«Грузинская мечта» намерена изменить правила выбора председателя ЦИК

Россия заверила США в том, что она не будет продолжать эскалацию, связанную с украинскими территориями. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сославшись на подробности своего телефонного разговора 9 декабря с главой Белого дома Джо Байденом.

Как сказал Зеленский, он получил месседж от президента США. И он заключается в том, что «Россия заверила Соединенные Штаты и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию. Мне кажется, что сегодня это пусть небольшой, не конечный, но все же очень важный результат», - сказал украинский президент в пятницу вечером в эфире телеканала «1+1».

В этом же интервью Зеленский не исключил возможности прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что в этом его поддерживают партнеры в Европейском Союзе и США. Также, по словам Зеленского, «все «за» то, чтобы существовало несколько путей, и чтобы как можно больше стран делали все возможное, чтобы остановить войну на востоке Украины».

МИД России в пятницу, 10 декабря, опубликовал заявление «о диалоге с США и другими странами Запада относительно выработки гарантий безопасности». Ранее сообщалось, что тема таких гарантий поднималась в ходе двухчасового телефонного разговора Байдена и Путина 7 декабря – с учетом обеспокоенности Москвы возможным членством Украины в НАТО.

«Отмечаем выраженную президентом Байденом готовность к налаживанию серьезного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности Российской Федерации. Вместе с тем в последние дни множатся различные вольные интерпретации нашей позиции», - отмечают в МИД России. Ведомство назвало «абсолютно неприемлемым нагнетание конфронтации» в отношении Москвы. «В качестве предлога используется ситуация на Украине. Взят курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов. Такое безответственное поведение провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе», - заявляют в МИД России.

В Москве не согласны с утверждениями о том, что вопрос о членстве Украины в НАТО касается исключительно Киева и Североатлантического союза. «В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – «не укреплять свою безопасность за счет безопасности других», - отмечает МИД России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 10 декабря отклонил требование России к Западу не допустить присоединения Украины к Трансатлантическому альянсу, передает «Голос Америки». «Вопрос об отношениях НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и сама Украина - никто другой», - сказал Столтенберг, выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

После телефонного разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме также заявили, что вступление Украины в НАТО - дело, касающееся исключительно самой Украины и НАТО.