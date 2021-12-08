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«Сын» – фильм Гоги Гвахария

«Сын» – фильм Гоги Гвахария
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«Сын» – фильм Гоги Гвахария

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Каково быть сыном президента, когда твоего отца любят сотни тысяч людей и столько же ненавидят? Легко ли быть рядом с ним, когда не во всем с ним согласен? Эдуард Саакашвили, студент Утрехтского университета, вдалеке от Грузии вместе с Гоги Гвахария пытается осмыслить события, происходящие на родине. Рассказывает об отце, матери, вспоминает политические события, свидетелем которых был в детстве. Смотрите фильм Гоги Гвахария «Сын», герой которого – старший сын третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.

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