Недавний обыск у двух жительниц Абхазии, которых правоохранительные органы подозревают в оскорблении представителей власти в социальных сетях, поднял вопрос: не является ли такой поиск анонимов посягательством на свободу слова?

– Чувствуете ли вы угрозу свободе слова в Абхазии в связи с последним делом против двух женщин, которых обвиняют в оскорблениях власти?

Людмила Сагария: Каждый человек, конечно, имеет право высказывать свое мнение. Но не имеет право выражать свою критику в нецензурной, оскорбляющей личность форме или навешивать какие-то ярлыки. Должны, конечно, все мы соблюдать универсальные этические нормы или учиться культуре полемики. А что касается анонимов, которые позволяют себе умышленно и, самое ужасное, публично оскорблять честь и достоинство в неприличной и дерзкой форме, то они должны понести, конечно, наказание. Это вообще считается преступлением, в некоторых случаях за это можно получить и судимость. Но такого рода преступления должны быть неоспоримо доказаны правоохранительными органами. Конечно же, должна соблюдаться презумпция невиновности.

Алиса Пачалия: Я не могу сказать, что чувствую такую угрозу именно свободе слова, меня больше волнует компетентность представителей правоохранительных органов, которые принимают такие решения. К сожалению, я не знаю всех подробностей данного случая, были ли у них законные основания и необходимые документы. Но, к сожалению, последние действия правоохранительных органов не вызывают к ним доверия. И меня больше волнует ситуация внутри ведомства.

Девушка: Что касается двух женщин, я не могу с уверенностью сказать, что это они, потому что я не видела никаких доказательств. Если, конечно, все это неправда, то это уже преследование. Но анонимы переходят на личность, и они затрагивают личность, а не профессиональную деятельность наших чиновников. В принципе, можно писать от своего имени и говорить то, что ты хочешь. Если ты становишься анонимом, то это уже чревато, оскорбление личности. Но все равно я не вижу угрозу свободе слова.

Мактина: Я считаю, что свободы слова в Абхазии предостаточно. В Абхазии, по-моему, каждый может выразить свое мнение по тому или иному случаю или по любой теме. Никаких ограничений лично я не вижу в свободе слова. Все-таки наша страна демократическая. Но когда анонимно пишут люди, когда человека огульно оскорбляют, извините, за это статья должна быть. Я считаю, что за это надо отвечать. В случае конкретно этих двух женщин не могу сказать на 100%, я обычный человек, на самом ли деле они виновны в этом. Прокуратура разберется. Я считаю, что нормальная критика уместна всегда, она должна быть, только это стимулирует человека что-то исправить, но оскорбления, на мой взгляд, неуместны. Хочешь человеку сказать, – скажи, подойди к нему лично, но на всю страну писать такие вещи – это неуместно! Это не есть свобода слова!

Яна: Никоим образом не чувствую. Еще в советские времена наш город был слегка диссидентским, где могли позволять себе и на Брехаловке очень вольные высказывания в адрес власть предержащих и даже самых высоких лиц. То же самое вольнолюбие сохранилось и сейчас. Нет, никоим образом.

Манана Шамба: Я считаю, что есть свобода, полусвобода, но писать под ником и оскорблять кого бы то ни было, считаю низким занятием. Не знаю насчет этих женщин, незнакома, но женщин надо было вызвать в правоохранительные органы и опросить. Считаю, что сейчас вокруг этой темы много присоединившихся политиканов и нерадивых работников органов. Если бы вокруг были люди, которым можно доверять, я бы призадумалась, а так веры нет. С одной стороны, люди власти, с другой – те, кто туда рвется, хотя там были и ничего стоящего не сделали. Так кому верить? А женщины попали под эти жернова. Я всегда пишу свои мысли открыто, никого не унижая и не оскорбляя, и тогда, и сейчас. Но где-то далеко теплится надежда, что когда-нибудь вылезем из этого болота, и хотя бы наши внуки будут жить в лучшее время.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия