении уголовного дела, но суд признал его незаконном только в части, касающейся меня. В части, касающейся главного бухгалтера, к сожалению, вопрос не был рассмотрен. Для нас это было сегодня досадным сюрпризом. Суд мотивировал это решение тем, что Ланда Абаева в суд не обращалась, поэтому будем еще бороться, чтобы ее права не были ущемлены. Продолжим работу в этом направлении и вместе с тем будем ждать ответных действий со стороны Генпрокуратуры. Вполне вероятно, она будет обжаловать решение горсуда в кассационных инстанциях».

Генпрокуратура обвинила Олега Гаглоева и начальника управления бухгалтерского учета и отчетности аппарата правительства Ланды Абаевой в нецелевом расходовании бюджетных средств в размере 4 830 094 рублей.

Экс-глава аппарата правительства назвал эти обвинениями абсурдными. По его словам, следствие сложило все расходы на питание российских делегаций с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года, а итоговую сумму записала в хищения. Олег Гаглоев обжаловал постановление Генпрокуратуры о возбуждении уголовного дела. Цхинвальский горсуд признал, что оснований для возбуждения уголовного дела нет, но при этом один из фигурантов этого дела – Ланда Абаева – остается под следствием. Такое любопытное решение.

Олега Гаглоева уволили с поста руководителя аппарата правительства 20 декабря 2020 года, когда уличили в дружбе с оппозиционерами. Спустя почти год после увольнения в отношении экс-чиновника возбудили уголовное дело, причем за период работы, который уже проверяли Счетная палата России и аудиторы Казначейства РФ.

Тогда же бывшие коллеги рассказали Гаглоеву, что его дело на контроле у президента. Экс-чиновник попал в странную ситуацию. Он заявлял, что его преследуют не из-за нарушений, которые он якобы допускал, а по каким-то иным мотивам. Но в чем подлинная причина преследования, объяснить не мог.

Историю более или менее прояснило местное сарафанное радио. По уверениям источников из Дома правительства, якобы кто-то из приближенных нашептал президенту, будто у Гаглоева президентские амбиции, которые даже есть кому поддержать.

У тех, кто знаком с ним, это утверждение вызывает гомерический хохот, но самому экс-чиновнику и тем, кто контактировал с ним по работе и теперь, как Ланда Абаева, могут угодить в «сообщники», явно не до смеха.

По информации, которую Олегу Гаглоеву сообщают бывшие коллеги, все указывает на то, что Генпрокуратура готовит против него новое уголовное дело. На этот раз угроза нависла над российским кадровым агентством «Детек», с которым вот уже шесть лет аппарат правительства реализует программу по привлечению квалифицированных кадров из России: врачей, тренеров по плаванию, художественной гимнастике и т.д. Говорит Олег Гаглоев:

«По инициативе Генпрокуратуры в аппарате правительства проводится налоговая проверка. Мы ожидаем, что прокуратура будет пытаться возбудить уголовное дело по статье 199.1 УК РФ («Неисполнение обязанностей налогового агента»). По указанию Генпрокуратуры налоговая инспекция проверяет наш контракт с российским кадровым агентством на привлечение российских специалистов. Причем проверят только те три года, когда я руководил аппаратом правительства, – с начала 2018 по конец 2020 года. Ни предыдущие, ни последующие периоды их не интересуют, хотя контракт продолжается».

По мнению Гаглоева, товарищи следователи явно увлеклись и перешли все мыслимые границы. Ради того, чтобы загнать в угол человека, которого они возомнили претендентом на власть, создают проблемы третьим лицам, по принципу «лес рубят – щепки летят». Получается, ради того, чтобы обвинить экс-чиновника, что он не исполнил требование закона и не удержал налог, «Детеку» могут предъявить претензии в неуплате налогов. Это противозаконно и совершенно недопустимо, говорит Олег Гаглоев:

«"Детек" платит налоги в России потому, что он российский налоговый резидент. К нам он отношения не имеет, он на нашей территории не работает, не представлен в республике ни филиалом, ни каким-то иным образом. Поэтому она не должна облагаться в республике НДС и налогом на прибыль. Кроме этого, в соответствии с российско-югоосетинским соглашением от 2009 года об оказании социально-экономической помощи республике, программа привлечения квалифицированных кадров утверждается на межправкомиссии и освобождается от уплаты налогов. А Генпрокуратура, как я понимаю, хочет, чтобы налоговая согласилась с ними и заставила «Детек» платить налоги.

– «Детек» в курсе происходящего, что им могут выкатить претензии?

– Конечно, уже и со мной связывались. В «Детек» возмущены происходящим, потому что программа ежегодно формируется, ежегодно бывают распоряжения президента на подписание соответствующего договора. К распоряжению президента, как правило, прилагается финансово-экономическое обоснование, в котором каждый рубль расписан: сколько приходится на налоги, на зарплату специалистов, на жилье, страхование или что-то еще».

Олег Гаглоев подчеркивает: если все-таки прокуратура и налоговая вдруг примут решение обложить «Детек» налогами задним числом, то взять их неоткуда, кроме как из декабрьской части контракта, то есть из зарплат привлеченных специалистов, говорит Олег Гаглоев:

«Помимо того, что они хотят возбудить уголовное дело в отношении меня, они еще и прервут работу привлеченных специалистов, в первую очередь врачей. Все это, как бы выразиться помягче, выглядит неразумно в разгар пандемии – делать все, чтобы российские врачи уехали из республики».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия