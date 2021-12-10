Мераб Нинидзе – 8 фото из архива

Разговоры с Бенедиктом Камбербетчем о Советском союзе, путь от «Покаяния» до «Заложников», поцелуй на Венецианском фестивале после августовской войны и путешествие доброго «мдзунго» «Нигде в Африке». О чем и о ком еще вспомнил актер Мераб Нинидзе, когда ему показали его старые фотографии?