«Сын» – фильм Гоги Гвахария

Каково быть сыном президента, когда твоего отца любят сотни тысяч людей и столько же ненавидят? Легко ли быть рядом с ним, когда не во всем с ним согласен? Эдуард Саакашвили, студент Утрехтского университета, вдалеке от Грузии вместе с Гоги Гвахария пытается осмыслить события, происходящие на родине. Рассказывает об отце, матери, вспоминает политические события, свидетелем которых был в детстве. Смотрите фильм Гоги Гвахария «Сын», герой которого – старший сын третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.