«Мечта» ждет от Саакашвили покаяния и подумает о примирении

После Народного защитника еще один госинститут – Аппарат госинспектора расценил распространение видеокадров насильственного водворения в тюремную больницу Михаила Саакашвили как нарушение прав человека и закона «О защите персональных данных». Ободренные этим фактом сторонники экс-президента анонсировали начало новой кампании, ставящей целью его освобождение из заключения и всеобщее национальное примирение. Беда лишь в том, что в это понятие противоположные лагеря вкладывают разный смысл.

Сообщать гражданам страны, какие продукты покупал Михаил Саакашвили в тюрьме и как их потреблял, а потом выставлять на всеобщее обозрение сцену его насильственного водворения в тюремную больницу, в Аппарате госинспектора считают делом противоправным, унижающим человеческое достоинство и нарушающим закон «О защите личных данных». Минюсту и Специальной пенитенциарной службе выписан штраф в размере двух с половиной тысяч лари.

Сегодняшнему заключению Михаил Саакашвили был рад: «Это означает, что в Грузии есть как минимум два независимых государственных учреждения – Народный защитник и Государственный инспектор. Примечательно, что обоими руководят женщины», – не преминул отметить Саакашвили на своей странице Facebook.

В отличие от третьего президента, его адвокаты не стали акцентировать внимание на гендерной принадлежности глав двух госинститутов. Адвокат Дито Садзаглишвили предпочел обозначить вызовы госинспектора Лонды Толорая:

«Мы видим, что кроме Народного защитника и Аппарат госинспектора проявляет признаки независимости. Видимо, и там в этом процессе руководствуются требованиями закона, а не желаниями Бидзины Иванишвили, что, несомненно, позитивно. Но главный тест Аппарату госинспектора еще предстоит пройти: там идет расследование по факту бесчеловечного обращения с Михаилом Саакашвили, и мы ждем с нетерпением результатов этого расследования».

Но просто ждать заключений от разных инстанций сторонники и соратники Михаила Саакашвили не намерены. Депутат от «Нацдвижения» Леван Хабеишвили после сегодняшней встречи с Михаилом Саакашвили в горийском госпитале пожаловался на его плохой вид и там же поспешил добавить, что «Грузинской мечте» по поводу здоровья экс-президента не следует расслабляться. С завтрашнего дня стартует кампания с требованием освобождения Михаила Саакашвили и национального примирения:

«Мы с Саакашвили обсудили дальнейшие планы, и могу еще раз повторить для «Грузинской мечты»: вас ожидает очень жаркая зима по простой причине: пока Саакашвили будет у вас в политическом плену, политический кризис не завершится естественным путем».

О необходимости примирения, общего согласия по вопросу заключения Михаила Саакашвили общественники, представители оппозиции и разных профессиональных кругов говорят много из опасений, что это противостояние может обернуться гражданской войной и усилением влияния Кремля.

У правящей «Грузинской мечты» свое представление о примирении: оппозиция должна перестать требовать проведения досрочных парламентский выборов, Михаил Саакашвили должен отсидеть положенный ему срок. Бывший Народный защитник, депутат партии власти Созар Субари также считает необходимым, чтобы третий президент «лично позвонил всем убитым по его приказу» родственникам и извинился перед ними. А председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе еще одним условием примирения ставит покаяние:

«Основа примирения – это покаяние. А мы не видим никаких признаков этого, особенно со стороны Саакашвили. Он очень часто угрожает. А когда виноватый угрожает, разговоры о примирении излишни. Они должны признать и покаяться за свои преступления, в том числе и в том тяжелейшем коррупционном преступлении, о котором говорилось на последнем судебном процессе. В таком случае теоретически возможно начать думать о примирении. Но у нас по этому поводу нет никакой надежды и оснований для оптимизма».

Сторонники Саакашвили новую волну манифестации с требованием освобождения третьего президента решили начать около резиденции президента Саломе Зурабишвили. Завтра они намерены собраться у ворот дворца Орбелиани и напомнить Зурабишвили о том, что актом помилования Саакашвили она может создать условия для примирения общества и политических оппонентов. Несмотря на то, что Саломе Зурабишвили уже дважды заявила, что никогда и ни при каких условиях не помилует третьего президента, организаторы шествия все-таки рассчитывают, что смогут до нее достучаться.