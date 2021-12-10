Вато Сургуладзе: «Тикарадзе бы не ушла, я вам гарантирую, если бы ей просто не приказали»

К концу второго года пандемии глава Минздрава Екатерина Тикарадзе уходит с занимаемой должности. Чем могло было быть продиктовано это решение, был ли у министра конфликт с главой правительства Ираклием Гарибашвили и кто может прийти на место Тикарадзе? На эти и другие вопросы «Эхо Кавказа» ответил Вато Сургуладзе, эксперт по вопросам менеджмента здравоохранения, представляющий партию «Лело».

– Объявляя о том, что покидает свой пост, министр Тикарадзе начала со слова «спасибо», ничего не сказав о причинах ухода. В чем, на ваш взгляд, они состоят?

Во время периода ее правления Министерством здравоохранения было допущено огромное количество ошибок. Поэтому я бы начал с извинений

– Я думаю, что она не сама ушла, а ей сказали, что надо уйти. В нашем правительстве никто такие решения сам не принимает. Я бы на ее месте начал не со «спасибо», а начал бы с извинений за то, что во время периода ее правления Министерством здравоохранения было допущено огромное количество ошибок, и жертвами этих ошибок стали 12 тысяч жителей Грузии. Поэтому я бы начал с извинений.

– Есть мнение, и во многом оно основано на одном из последних, довольно неоднозначных заявлений Тикарадзе, в котором она, скажем так, позволила колкость в адрес премьера – по крайней мере, так это было расценено частью общества. Мог ли между ней и Гарибашвили быть конфликт на почве «зеленых паспортов», которые, по решению премьера, переболевшим ковидом выдаются бессрочно, в то время как все медицинское сообщество считает, что выдавать им их надо на шесть месяцев?

– Ни в одной стране мира, где ввели «зеленые паспорта», такого… я хочу помягче выразиться, такой глупости еще никто не делал. Да, у них (премьера и министра) были определенные отношения, и это началось с того дня, как товарищ Гарибашвили был назначен на второй срок. Честно говоря, я не ожидал отставки. Я больше предполагал, что в отставку уйдет премьер-министр. Но, как всегда, в Грузии искать логику в действиях правительства – это то же самое, что искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Я предполагаю, что ее (Тикарадзе) вызвал неформальный правитель Грузии Бидзина Иванишвили и сказал, что ей надо уйти. У нее не было другого выхода, и она ушла. Без этого человека ничего не решается в этой стране абсолютно.

– То есть, если предположить, что конфликт между Тикарадзе и Гарибашвили был, то можно сказать, что премьер в нем победил, я правильно понимаю?

На ее месте я бы ушел еще в декабре прошлого, а не этого года. Но во многом здесь вина не только министра здравоохранения, а в первую очередь все-таки премьер-министра, который принимал популистские, дешевые решения

– Да. И я этому очень удивился, потому что те ошибки, которые были допущены министром здравоохранения, – на ее месте я бы ушел еще в декабре прошлого, а не этого года. В крайнем случае – в мае-июне, а не сейчас, в декабре, когда у нас катастрофическая ситуация с управлением эпидемией и с процессом вакцинации. Но во многом здесь вина не только министра здравоохранения, а в первую очередь все-таки премьер-министра, который принимал популистские, дешевые решения. Например, решение об отмене штрафов (за нарушение ковид-правил). Или решение почему-то давать 200 лари пенсионерам, которые до сих пор не были вакцинированы (и только сейчас решили это сделать). Почему моя мама, например, не должна получить эти 200 лари, когда она с большей ответственностью отнеслась к этому процессу и была вакцинирована уже в конце мая? И таких людей много. Получается, что люди, которые безответственные, им надо выдавать 200 лари, чтобы они вакцинировались, а люди, которые с большой ответственностью… С этим всем не соглашалась медицинская группа консультационного совета, но на своем всегда настаивал товарищ премьер-министр.

– Если все-таки вернуться к Тикарадзе, в чем, по-вашему, заключаются ее главные ошибки, допущенные за время ее нахождения на посту министра?

– В некомпетентности. Это ее ошибка. Ее компетенции, ее знаний не хватает для того, чтобы управлять таким большим министерством. Это огромное министерство с почти шестимиллиардным бюджетом – а это больше трети грузинского бюджета. Тут нужен человек очень опытный, очень принципиальный, очень ответственный. У нее нет ни одного из этих качеств, и мы оказались там, где оказались.

– Не стоит забывать, что, когда она пришла на этот пост, еще не было пандемии, на фоне которой роль Минздрава еще больше возросла…

Министр, которая сейчас ушла, – она бы не ушла с этого поста, я вам гарантирую, если бы ей просто не приказали

– Да, еще не было пандемии, она началась через шесть месяцев. А управление пандемией… У нас одна из худших ситуаций среди европейских стран, среди наших соседей, я уже не говорю о странах Балтии. У нас худшая ситуация. И тут ответственны абсолютно все лица: и прошлый премьер, которого называли чуть ли ни гением менеджмента, а потом оказалось, что он коррумпирован, и нынешний премьер, который ошибку за ошибкой допускает, и эти ошибки исчисляются в человеческих жизнях; само собой, медицинский сектор – и министр, и ее заместители, и Центр по контролю заболеваний... Все ответственны. Понимаете, они все время говорят: «Да, мы берем ответственность». А в чем она выражается? Если ты продолжаешь работать, получаешь ту же зарплату, в чем ответственность заключается? Министр, которая сейчас ушла, – она бы не ушла с этого поста, я вам гарантирую, если бы ей просто не приказали.

– Говорить о том, что она, допустим, могла проявить некую принципиальность и…

– Нет. Она просто через два года после начала пандемии поняла, насколько ситуация серьезная, и поняла, в какое глупое положение ее ставят решения премьер-министра. Она начала сопротивляться, вероятно, надеясь, что ее влияние на Иванишвили больше, чем влияние Гарибашвили, но оказалось, что в этом случае премьер-министр победил.

– При всем том, что официальная риторика властей в целом будто бы направлена на популяризацию вакцинации, но их конкретные решения на протяжении этого времени заставили многих сомневаться: а нет ли в самой верхушке антиваксеров? Что будет дальше, как вы думаете?

Министр второй раз так и не вакцинировалась, половина министерства не вакцинирована. О каком управлении мы вообще можем говорить?

– В этом и заключается проблема. Министр второй раз так и не вакцинировалась, половина министерства не вакцинирована. О каком управлении мы вообще можем говорить? Она (Тикарадзе), наверное, наконец начала понимать, что проблема наступает. Сейчас всем (вакцинированным) понадобится бустер-доза. В апреле надо будет вновь вакцинировать много людей. А она (Тикарадзе) недели две назад сказала, что будет рассматриваться вопрос обязательной вакцинации групп риска – это врачи, педагоги… А до этого как раз за неделю премьер-министр сказал, что ни в коем случае в Грузии такого не будет. Это, разумеется, пошло вразрез… Это был еще один маленький толчок к тому, что был поставлен вопрос об увольнении министра здравоохранения. Посмотрим, что будет дальше. Но то отношение, которое сейчас у премьер-министра к вакцинации, у меня не вызывает никаких добрых ожиданий.

– Кого мы можем увидеть на посту министра здравоохранения?

– Знаете, есть такое: «Когда придешь домой?» – «Когда приду – тогда приду». Когда назначат – тогда узнаем. Это для меня не столь интересно, я предполагаю, что это будет человек очень и очень лояльный к премьер-министру.