СМИ считают Арчила Талаквадзе наиболее вероятным кандидатом на пост главы Минздрава

На должность главы Минздрава Грузии рассматриваются несколько кандидатур, в числе которых вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Пост министра здравоохранения стал вакантен после того, как 9 декабря Екатерина Тикарадзе объявила об отставке. Формально она продолжит руководить ведомством до конца года, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Отвечая на вопросы журналистов, Талаквадзе не подтвердил и не опроверг информацию о его возможном назначении главой Минздрава. Лидер парламентского большинства отметил, что окончательное решение – за премьер-министром, и он непременно поддержит позицию главы правительства.

«Я понимаю, что вы хотите опередить события и первым сообщать общественности, какие кандидатуры рассматриваются, но этот вопрос будет решаться путем консультаций, и это решение будет принимать премьер-министр. Уверен, что в сложившейся ситуации будут выбраны наиболее достойные кандидаты для выполнения поставленных задач», - сказал Талаквадзе.

Он также опроверг сообщения о конфликте Тикарадзе и премьера Ираклия Гарибашвили. Некоторые СМИ полагают, что к отставке министра привели их разногласия по вопросу управления пандемией и системы «зеленых паспортов».

«Противостояние – это тема, раздутая из воздуха некоторыми оппозиционными телеканалами, у которых вопросы и повестка дня любо исчерпаны, либо они игнорируют важные темы, которые сегодня наиболее интересуют общество», — заявил он.