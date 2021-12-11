Саакашвили предлагает начать диалог для примирения общества со встречи трех президентов Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что диалог для примирения в обществе должен начаться с его встречи с нынешней главой государства Саломе Зурабишвили и ее предшественником Георгием Маргвелашвили. Об этом говорится в обращении Саакашвили, опубликованном на его странице в Facebook, передает агентство «Новости-Грузия».

Выступая накануне на «Саммите за демократию», президент Грузии Саломе Зурабишвили обещала инициировать общенациональный диалог для достижения взаимопонимания между гражданами страны. По ее мнению, это «наиболее надежный путь к консолидированной демократии».

«Я не могу не вспомнить предложение, озвученное в СМИ четвертым президентом Грузии Георгием Маргвелашвили по поводу встречи трех президентов… Как у незаконного заключенного, у меня нет иллюзий, что по мотиву этой встречи буду освобожден. Поэтому я предлагаю, чтобы первая такая встреча прошла в Горийском военном госпитале, где я до сих пор нахожусь в статусе заключенного и не прошу от вас помилования, и не собираюсь просить на этой встрече. Я глубоко убежден, что альтернативы такому диалогу нет», - пишет Саакашвили.

Он призвал грузинское общество, политические силы, неправительственный сектор, СМИ и международное сообщество поддержать его инициативу.

«Грузии необходимы мир, развитие и полная перезагрузка. Времени очень мало, и нельзя терять ни минуты», - заявил третий президент Грузии.