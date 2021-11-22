«Лело» прекращает бойкот. Гахария предлагает новый выход

Часть грузинской оппозиции прекращает бойкот парламента. Партия «Лело для Грузии» объявила о возвращении к полноценной законодательной деятельности. Этот шаг в политическом спектре был воспринят неоднозначно. В правящей партии решение «Лело» в основном приветствовали, в оппозиции усмотрели непоследовательность лидеров политического движения.

Оппозиционная партия «Лело для Грузии» возвращается к парламентской деятельности в обычном режиме. Представители партии объявили сегодня о прекращении бойкота. Тем не менее, как утверждают руководители политической организации, «Лело» продолжит борьбу за внеочередные парламентские выборы и возвращение страны к евроатлантическому курсу. В ответ на критику со стороны некоторых политических сил лидер партии Бадри Джапаридзе подчеркнул, что условия для прекращения бойкота выполнены:

«Люди, которые об этом говорят, видимо, не помнят, по какой причине был объявлен политический бойкот. Политический бойкот был объявлен как требование по переводу Михаила Саакашвили в многопрофильное медицинское учреждение. Это была причина бойкота. Причина была устранена, и, соответственно, больше нет бойкота».

Впрочем, слова Джапаридзе многих не удовлетворили. Некоторые представители оппозиционного спектра посчитали поступок «Лело» льющим воду на мельницу правящей партии. В частности, крупнейшая оппозиционная партия «Единое национальное движение» объявила, что продолжит бойкот. Другие не стали осуждать действия политиков, при этом дав понять, что общество обязательно оценит, кто из оппозиционеров последователен в своих действиях, а кто нет. Такую позицию, в частности, занял лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе:

«Я не собираюсь давать оценку действиям коллег-оппозиционеров, это их дело. Общественность оценит, кто последователен, а кто нет. Я призываю всех оппозиционеров не критиковать других оппозиционеров. В этой стране есть чем заняться – институты ослаблены, страна не движется вперед. Лучше уважать друг друга и не показывать друг на друга пальцами. Оппозиция – это не одна партия. У нас не может быть единой позиции во всем. Я надеюсь, что рано или поздно общество проснется и обнаружит, кто лжец, а кто праведник».

В правящей партии в оценке решения «Лело» разошлись. Глава юридического комитета парламента Анри Оханашвили приветствовал прекращение бойкота:

«Мы приветствуем любой шаг, направленный на отказ от деструкции и направленный на участие в парламентской жизни. Первейшая обязанность депутата – вести парламентскую деятельность, для этого ему и дан мандат».

А вот пресс-спикер «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили видит в возвращении «Лело» к парламентской деятельности козни «Единого национального движения». По мнению политика, за решением Бадри Джапаридзе и его соратников четко прослеживается рука Михаила Саакашвили:

«Лело» в грузинской политике является ярчайшим примером непоследовательности. Когда партия не принимает собственных решений и зависит от решений другой стороны, в данном случае она является частью «Национального движения», – это вызывает непоследовательность в их действиях. Что за разговоры о прекращении бойкота, когда лидер их партии Мамука Хазарадзе отказался от мандата?»

Так или иначе, в ближайшие дни «Лело» предстоит проделать серьезную работу в попытке сохранить собственную фракцию. С отказом от мандата Мамуки Хазарадзе партия лишилась одного места в парламенте и, следовательно, в созданной ею фракции. Теперь, чтобы сохранить этот статус, до конца недели партия должна убедить одного из независимых депутатов присоединиться к фракции. В противном случае «Лело» будет представлена в парламенте в качестве политической группы. Впрочем, в руководстве партии не видят поводов для беспокойства, заявляя, что, в случае неудачи, к переговорам вполне можно вернуться и позже.

Сегодня перед партиями, которые не находятся в состоянии бойкота, стоит более важная задача – формирование городских советов по итогам муниципальных выборов. Партия бывшего премьера Георгия Гахария «За Грузию» выступила с инициативой, согласно которой она планирует выдвинуть в нескольких сакребуло кандидатуры председателей, а «Грузинской мечте» и ЕНД предложить позиции заместителей. Об этом заявил на брифинге член партии Кахабер Кемоклидзе:

«Сегодня в стране создана крайне поляризованная политическая среда. Тот факт, что наши граждане устали и хотят избавиться от этой дихотомии, ясно продемонстрировала поддержка нашей партии на выборах в органы самоуправления. Партия «За Грузию» в настоящее время представлена в Тбилиси, а также во всех регионах. Она представлена в ряде советов, где у нашей партии есть так называемый решающий голос. Как вы знаете, мы отказались от мест в сакребуло и предложили партиям, занявшим первое и второе места, избрать председателей сакребуло и их заместителей по договоренности. Но, к сожалению, им не удалось договориться. Поэтому в муниципалитетах, где партия «За Грузию» представлена решающим голосом, мы выдвигаем своих кандидатов на должность председателей сакребуло. И предполагаем, что в этой конфигурации и «Мечта», и «Национальное движение» должны поддержать наших кандидатов, а представители этих партии будут заместителями председателя горсовета».

По мнению представителей партии Георгия Гахария, этот шаг поможет избежать кризиса в муниципальных советах, которые должны контролировать местную исполнительную власть. Впрочем, ни «Грузинская мечта», ни «Национальное движение» пока официально не откликнулись на предложение политической силы бывшего премьер-министра.