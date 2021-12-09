Идея оппозиционной коалиции дала трещину

Первая попытка части оппозиции объединиться против правящей партии в городских собраниях не увенчалась успехом. «Нацдвижение» предложило партии «За Грузию» поддержать ее кандидатов в председатели сакребуло в нескольких городах. Однако в Чхороцку, где сегодня проходило голосование, один из оппозиционеров, похоже, отдал голос за кандидата от «Грузинской мечты».

«Нацдвижение» готово поддержать представителей партии экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию» в пяти городских собраниях: Цаленджиха, Зугдиди, Сенаки, Чхороцку, Рустави. Во всяком случае, так говорит председатель «Единого национального движения» Ника Мелия.

«В пяти муниципалитетах оппозиция представлена в большинстве. Большинство мандатов у «Национального движения», но их недостаточно, чтобы мы смогли независимо избрать председателей. Я слышал призыв представителей партии господина Гахария поддержать их кандидатов. Я думаю, это прагматично и приемлемо встретить их ответным предложением. Пусть они будут председателями городских собраний, мы поддержим их кандидатов. Важно, чтобы позиции в сакребуло занимали оппозиционные кандидаты. В тех городских собраниях, где оппозиция представлена в большинстве и председателем станет оппозиционер, все важные позиции должны занимать оппозиционеры, посты глав разных комиссий, ревизионной, например. Чтобы «Грузинская мечта» не воровала деньги», – сказал Мелия в эфире телекомпании ТВ «Пирвели».

У представителей «Нацдвижения» была возможность подкрепить слова делом, однако они этого не сделали, заявил исполнительный секретарь партии «За Грузию» Бердия Сичинава. Сегодня в Чхороцку избирали председателя сакребуло. «Грузинскую мечту» здесь представляют 12 депутатов, «Национальное движение» – семь, «За Грузию» – семь и «Лело» – один. За пост боролись два кандидата: Джумбер Изория от партии власти и Шота Цурцумия от партии экс-премьера Георгия Гахария. Последний получил лишь 12 голосов, в то время как Изория – 13 (один депутат от «Нацдвижения» не участвовал в заседании, поскольку находится в карантине, и один бюллетень признан недействительным, так как был поврежден). И, несмотря на то, что избрать председателя не удалось, для этого необходимо 14 голосов, в партии «За Грузию» заподозрили, что один из представителей «Нацдвижения» переметнулся на сторону «Грузинской мечты».

«Одно дело – предложение, которое делает конкретная оппозиционная партия, а второе – дело, которым они подтверждают, что не расположены поддерживать наших кандидатов. Хорошим примером тому стало сегодняшнее заседание городского собрания Чхороцку, где «Нацдвижение» не выдвигало своих кандидатов. Нашего кандидата поддержала часть их депутатов. Но факт в том, что в Чхороцку, где у «Грузинской мечты» 12 мандатов, Джумбер Изория получил 13 голосов», – сказал журналистам Бердия Сичинава.

Кто из оппозиционеров отдал голос за представителя «Грузинской мечты», неизвестно, голосование проходило в тайном режиме. Впрочем, представитель «Нацдвижения» Ото Шенгелия утверждает, что это не мог быть депутат от их партии:

«Я точно знаю, что из нашей команды никто не портил бюллетень и не голосовал за «Грузинскую мечту». Выходит, кто-то продался. Когда состоится новое голосование, этот человек переступит через решение 68% населения Чхороцку».

Очередное голосование состоится в течение недели, впрочем, на поддержку остальной части оппозиции в партии «За Грузию» явно не рассчитывают, на что указывает комментарий Шота Цурцумия:

«Нас не интересовал срыв голосования, нас интересовала победа кандидата, назначенного нашей партией, создание баланса и коалиционного правления, чему мог дать начало Чхороцку. В историю было бы вписано, что здесь был осуществлен первый такой шаг».

В правящей партии не без иронии комментируют попытки двух оппозиционных партий объединиться, намекая на то, что даже внутри самого «Национального движения» нет единства. Говорит депутат парламента от «Грузинской мечты» Гурам Мачарашвили:

«С тем, что говорит Ника Мелия, не так уж редко не соглашается Михаил Саакашвили. Мы справляемся с процессами в городских собраниях. А что касается коалиции в оппозиции, во что я действительно не верю, – это решать им».

А вот политолог Вахтанг Дзабирадзе приветствует инициативу Ники Мелия, правда, он сомневается в искренности его намерений:

«В тех сакребуло, в которых, предположим, будет председательствовать представитель оппозиции, не должно быть попыток совершить революцию. Было бы хорошо, если бы они думали над решением проблем населения и контролировали действия исполнительных властей. Так им больше станет доверять местное население. Но мне кажется, что это просто слова. Думаю, в «Нацдвижении» хотят получить больше ресурсов для того, чтобы, к примеру, вызволить Саакашвили из тюрьмы».

Скептически относятся к союзу «За Грузию» и «Нацдвижения» и некоторые другие оппозиционеры. Ведь представители последней партии неоднократно называли объединение Георгия Гахария сателлитом «Грузинской мечты», говорит представитель партии «Граждане» Леван Иоселиани, однако готовы сотрудничать с ними ради лучших позиций, и не факт, что это сотрудничество сохранится впоследствии. Тем не менее оппоненты властей рано или поздно «должны прийти к форме общения, построенной на компромиссах», считает оппозиционный депутат Саломе Самадашвили, ведь от этого зависит качество работы городских собраний.