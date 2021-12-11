МИД РФ требует от НАТО отказаться от планов по вступлению Грузии и Украины

Решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о перспективах членства Украины и Грузии должно быть официально отменено, – заявили в МИД РФ.

«В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 г. о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других"», – говорится в заявлении МИД РФ.

США и НАТО неоднократно отказывались гарантировать, что Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса, утверждая, что этот вопрос могут решать только сами эти государства и члены блока.

Как пишет русская служба Би-би-си, в пятницу вечером, уже после заявления МИД России, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз отверг требования Москвы.

«Вопрос об отношениях НАТО с Украиной будут решать только 30 членов альянса и Украина - и никто другой. Мы не можем согласиться с российскими попытками воссоздать систему, при которой большие влиятельные страны, такие как Россия, имеют сферы влияния, где уних есть право контроля или решения, что должны делать другие», – сказал Столтенберг во время пресс-конференции с новым канцлером Германии Олафом Шольцом в Брюсселе.

Помощник президента США Джейк Салливан ранее заявлял, что во время переговоров Байден не давал Путину каких-либо обещаний относительно украинского членства в НАТО.

«Он остается верным постулату о том, что страны мира могут самостоятельно определять, с кем им объединяться», – сказал Салливан.