Президент Зурабишвили дает понять: Михаил Саакашвили – не Украина

Очередная попытка сторонников Михаила Саакашвили уговорить президента Саломе Зурабишвили помиловать его, оказалась тщетной и сегодня: она проигнорировала просьбы собравшихся у президентского дворца участников манифестации, которые пожелали с ней встретиться. На акции зачитали обращение третьего президента, где он снова призывает власти к примирению и объявлению политической амнистии.

Как президент Саломе Зурабишвили относится к тем, кто требует помиловать Михаила Саакашвили, она дала понять еще с утра, когда журналисты пытались услышать от нее, что она думает по поводу манифестации у ее резиденции.

«Госпожа президент, вы помилуете Михаила Саакашвили? Многие считают, что это разрядило бы ситуацию», – кинулись представители СМИ к Саломе Зурабишвили, когда она пешком направлялась из дома в резиденцию. Глава государства только улыбалась в ответ, шаг не сбавляла, а потом так же на ходу переадресовала вопрос к своей собаке по кличке Гомбора:

«Гомбора, давай, ты скажи им…»

Ни подобная реакция главы государства, ни два ее ранних заявления ни при каких обстоятельствах не помиловать Саакашвили не сбавили энтузиазма у нескольких десятков человек. Вместе с лидерами «Нацдвижения» они собрались у резиденции президента и стали просить, требовать и призывать Саломе Зурабишвили освободить из заключения третьего президента. Среди выступающих был и художник Гия Бугадзе:

«Калбатоно Саломе, я, Гия Бугадзе, прошу вас персонально и от всего сердца, займи достойную позицию и сделай шаг, который сохранит за тобой исторически важную роль. Президент может принять рациональное, должное решение – вызволить из заточения, освободить от пыток и вернуть в процесс политического восхождения третьего президента Грузии, а фактически – создателя нашего государства».

Среди выступающих были другие известные в Грузии общественники, поэты, писатели. Они расcчитывали, что Саломе Зурабишвили их примет, но оказались не вхожи во дворец президента. Что думает глава государства по поводу активности сторонников освобождения Саакашвили, общество узнало из ее заявления, в котором она выразила солидарность Украине. Оно было распространено до начала акции у президентской резиденции.

Саломе Зурабишвили обеспокоена ситуацией у границы Украины на фоне угрозы вторжения со стороны России, выражает солидарность Украине и всему украинскому народу, за исключением, видимо, гражданина Украины, третьего президента Грузии Михаила Саакашвили:

«Сожалею, что наше общество в последнее время больше занято акциями узко политического значения и обоюдной местью, чем тем, что обязано, по моему мнению, оно делать: интересоваться развивающимися вокруг страны событиями, будь то постконфликтные отношения между двумя нашими соседями или сегодняшнее положение на украинской границе. Это то, что должно нас интересовать и волновать, поскольку мир и развитие стран вокруг нас и нашего региона неразрывно связаны друг с другом».

Впрочем, не только на милость президента рассчитывают Михаил Саакашвили и его сторонники. После примирения они предлагают властям объявить широкую политическую амнистию. Об этом и о том, что для власти, по мнению экс-президента, секундомер включен, говорится в его сегодняшнем обращении к участникам акции протеста, которое зачитала журналист ТВ «Мтавари» Нанука Жоржолиани:

«В первую очередь нам нужны всеобщая политическая амнистия и коалиционный круглый стол для распределения власти до внеочередных выборов. Необходимо, чтобы каждый из нас работал с молодежью, многое ей объяснял. Тут же скажу, мною не движет желание занять какую-либо должность. Если кому-то понадобится мой опыт, я с удовольствием им поделюсь с переходной коалиционной властью в Грузии, как я делился все эти годы с правительствами Украины, Албании, стран Средней Азии. Сегодня должно прийти к власти совсем новое, молодое поколение лидеров. Я займусь привлечением инвестиций в Лазику и в сферу образования».

Убежденность в необходимости незамедлительного освобождения Михаила Саакашвили у его сторонников вечером стала еще сильней. Депутат «Нацдвижения» Эка Херхеулидзе сообщила, что президент очень слаб и, возможно, завтра не сможет присутствовать на судебном заседании по делу о незаконном пересечении им границы два месяца назад. Правозащитники третьего президента считают, что Михаил Саакашвили подвергается психологическому давлению, что, по словам адвоката Дито Садзаглишвили, приравнивается к пыткам. Накануне, как сообщил адвокат, в горийском госпитале Саакашвили посетили двое представителей глданской тюремной больницы, в них он опознал тех сотрудников пенитенциарной службы, которые принимали участие в его насильственном водворении в глданскую тюремную больницу. По рассказам адвоката, Саакашвили остро отреагировал на их появление и сообщение о начале дисциплинарного производства:

«Минюст так повел себя по отношению к Саакашвили, потому что зол. Госинспектор обвинил ведомство в нарушении закона, когда оно распространяло информацию, причем часто ложную, о питании Михаила Саакашвили во время голодовки. И после этого к Михаилу Саакашвили направляют тех двух сотрудников из глданской тюрьмы, которые по отношению к нему проявили действия, приравненные к пыткам».

Конечно же, продолжил адвокат Дито Садзаглишвили, у Саакашвили была острая реакция на это. К карательным мерам тюремной администрации адвокат причисляет и то, что в течение полутора часов в камеру Саакашвили не подавался телевизионный сигнал. И если бы не его протест, заявление, что он откажется от лечения, у Саакашвили до сих пор не было бы доступа к информационным телевизионным каналам.

Все обвинения пенитенциарная служба в специальном заявлении опровергла.