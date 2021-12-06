Саакашвили не боится возвращения в тюрьму, но призывает к примирению

Михаил Саакашвили и его адвокаты опасаются, что заключенного экс-президента в скором времени переведут назад в руставскую тюрьму. Тем временем эксперты альтернативного консилиума из Центра по реабилитации жертв пыток «Эмпатия» высказывают подозрения, что Саакашвили с первого дня заключения вынуждали принимать антипсихотические препараты. Сам экс-президент сегодня призвал власти к всеобщему примирению.

После пламенных речей Михаила Саакашвили в суде 29 ноября и 2 декабря в грузинском обществе активно стали распространяться слухи о скором возвращении третьего президента в руставскую тюрьму №12.

Этот вопрос затронул сегодня на своей странице в Facebook и сам Михаил Саакашвили, считая, что слухи для тестирования общественного мнения распускает СГБ, несмотря на то, что врачи категорически против такого решения. По их мнению, поскольку 50-дневную голодовку Саакашвили прекратил всего 19 дней назад, этого времени недостаточно, чтобы восстановить его здоровье. Саакашвили расценивает это как шантаж и попытку «Грузинской мечты» «перевести дух» после волнений, связанных с его задержанием и голодовкой.

«Я хочу сказать Иванишвили: переводите меня, куда хотите, – я уже испытал на себе пытки и бесчеловечное обращение, и второй раз вы меня уже ничем не удивите. В ближайшие дни борьба обострится и не остановится вплоть до вашего поражения, или вы образумитесь и пойдете на общенациональное примирение. Пока не поздно, это наилучший выход для всех!» – пишет Михаил Саакашвили в соцсети.

А грузинские соцсети и СМИ в минувшие выходные были полны информации о том, что третьего президента, возможно, «залечивали» нейролептиками, чтобы он ослаб и не смог предстать перед судом. Подозрения появились после заявления руководителя Центра по реабилитации жертв пыток «Эмпатия» Мариам Джишкариани. Она возглавляет альтернативный консилиум врачей и экспертов по оценке состояния Михаила Саакашвили.

«Речь идет о препарате, применяемом для купирования состояния психоза. Всем известно, что у Михаила Саакашвили не был выявлен психоз, но этот препарат фигурирует как в медицинской карте в 12-м пенитенциарном учреждении (руставская тюрьма), так и в документациях горийского госпиталя. Мы запросили информацию из 18-го пенитенциарного лечебного учреждения (глданская тюремная больница), чтобы узнать дозировки препарата. Мы выявили применение данного препарата 27 ноября, во время первого посещения Саакашвили в горийском госпитале. На основе нашего настоятельного требования этот препарат был изъят из лечения и Михаил Саакашвили смог в понедельник, 29 ноября, присутствовать на судебном заседании. В противном случае при продолжении приема прежнего препарата он не смог бы предстать перед судом», – сказала Джишкариани.

То же самое Мариам Джишкариани повторила сегодня журналистам, напомнив, что в первом экспертном заключении насильственное водворение Саакашвили в глданскую тюремную больницу расценивается как пытка и негуманное обращение с заключенным. Мариам Джишкариани не исключила, что третий президент подвергся и другому методу пытки:

«В местах заключения неадекватное использование психотропных препаратов оценивается как фармакологическая пытка – есть такой метод, который ставит целью надломить личность и заставить человека подчиниться. Мы не собираемся обращаться в Минюст. Эта экспертиза – наше очередное заключение, работу над ним мы скоро завершим и отправим в ЕСПЧ».

По распоряжению Страсбургского суда в рамках иска «Саакашвили против Грузии», в котором говорится о ненадлежащем обращении с бывшим президентом в пенитенциарной системе, Минюст обязан предоставить ЕСПЧ соответствующие документы. Сторонники Саакашвили и оппоненты власти убеждены, что благодаря временному распоряжению ЕСПЧ, а также 17-дневной голодовке оппозиционера Элене Хоштария, власти согласились на перевод Михаила Саакашвили из тюремной больницы в горийский военный госпиталь 19 ноября.

Сегодня Элене Хоштария, уже прошедшая курс реабилитации после голодовки, первым делом навестила в Гори Михаила Саакашвили. Она не стала вдаваться в подробности встречи, но заявила, что считает Михаила Саакашвили объектом политической мести, что стране необходимо выйти из политического кризиса и прекратить политическое преследование оппонентов. В то же время Хоштария не сказала, как оппозиция намерена этого добиваться.

На критику сторонников Саакашвили, в числе которых была и его гражданская супруга Лиза Ясько, лечащий врач из госконсилиума Нино Гогоришвили сегодня не ответила. Она это сделала в минувшие выходные, заявив о том, что данный психотропный препарат Саакашвили принимал с 2020 года, после того, как перенес коронавирус и страдал от бессонницы. Медик отметила, что дозы были минимальные и что препарат по рекомендации Мариам Джишкариани из альтернативного консилиума был замещен транквилизаторами.

Депутаты «Грузинской мечты» скандал вокруг лечения третьего президента психотропными препаратами назвали очередной попыткой «Нацдвижения» и сторонников Саакашвили дестабилизировать ситуацию в стране, добиться освобождения своего лидера и отправки его на лечение за рубеж. В этом убежден и депутат Гурам Мачарашвили:

«У нашей страны и общества в повестке дня есть гораздо более важные вопросы, чем определение меню заключенного Саакашвили и составление повестки дня в соответствии с их радикальными процессами».

Ожидается, что заключение альтернативной экспертизы по поводу адекватного медикаментозного лечения Михаила Саакашвили будет готово 10 декабря.