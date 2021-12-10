В тени Украины: грузинский штрих спора России и Запада

Платформа «3+3» и «Саммит за демократию» – Россия и США собирают новые политические клубы. Причем повестка схожая – мировая и региональная безопасность. Впрочем, Вашингтон и Москва по-разному понимают то, как эта безопасность должна быть обеспечена.

Сегодня в Москве состоялось первое заседание Консультативной региональной платформы «3+3» под сопредседательством заместителей министров иностранных дел России, Азербайджана, Армении и Турции, а также гендиректора МИД Ирана. Представители Грузии от участия во встрече отказались. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова с сожалением констатировала:

«Действительно, представители Грузии были приглашены на это мероприятие. Они воздержались от участия в нем».

Все остальные участники встречи, со своей стороны, воздерживаются от комментариев в связи с результатами переговоров в Москве. Российский МИД ограничился кратким заявлением, в котором говорится, что «в ходе заседания обсуждены перспективы развития многопланового регионального сотрудничества. Условлено сфокусировать работу платформы на практических вопросах, представляющих интерес для всех ее участников». Среди таких мер – повышение доверия, взаимодействие в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной областях и противодействие общим вызовам и угрозам. При этом отмечается, что представители всех пяти стран, принявших участие в заседании, выразили заинтересованность в присоединении к работе платформы Грузии, для которой «дверь остается открытой».

Тбилиси тем временем принял участие в другой встрече, организованной президентом США. Мероприятие под громким названием «Саммит за демократию» проходил в онлайн-режиме с 9 по 10 декабря. На приглашение Джо Байдена, помимо Грузии, откликнулись более сотни стран. Россию же, к слову, не позвали. В ответ Москва назвала участников мероприятия «обслуживающими» интересы Вашингтона:

«Очевидно, что нынешняя американская администрация просто стремится сколотить как можно более широкую коалицию «своих» против «чужих». Как мы неоднократно говорили, взят курс на создание новых разделительных линий в международных делах. Соединенные Штаты Америки активно пытаются преобразовать установившийся миропорядок за счет формирования новых альянсов, партнерских институтов, призванных работать в интересах США. Переводя все это на более доступный и понятный язык, Соединенные Штаты Америки делают все для того, чтобы разрушить мир, основанный на международном праве, во главе которого стоит Организация Объединенных Наций, и, воспользовавшись этим очередным созданным собой же хаосом, придумать новую даже не систему, а какую-то игру для того, чтобы вовлечь туда как можно больше государств, которые бы работали на интересы Вашингтона. Видимо, те, кто получил приглашение и будет участвовать, наделяются почетным правом «обслуживать» интересы американского режима», – заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Ответ не заставил себя долго ждать. Ее вашингтонский коллега Нед Прайс поделился одной из главных повесток. И хоть, в отличие от Киева, Тбилиси не упомянул, тем не менее Грузия вполне подходит под описание ситуации, с которой президент Байден предложил бороться тем, кто откликнулся на его призыв:

«Мы много говорили об Украине, но картина шире, потому что Владимир Путин пытается изменить международные правила. Он хочет распространить идею о том, что большие страны могут угнетать маленькие государства, что большие государства могут менять границы под дулом пистолета. Этого не может и не должно происходить в современном мире».

Не должно, но происходит. По информации грузинского МИДа, последняя встреча в Женеве наглядно показала, что Москва, и так тормозившая переговорный процесс, теперь перешла к угрозам и еще более интенсивным действиям по фактической аннексии Абхазии и Южной Осетии:

«В этом контексте резко усилилась реализация так называемой программы создания единого социально-экономического пространства в рамках недавнего соглашения России с режимами на оккупированных территориях. Эти действия направлены на поглощение оккупированных регионов Грузии российской военной, политической, экономической и социальной системой. Эти деструктивные шаги направлены против территориальной целостности Грузии и представляют собой очередную незаконную попытку силового изменения суверенных государственных границ в Европе».

И хотя Вашингтон в новом витке противостояния с Москвой во главу угла ставит украинский вопрос, Тбилиси тем не менее все же присутствует в повестке. Речь, в частности, идет о предоставлении Грузии помощи военного характера. В Вашингтоне заявили о старте новой программы, призванной усилить обороноспособность Грузии. Представители Пентагона провели встречи в грузинском Минобороны, а посол США в Тбилиси Келли Дегнан поздравила руководство страны с завершением четырехгодичной «Программы готовности к обороне»:

«Я посетила Министерство обороны, чтобы подвести итоги «Программы готовности Грузии к обороне» за последние четыре года. Это была хорошая возможность поговорить о значительных достижениях, которых мы достигли за этот период, и обсудить области будущего сотрудничества, поскольку Грузия и Соединенные Штаты переходят на новый этап в наших отношениях, который мы называем «Инициатива обороны и устойчивости Грузии».

При этом в Москве продолжают настаивать: и Украина, и Грузия входят в сферу российских стратегических интересов, и стремления Киева и Тбилиси стать членами НАТО не могут не вызвать ответной реакции. Более того, российский МИД параллельно с организованным Вашингтоном «Саммитом за демократию» открыто заявил: в отношениях США и России может повториться Карибский кризис, если стороны не смогут договориться по вопросу расширения НАТО на Восток.

Эксперт Грузинского центра стратегического анализа, бывший посол Грузии в России Валерий Чечелашвили считает, что агрессивная риторика России не что иное как блеф, так как Москва не может себе позволить открытого противостояния с Западом:

«Очень трудно прогнозировать, чем для России это может обернуться. Я думаю, что цена будет очень высокая. Поэтому я остаюсь при своем мнении и думаю, что все эти маневры преследовали цель протестировать Запад. Насколько Запад готов серьезно встать на помощь Украине. И второе – показать, что Россия находится в высшей мировой политической лиге. Что с мнением России, в том числе ее президента, считаются. Что без России серьезных решений принимать никакие державы не могут. И надо сказать, что России частично удалось достичь этих результатов».

По мнению Чечелашвили, такая риторика Москвы больше направлена на внутреннюю аудиторию для повышения рейтинга Владимира Путина, а также ставит целью еще больше укрепить влияние на режимы, зависящие от России. Что же касается Грузии и Украины, то сегодня ситуация сильно отличается от 2008 и 2014 годов. После августовской войны грузинским дипломатам, говорит Чечелашвили, работавший тогда в структуре МИДа, было невероятно сложно убедить коллег на Западе в том, что случившееся не является исключением из правил. И только после событий в Украине США и Европа осознали, какой на самом деле является генеральная линия российской внешней политики. И сейчас Вашингтон и Брюссель, уверен эксперт, готовы к жестким решениям. И в Москве это понемногу начинают понимать.