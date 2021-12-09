Прибывающим в Грузию иностранцам облегчили получение «зеленого» статуса

Международный суд ООН огласил свои решения по искам Армении и Азербайджана о применении безотлагательных мер в отношении друг друга.

Одним из требований Армении было немедленное освобождение удерживаемых в Азербайджане армянских пленных.

Хотя суд отметил, что международное гуманитарное право устанавливает, что лица, взятые в плен каким-либо государством во время военных действий, должны быть освобождены, тем не менее, он не счел, что пленные или другие удерживаемые лица должны быть возвращены, поскольку Армения не представила доказательств того, что они удерживаются в Азербайджане на основании их национальной или расовой принадлежности.

Как пишет Радио Азатутюн, дела «Армения против Азербайджана» и «Азербайджан против Армении» суд рассматривает в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Гаагский суд подчеркнул, что лица, удерживаемые в Азербайджане, не должны подвергаться бесчеловечному или унижающему достоинство обращению из-за их национальной принадлежности, добавив, что все удерживаемые в Азербайджане лица должны быть защищены от насилия и телесных повреждений.

«Азербайджан обязан обеспечить безопасность всех взятых в плен людей, связанных с конфликтом 2020 года, принять все меры по предотвращению разжигания и пропаганды расовой ненависти и дискриминации, в том числе со стороны должностных лиц и государственных институтов в отношении лиц армянского происхождения, а также предпринять все необходимые шаги для предотвращения и наказания проявлений вандализма в отношении армянского культурного наследия, включая места поклонения, кладбища и т. д.», – заключила судья, председатель суда Джоан Донахью.

После небольшого перерыва Международный суд также огласил свое решение по иску Азербайджана о принятии неотложных мер против Армении.

Баку утверждал, что даже после войны Армения пресекает возвращение этнических азербайджанцев в места их бывшего проживания, поскольку заминировала территории и не предоставляет необходимые карты для разминирования.

Суд не считает, что Армения обязана предпринять шаги для оказания помощи Азербайджану в разминировании, и Комитет по ликвидации расовой дискриминации, по мнению суда, не должен предпринимать шаги для того, чтобы Армения больше не проводила минирование.

Суд также заявил, что Азербайджан не представил доказательств того, что предположительно совершенное Арменией минирование имело место «с целью лишить этнических азербайджанцев их прав».

В отношении Армении суд постановил: «Армения в соответствии с взятыми на себя обязательствами должна принять все меры по предотвращению разжигания и распространения расовой ненависти, в том числе со стороны организаций и отдельных лиц, действующих на ее территории, направленной против этнических азербайджанцев».

Суд счел необходимым принять дополнительные меры в отношении обеих сторон, чтобы предотвратить дальнейшее обострение спора между ними.

«Обе стороны должны воздерживаться от любых действий, которые могут обострить или затянуть спор, еще больше затруднив для суда его разрешение», – заявила председатель Гаагского суда.