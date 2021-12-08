Собака сидела у тела замерзшего в горах Абхазии хозяина

Не так давно «Эхо Кавказа» рассказывало о том, что нынешний туристический сезон оказался рекордным для постсоветской Абхазии по числу не только посетивших ее отдыхающих, около полутора миллионов, но и, увы, утонувших в море и пострадавших во время восхождений в горы, включая и погибших туристов. Так, месяц назад мы приводили статистические данные за девять месяцев этого года: «В горах произошли 72 чрезвычайные ситуации, 37 человек спасено, обнаружены тела трех погибших, один человек пропал без вести». Речь тут обычно идет о туристах. Но жертвами собственной неосторожности или рокового стечения обстоятельств становились нынче и местные жители.

Большой резонанс в абхазском обществе вызвала история с почти недельными поисками пропавшего в горах жителя Ткуарчала. Рассказывает начальник пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Роман Лабия:

«30 ноября к нам поступил сигнал о том, что пропал житель Ткуарчала Бето Квеквескири. Он пошел в лесополосу. Думали, что на охоту. В принципе, насколько я знаю, как рассказывали мои коллеги, он там не новичок, эти места знал. Но ушел в лес, в горную часть, и пропал. Его искали пять дней. Мы подключили поисково-спасательные отряды МЧС, плюс охотники местные помогали, родственники. Совместно мы искали пять дней. На протяжении этого времени погодные условия были очень сложные, там мокрый снег был. Мы поднимали два раза авиацию, делали облеты, но безрезультатно. Там ситуация была такая, что из вертолета ничего не было видно. Деревья были еще в листве, туман был… И его нашли в ущелье реки (Аалдзга), он лежал уже мертвый. Как говорят наши ребята, за полдня до этого он был еще жив. Скорее всего, он замерз.

– Говорили, что он какие-то голосовые сообщения посылал…

– Да, пока он был в зоне доступа, он давал ориентиры, потом по GPS, пока телефон работал. В принципе, уже даже не отвечал, но по работающему телефону можно было определить, ребята шли… В тех квадратах, про которые он сказал, его не оказалось, когда наши ребята пришли. Видно, он пошел и сбился с пути, пошел не в ту сторону, там же был туман еще…

– Говорят, когда его тело нашли, там рядом с ним собака его сидела…

– Да, у него была собака. По предварительной версии, он упал в реку, одежда его промокла, спички промокли, и поэтому он не мог развести огонь, чтобы согреться и дымом костра показать спасателям, где он находится.

– Ну, а ружья у него не было? Он мог бы стрелять в воздух…

– Да, это тоже вопрос… Он, когда разговаривал с нашими ребятами, которые шли и стреляли, говорил, что слышит, что к нему идут, а потом оборвалась резко связь».

32-летнего Бето Квеквескири, который так и не успел обзавестись семьей и тело которого было найдено в десять утра в воскресенье 5 декабря, похоронили сегодня в ткуарчальском поселке Харчилава. Мой источник, который находился на этих похоронах, сообщил по телефону некоторые подробности произошедшего. Собака (точнее, еще щенок), сопровождавшая Бето, была породы алабай. В одежде его нашли две зажигалки, но они после попадания в воду не работали. Ружья при нем не было.

Бывалых охотников не надо в общем-то учить, как вести себя в горах. Но, учитывая реакцию на случившееся в обществе, министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния решил обратиться к населению через СМИ. Прежде чем идти в горы в поход или на охоту, напомнил он, нужно быть подготовленным. Нельзя идти в горы одному, надо знать местность и маршрут, с собой должен быть элементарный набор – предметы для разжигания огня в непромокаемой емкости, что-то для укрытия, веревка, что-то из еды, режущий инструмент. Это элементарные вещи, которые нужны, чтобы выжить пару суток, даже сбившись с пути.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия