ЦИК Грузии получил временщика

С третьей попытки Грузия получила председателя Центральной избирательной комиссии. Правда, всего на полгода. «Грузинская мечта» обвиняет оппозицию в деструктивности, оппоненты правящей партии, в свою очередь, громко заговорили о намерении власти фальсифицировать муниципальные выборы.

Георгий Каландаришвили – новый председатель Центральной избирательной комиссии Грузии. Правда, временный. После двух провальных попыток утвердить главу ЦИК на ближайшие пять лет «Грузинская мечта» все же провела своего протеже на этот пост. Но всего на шесть месяцев. Кандидатуру Каландаришвили поддержали 83 депутата, трое высказались против. Большинство оппозиционеров в голосовании участия не приняли. Но, согласно изменениям в Избирательный кодекс, набранных голосов оказалось достаточно. Вместе с председателем свои места в Центризбиркоме займут также Гия Цацашвили и Майя Заридзе – все трое и раньше работали в избирательной администрации.

В «Грузинской мечте» свой выбор назвали единственно возможным. Позицию правящей партии сформулировал ее председатель Ираклий Кобахидзе:

«Мы заранее знали, что, как и в случае с законопроектами, оппозиция не поддержит кандидатуру председателя Центризбиркома. Без разницы, кто бы ни был этим кандидатом. Поэтому для нас было важно соблюсти механизм избрания, что и было сделано».

Со своей стороны, спикер парламента Арчил Талаквадзе обвинил оппонентов в нежелании следовать каким бы то ни было договоренностям:

«Отказ оппозиции принимать участие в избрании главы ЦИК преследует две цели. Первая – попытаться заранее дискредитировать предстоящие выборы из страха, что они их полностью проиграют. А вторая заключается в том, что оппозиция, особенно радикальная ее часть, пытается сделать все для того, чтобы не выполнять взятые на себя обязательства».

Оппозиция в ответ обвинила правящую партию в полном игнорировании не только письменных обязательств, от которых «Грузинская мечта» на днях отказалась, но и устных обещаний международным партнерам и собственным согражданам.

Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили отмечает спорность выбора «Мечты». Вне зависимости от личных качеств нового председателя ЦИК.

«Георгий Каландаришвили не смог заслужить наше доверие, потому что мы его не знаем. Может, он действительно честный человек и профессионал высокого уровня, но мы его не знаем. Документ Шарля Мишеля остался в приятных воспоминаниях, но мы согласились, что председатель ЦИК должен был быть избран на основе консенсуса, который, в свою очередь, должен был быть основан на высокой репутации кандидата. Каландаришвили не пользуется доверием общества. Если вы спросите человека, занимающегося политикой, кто такой Георгий Каландаришвили, он не сможет вам много рассказать», – заявил Элисашвили.

Процесс избрания проходил на фоне жесткой критики и со стороны гражданского сектора. Грузинское отделение международной правозащитной организации Transparency International обвинило лидеров «Грузинской мечты» в нежелании избрать нового председателя и членов ЦИК на основе политического консенсуса. В качестве примера организация привела тот факт, что правящая партия сократила 4-недельный интервал до одной недели. Это, по мнению правозащитников, лишило политические силы возможности прийти к консенсусу.

«Это предположение было дополнительно подкреплено составом отборочной комиссии, созданной при президенте, которая в конечном итоге одобрила выдвижение кандидатов, не поддержанных ни представителями ведущих неправительственных организаций, занимающихся вопросами выборов, ни парламентской оппозицией. Все три кандидата являлись действующими сотрудниками ЦИК, которым было очень трудно критически оценить прошлую работу Центризбиркома во время собеседований. Комплектование ЦИК без политического консенсуса и в нарушение соглашения Шарля Мишеля усугубит недоверие к избирательной администрации, что негативно повлияет на избирательную среду в стране и поставит под сомнение ожидания того, что избирательный процесс будет справедливым и конкурентным», – говорится в заявлении НПО.

С такой позицией согласна и независимый депутат Тамар Кордзая. По ее словам, сам процесс избрания нового главы ЦИК давно превратился в фарс:

«В нынешней политической ситуации в нашей стране любой председатель ЦИК будет слабым и некомпетентным, поэтому мы и не голосовали за него, но «Грузинская мечта» сделала все возможное, чтобы в очередной раз нарушить уже аннулированное соглашение».

О том, что «Грузинская мечта» доверит проведение муниципальных выборов именно Георгию Каландаришвили, было ясно с самого начала. Как и то, что оппозиция не поддержит его кандидатуру. Сам факт того, что он в течение последних 13 лет работал в Центризбиркоме, а в последние годы возглавлял один из департаментов ЦИК, то есть работал в тесном контакте со своей предшественницей Тамар Жвания, по мнению оппозиции, достаточен для того, чтобы отказать ему в доверии. Оппоненты власти уверены: Каландаришвили сделает все от него зависящее, чтобы «Мечта» на предстоящих выборах получила более 43% голосов. Это позволит партии власти, несмотря на то, что она уже вышла из соглашения Шарля Мишеля, избежать лишних разговоров и, что важнее, возможного давления со стороны партнеров в вопросе проведения досрочных парламентских выборов.

Председатель Ассоциации молодых юристов Николоз Симонишвили считает, что такой подход лишает процедуру всякого смысла:

«Когда главой ЦИК становится человек, связанный с предыдущими выборами, это никак не может считаться изменением к лучшему. Так что это решение однозначно вызовет недоверие в обществе. С самого начала процесс отбора кандидатов не выдерживал никакой критики».

В итоге Каландаришвили, как и предсказывали аналитики, был избран с третьей попытки, когда «Грузинской мечте» нужно было заручиться всего 76 голосами. При этом партия власти, по мнению наблюдателей, в итоге оказалась в выигрышной позиции. Если после муниципальных выборов будет зафиксировано острое недовольство новым главой ЦИК, в первую очередь со стороны международных партнеров, тот и так уйдет… без каких-либо внешних уступок со стороны «Мечты».