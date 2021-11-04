Антирекорды рекордного турсезона в Абхазии

В этом рекордном по числу посетивших Абхазию иностранных туристов году зафиксированы и печальные антирекорды – по числу чрезвычайных происшествий. Они нередко приводили к жертвам. Об этом «Эху Кавказа» рассказал начальник пресс-службы МЧС Абхазии Роман Лабия.

Нынешний туристический сезон в Абхазии называют рекордным по количеству посетивших республику зарубежных гостей – более полутора миллиона человек впервые в последние три десятилетия. Но принес он и свои печальные рекорды или, как стало принято говорить в период коронавирусной пандемии, антирекорды. Число чрезвычайных происшествий с туристами в горах и на воде нынче зашкаливало.

Так, по данным Государственной инспекции по маломерным судам, такого числа ЧП на воде не было последние десять лет. При этом сотрудникам МЧС и рядовым гражданам удалось спасти 50 человек. Но немало происшествий закончилось трагически: утонуло 19, из них четверо – жители Абхазии, а 15 – России. Тела 17 утонувших были обнаружены, а двоих до сих пор не найдены. По информации начальника Госинспекции по маломерным судам Тенгиза Сабуа, в основном инциденты происходили в море, реже – в реках и озерах. В большинстве случаев люди тонули во время шторма, хотя купаться в непогоду категорически запрещено. Многие были в нетрезвом состоянии. Больше всего людей утонуло в Гагрском районе – 11. В основном мужчины в возрасте от 20 до 60 лет.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с Романом Лабия, начальником пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии, где вчера были подведены итоги работы за девять месяцев этого года. Он рассказал:

«По основным статистическим параметрам картина выглядит следующим образом. Общее число реагирований на чрезвычайные ситуации составило 2370. Общее число пожаров и возгораний – 822. В огне погибли пять человек, один спасен. В горах произошли 72 чрезвычайные ситуации, 37 человек спасено, обнаружены тела трех погибших, один человек пропал без вести. В течение девяти месяцев этого года спасатели 204 раза выезжали на устранение последствий непогоды. Для сравнения: в 2020 году подобных выездов было всего 21. Сотрудниками медицинского управления МЧС в Гудаутский ковидный госпиталь доставлены 35 больных коронавирусом. Касаясь основных, наиболее сложных, потребовавших особых усилий личного состава и мобилизации существующих в ведомстве резервов, министр назвал ситуацию с тушением лесных пожаров в начале года в окрестностях Гагры, поисково-спасательной операции в верховьях реки Восточная Гумиста, а также крайне тяжелую ситуацию на море в период нынешнего летнего курортного сезона – такого количества утонувших на водных объектах республики не было давно».

Действительно, две подряд аномально теплые и сухие осени в Абхазии в позапрошлом и прошлом годах привели к частым лесным пожарам в предгорных районах республики, а прошлогодняя – даже к пожарам в январе. Нынче погода ближе к норме, но все равно надо быть готовым к возгораниям сухостоя в подлеске.

Какая-то неведомая сила влекла в этом году неподготовленные группы туристов в район перевала Химса в верховьях Гумисты. Трижды абхазским спасателям приходилось их выручать. Именно там без вести пропал оставленный группой в горах Владимир Ульянов. Лабия говорит:

«Мы еще раз хотим акцентировать внимание на том, что на такой категории маршрутов, где резко может измениться погода, должны выходить подготовленные группы. Эти группы были неподготовленные. Потом еще проблема с волонтерами. Две волонтерские группы настаивали (на поисках Ульянова), мы пошли им навстречу. Они пошли по этому маршруту, чтобы помочь нам, а в итоге пришлось спасать их самих, вылетать несколько раз и по воздуху их эвакуировать. В этом отношении мы категорически против такого рода волонтерского движения. Волонтеры должны использоваться, только когда особой опасности для жизни нет, допустим, на равнинах».

Очень памятный эпизод гибели людей на воде – это когда в начале июля на побережье налетел ураган, а отдыхающая с тремя детьми женщина упорно хотела искупаться в море близ устья реки Бзыбь:

«Она в тот день решила пойти купаться в штормящее море. Сотрудники отеля категорически запретили ей это делать, фактически силой отогнали от моря. Тогда она взяла детей и пошла с ними на Бзыбь – мол, там нет волн. А там было большое течение, и течением ее унесло в море. С тремя детьми она полезла в реку. Двоих детей удалось спасти, а она и ребенок погибли… В общем, этот год был крайне тяжелый во всех отношениях для нас.

– А чем это можно объяснить? Тем, что туристов было больше обычного?

– Туристов было больше – это одно дело. А еще стихийных бедствий было больше раз в десять, чем обычно».

Напоследок Лабия вспомнил про объявившуюся на днях, а ранее пропавшую 60-летнюю туристку Гулину Ольгу Николаевну. Женщина приехала из Мурманска в город Новый Афон и с 7 октября перестала выходить на связь с родственниками. Как рассказали на этой неделе представители поисково-спасательного отряда «МурманСпас», северянка была найдена живой. Подробности о причинах ее исчезновения не сообщаются. Лабия сказал, что в МЧС Абхазии по поводу ее пропажи никто не обращался.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия