Новости
Глава МИД Грузии: Решение саммита НАТО в Бухаресте пересмотрено не будет
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что решение саммита НАТО в Бухаресте о том, что Тбилиси и Киев станут членами Альянса, пересмотрено не будет. Так дипломат отреагировал на заявление МИД РФ, в котором Москва потребовала «дезавуировать» решение Бухарестского саммита 2008 года, пишет SOVA.
«НАТО – уникальная организация, основанная на принципах и в соответствии со своим уставом. Никакая третья сторона не имеет права вмешиваться в решение о расширении НАТО», - сказал Залкалиани.
Глава МИД назвал очевидным, что принятое в Бухаресте решение пересмотрено не будет. «Об этом говорят наши партнеры по НАТО. В то же время двери НАТО открыты для каждой страны, которая стремится в альянс и соответствует критериям, и решать этот вопрос должны НАТО и эта страна. В данном случае, решать Грузии и НАТО», - добавил министр.
Ранее МИД России потребовал от НАТО «на основе принципа равной и неделимой безопасности» выработать серьезные долгосрочные правовые гарантии, исключающие любое дальнейшее продвижение альянса на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг требование Москвы, заявив, что все нации в Европе самостоятельно выбирают системы безопасности.
Другие новости дня
Представитель Госдепартамента посетит Москву, Киев и Брюссель
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии посетит Россию, Украину и Бельгию. Карен Донфрид в Москве и Киеве обсудит наращивание российского военного потенциала на границе с Украиной. В Брюсселе она проведет консультации с союзниками по НАТО по поводу дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе в рамках минских соглашений, говорится в сообщении Госдепартамента.
Визит Донфрид – результат договорённостей президентов России и США. Во время видеопереговоров 7 декабря Владимир Путин и Джо Байден поручили своим командам продолжить обсуждение ситуации вокруг Украины.
Вашингтон, его союзники по НАТО и украинские власти выражают тревогу в связи с поступающей в последние недели информацией о том, что Россия сосредоточила вблизи границ с Украиной примерно сто тысяч своих военнослужащих.
Москва отрицает предположения, что она готовит крупную операцию. По словам российского президента Владимира Путина, Россия не собирается вторгаться на Украину, но занимает оборонительную позицию, опасаясь, что Киев слишком сближается с НАТО.
Саакашвили предлагает начать диалог для примирения общества со встречи трех президентов Грузии
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что диалог для примирения в обществе должен начаться с его встречи с нынешней главой государства Саломе Зурабишвили и ее предшественником Георгием Маргвелашвили. Об этом говорится в обращении Саакашвили, опубликованном на его странице в Facebook, передает агентство «Новости-Грузия».
Выступая накануне на «Саммите за демократию», президент Грузии Саломе Зурабишвили обещала инициировать общенациональный диалог для достижения взаимопонимания между гражданами страны. По ее мнению, это «наиболее надежный путь к консолидированной демократии».
«Я не могу не вспомнить предложение, озвученное в СМИ четвертым президентом Грузии Георгием Маргвелашвили по поводу встречи трех президентов… Как у незаконного заключенного, у меня нет иллюзий, что по мотиву этой встречи буду освобожден. Поэтому я предлагаю, чтобы первая такая встреча прошла в Горийском военном госпитале, где я до сих пор нахожусь в статусе заключенного и не прошу от вас помилования, и не собираюсь просить на этой встрече. Я глубоко убежден, что альтернативы такому диалогу нет», - пишет Саакашвили.
Он призвал грузинское общество, политические силы, неправительственный сектор, СМИ и международное сообщество поддержать его инициативу.
«Грузии необходимы мир, развитие и полная перезагрузка. Времени очень мало, и нельзя терять ни минуты», - заявил третий президент Грузии.
- Из года в год в Грузии становится все острее поляризация общества, выраженная в противостоянии сторонников правящей «Грузинской мечты» и оппозиции во главе с партией «Единое национальное движение». Западные партнеры называют поляризацию одной из главных проблем страны. Они регулярно указывают на необходимость преодоления разногласий в обществе для запуска нормального политического процесса.
- Находящийся в заключении Саакашвили в начале декабря призвал нынешние власти страны к всеобщему примирению. В «Грузинской мечте» отнеслись к этому предложению с долей скептицизма. Лидеры правящей партии озвучили собственную формулу общенационального примирения: оппозиция должна перестать требовать проведения досрочных парламентский выборов, а Михаил Саакашвили - покаяться и отсидеть положенный ему срок.
Посол США в Греции представил программу борьбы с дезинформацией
Посол США в Греции представил проект DisinfoHacks по борьбе с дезинформацией. Джеффри Пайетт назвал дезинформацию одной из проблем, с которой встречаются мировые демократии.
Дипломат обратил внимание на дезинформацию о пандемии коронавируса и вакцинации и напомнил слова госсекретаря Энтони Блинкена о масштабной российской кампании вокруг Украины. По словам Пайетта, действия Москвы – часть программы Кремля для оправдания потенциального вторжения на украинскую территорию.
Вашингтон, его союзники по НАТО и украинские власти выражают тревогу в связи с поступающей в последние недели информацией о том, что Россия сосредоточила вблизи границ с Украиной примерно сто тысяч своих военнослужащих.
Москва отрицает предположения, что она готовит крупную операцию. По словам российского президента Владимира Путина, Россия не собирается вторгаться на Украину, но занимает оборонительную позицию, опасаясь, что Киев слишком сближается с НАТО.
9 декабря во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Джо Байден пообещал поддержку Киеву, если Россия атакует Украину, и вновь упомянул готовность ввести жесткие экономические санкции против Москвы в случае военной агрессии. 11 декабря стало известно, что Вашингтон выделит Киеву 20 миллионов долларов на укрепление границы на севере и на востоке Украины.
Джеффри Пайетт занимал пост посла США на Украине с 2013 по 2016 год. Во время Евромайдана в 2013 году поддержал действия протестующих в Киеве. Дипломат также обвинял Россию в поддержке сепаратистов в Донбассе.
За девять месяцев 2021 года в Грузии были убиты 13 женщин
В январе-сентябре 2021 года в Грузии были убиты 13 женщин. Об этом говорится в докладе омбудсмена Грузии Нино Ломджария, обнародованном в пятницу по случаю Международного дня прав человека, передает агентство «Новости-Грузия».
Согласно докладу, пять из 13 фактов – это убийства на семейно-бытовой почве. Остальные восемь убийств были совершены по другим мотивам. Также за отчетный период было зарегистрировано 20 покушений на убийство женщин, 11 из которых содержали элементы бытового преступления.
«По направлению насилия в семье и насилия в отношении женщин проблемой остается проведение эффективных превентивных мероприятий, улучшение системы защиты и помощи жертвам, создание возможностей для экономической независимости женщин», - сказано в отчете.
Народный защитник добавляет, что проблемы существуют и с точки зрения «осуществления превентивных мер и эффективного управления конкретными случаями ранних браков». По мнению омбудсмена, пандемия коронавируса еще более усугубила положение женщин и девочек.
СМИ считают Арчила Талаквадзе наиболее вероятным кандидатом на пост главы Минздрава
На должность главы Минздрава Грузии рассматриваются несколько кандидатур, в числе которых вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе. Об этом сообщают грузинские СМИ.
Пост министра здравоохранения стал вакантен после того, как 9 декабря Екатерина Тикарадзе объявила об отставке. Формально она продолжит руководить ведомством до конца года, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Отвечая на вопросы журналистов, Талаквадзе не подтвердил и не опроверг информацию о его возможном назначении главой Минздрава. Лидер парламентского большинства отметил, что окончательное решение – за премьер-министром, и он непременно поддержит позицию главы правительства.
«Я понимаю, что вы хотите опередить события и первым сообщать общественности, какие кандидатуры рассматриваются, но этот вопрос будет решаться путем консультаций, и это решение будет принимать премьер-министр. Уверен, что в сложившейся ситуации будут выбраны наиболее достойные кандидаты для выполнения поставленных задач», - сказал Талаквадзе.
Он также опроверг сообщения о конфликте Тикарадзе и премьера Ираклия Гарибашвили. Некоторые СМИ полагают, что к отставке министра привели их разногласия по вопросу управления пандемией и системы «зеленых паспортов».
«Противостояние – это тема, раздутая из воздуха некоторыми оппозиционными телеканалами, у которых вопросы и повестка дня любо исчерпаны, либо они игнорируют важные темы, которые сегодня наиболее интересуют общество», — заявил он.
- Арчилу Талаквадзе 38 лет. В 2006 году он окончил Тбилисский государственный медицинский университет, затем продолжил обучение в Грузинском институте общественных отношений (GIPA). В 2015 году – Лондонскую школу экономики.
- После шести лет работы в донорских организациях и аппарате Народного защитника Грузии Талаквадзе присоединился к «Грузинской мечте», заняв в 2012 году должность заместителя министра по вопросам исполнения наказаний. В 2014-2016 году был заместителем министра внутренних дел.
- В 2016 году он стал депутатом парламента Грузии, баллотируясь от партии власти в мажоритарном округе Озургети. Занял пост спикера парламента Грузии после скандальной отставки Ираклия Кобахидзе летом 2019 года. В апреле 2021 года Талаквадзе покинул эту должность.
Натия Турнава: Грузия готова подписать соглашение о свободной торговле с США
«Обращение американских конгрессменов своевременное, Грузия полностью готова подписать соглашение о свободной торговле с США», - заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.
Конгрессмены США направили письмо торговому представителю США Кэтрин Тай, в котором призвали к укреплению торговых и инвестиционных связей между США и Грузией, сообщает Общественный вещатель Грузии.
«Грузия - важнейший союзник США. Грузия, как развивающаяся демократия, нуждается в проведении значительных политических и экономических реформ, которые будут способствовать укреплению стабильности в регионе Кавказа. Расширение торговых отношений с США еще больше ускорило бы эти реформы», - говорится в письме.
В письме подчеркивается ключевое географическое положение Грузии, что делает ее идеальным партнером в свете глобальной напряженности и нестабильности, существующей в мире. Конгрессмены отметили, что торговые отношения между США и Грузией основаны на таком прочном фундаменте, как «Рамочное соглашение о торговле и инвестициях», торговый диалог на высоком уровне и двустороннее инвестиционное соглашение. Европейский союз также признает Грузию ценным партнером, в том числе с точки зрения энергетической безопасности, о чем свидетельствует «Соглашение об ассоциации с ЕС», включая «Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли».
По мнению американских конгрессменов, сегодня, когда одной из основных вызовов для Грузии является рост и развитие экономики, укрепление торговых и инвестиционных связей с Соединенными Штатами придаст мощный импульс рыночным реформам и инвестиционной политике в Грузии, а также откроет путь для продвижения американских товаров и услуг на рынки Южного Кавказа, Центральной Азии, Турции и Восточной Европы.
Турнава прокомментировал письмо группы американских конгрессменов с призывом к торговому представителю США укрепить торговые и инвестиционные связи с Грузией. «Мы, власть в целом, проделали для этого большую работу. Минэкономики за последние годы очень активно поработало с Торговым представительством США, чтобы создать все предварительные условия для того, чтобы непосредственно перейти уже к переговорам», - сказала она.
На востоке США десятки торнадо, не менее 50 жертв в пяти штатах
В США десятки торнадо в ночь с пятницы на субботу обрушились на восточные штаты США. О жертвах и разрушениях сообщают власти Кентукки, Арканзаса, Теннесси, Миссури и Иллинойса.
Губернатор Кентукки заявил, что только в его штате жертвами торнадо стали не менее 50 человек.
Больше всего от стихии пострадал округ Грейвс и его административный центр город Мейфилд в штате Кентукки. Торнадо разрушил крышу свечной фабрики, башню дворца правосудия и соседнее здание тюрьмы. Власти штата ввели в Кентукки чрезвычайное положение.
В штате Иллинойс группа рабочих оказалась временно заблокирована на складе компании Amazon - после обрушения крыши. В Теннесси погибли три человека, в Арканзасе погиб житель дома престарелых.
Линкявичюс о требовании России остановить расширение НАТО: Больше никаких уступок!
Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что на Бухарестском саммите НАТО не удалось убедить некоторых союзников по альянсу предоставить План действий по членству (ПДЧ, MAP) Грузии и Украине. Об этом он написал в своем Twitter.
«На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году нам не удалось убедить союзников дать Украине и Грузии ПДЧ. Оппоненты утверждали, что это спровоцирует Россию. И Россия была спровоцирована наоборот – она оккупировала 20% Грузии, захватила Крым и теперь требует еще большего! Больше никаких уступок».
Ранее МИД России потребовал от НАТО «на основе принципа равной и неделимой безопасности» выработать серьезные долгосрочные правовые гарантии, исключающие любое дальнейшее продвижение альянса на восток, сообщает SOVA. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг требование Москвы, заявив, что все нации в Европе самостоятельно выбирают системы безопасности.
Вахтанг Кикабидзе после встречи с Саакашвили: Ему нехорошо, но он не сломлен
Известный грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе навестил экс-президента Михаила Саакашвили в военном госпитале города Гори, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Саакашвили был переведен в Горийский госпиталь из тюремной больницы после 50-дневной голодовки. С 20 ноября экс-президент продолжает курс реабилитации под надзором врачей разного профиля.
«Михаилу Саакашвили нехорошо, тут вопросы излишни, все видно по глазам. Он напоил меня чаем и рассказал все от начала до конца. Он не сломлен, это главное», - сказал Кикабидзе.
По его словам, он рассказал Саакашвили о своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Я сказал Зеленскому: «Он твой гражданин, и вы должны его увезти, иначе его убьют». Тот ответил, что начнет сегодня же звонить, после этого в Грузию прибыл Народный защитник Украины, а после адвокат», - сказал Кикабидзе.
- Саакашвили является гражданином Украины, до последнего времени он возглавлял Исполнительный комитет Национального совета реформ при президенте Украины, а в прошлом также занимал пост губернатора Одесской области.
- Саакашвили тайно вернулся в Грузию незадолго до муниципальных выборов. После смены власти в 2012 году против экс-президента на родине было возбуждено несколько уголовных дел, которые сам Саакашвили считает политическими. По двум из них он был заочно приговорен к шести годам тюрьмы. Еще по трем уголовным делам Саакашвили пока не вынесен приговор.
- Как ранее заявляли в Минюсте, после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму №12 в городе Рустави, куда его поместили в день задержания 1 октября.
Рамзан Кадыров наградил свою 21-летнюю дочь медалью «За заслуги перед Чеченской республикой»
Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о награждении медалью «За заслуги перед Чеченской республикой» своей 21-летней дочери - начальника департамента дошкольного образования Грозного Хадижат Кадыровой.
По словам руководителя администрации правительства Чечни Галаса Таймасханова, который и опубликовал в своем инстаграме информацию о награждении Кадыровой, «за прошедший период сфера дошкольного образования города претерпела значительные позитивные изменения».
Кадырову наградили в том числе «за вклад в развитие системы дошкольного образования, а также безупречную добросовестную работу».
Хадижат Кадырова получила пост в декабре 2020 года, когда ей было 20 лет. До этого она работала заведующей детским садом в Грозном.
- Осенью старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова - 22-летняя Айшат - была назначена министром культуры республики.
- 3 июля этого года мать Кадырова Аймани отметили региональной наградой, знаком «За отличие в службе ГИБДД I степени».
- Государственный телеканал «Грозный» наградил Рамзана Кадырова премией в 45 тысяч рублей за видео с попугаем.
- 20 июля США внесли Рамзана Кадырова в санкционный список за серьезное нарушение прав человека. Санкции распространяются также на его супругу Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Карину Кадыровых. Санкции предусматривают, в частности, запрет на въезд в страну и деловые контакты, а также заморозку активов на территории Соединенных Штатов. Ранее в отношении Кадырова были введены экономические санкции.
«Грузинская мечта» намерена изменить правила выбора председателя ЦИК
Правящая партия «Грузинская мечта» выступает с инициативой изменить правила избрания председателя ЦИК Грузии. Об этом сегодня заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе, передает агентство «Новости-Грузия».
Кобахидзе объяснил необходимость изменения процедуры трудностями, возникшими при избрании главой Центризбиркома Георгия Каландаришвили. Согласно новому законодательству, в августе он был назначен на должность лишь на полгода, поскольку не получил поддержку оппозиции.
«Мы упрощаем законодательство, так как предыдущий процесс избрания выявил недостатки», - сказал Кобахидзе.
Согласно принятым летом поправкам в Избирательный кодекс Грузии, для утверждения председателя ЦИК на полный срок (пять лет), необходима поддержка 2/3 депутатов парламента, в котором 150 мест, а после – 3/5 депутатов. Если этого не происходит, то парламент Грузии проводит голосование для утверждения председателя на шесть месяцев простым большинством – 76 голосами.
Такие правила были определены в соглашении, оформленном под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля 19 апреля текущего года. Целью договора, который предусматривал проведение ряда важных реформ и допускал назначение внеочередных парламентских выборов, было преодоление политического кризиса. Правящая «Грузинская мечта» в одностороннем порядке вышла из соглашения в августе, пообещав однако довести все реформы до конца.
- Несколько дней назад в «Грузинской мечте» допустили, что не будут проводить конституционную реформу, которая является еще одним ключевым пунктом соглашения от 19 апреля и предусматривает снижение избирательного порога с пяти до двух процентов на следующих выборах парламента.
Олаф Шольц поехал в Брюссель для обсуждения вопросов безопасности ЕС
Новый канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Брюссель, где обсуждает координацию действий между Берлином и Брюсселем во внешней политике Европейского союза. Шольц настаивает на необходимости надежно обеспечить безопасность Европы. По его словам, нельзя терпеть никаких угроз отдельным странам. Это значит, что у нас должна быть тщательно скоординированная стратегия во внешней политике. Сейчас нужно добиться успехов в обеспечении безопасности и обороны Европы. Нельзя терпеть никаких угроз отдельным странам, подчеркнул Шольц и выразил обеспокоенность положением дел вдоль украинско-российской границы.
«Агрессия обязательно повлечет последствия, поэтому мы заранее сообщаем об этом России», – сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в пятницу на совместной пресс-конференции с Олафом Шольцем, новым канцлером Германии.
Украина обвиняет Россию в подготовке к крупномасштабной военной операции. Кремль отрицает все обвинения.
Как сообщает «Евроньюс», в списке приоритетов нового канцлера - предотвращение климатических изменений и переход на чистые источники энергии. Разногласия по этой проблеме, возможно, проверят на прочность отношений между Германией и Францией. В таком случае, позиции руководства Европейского союза может повлиять на курс Германии в энергетической политике.
Директор института «Брейгель» Гунтрам Вольф рассказал телеканалу «Евроньюс», что Франция привержена ядерной энергетике. Она утверждает, что атомные электростанции не выделяют парниковых газов, и поэтому должны считаться зеленой технологией. Германия же называет АЭС опасными и собирается отказаться от ядерной энергетики в ближайшем будущем, сказал ученый.
Европейское турне Шольца включает встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. На предстоящей неделе саммит ЕС обсудит, в частности, вопросы безопасности и обороны.
Гамкрелидзе заявил о прохождении пика пятой волны коронавируса в Грузии
В ноябре Грузия прошла пик пятой волны коронавируса и следующий скачок заболеваемости COVID-19 стоит ожидать уже этой зимой. Об этом заявил сегодня, 11 декабря, глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, передает агентство «Новости-Грузия».
О начале пятой волны коронавируса в Грузии было объявлено в середине сентября. В ноябре число новых случаев заражения за сутки неоднократно превышало 6 тысяч, а количество летальных исходов держалось в пределе 70.
«В ноябре мы прошли пиковый период пятой волны. Сейчас в зимний период активировались респираторные вирусы и вполне вероятно, что число случаев заражения коронавирусом увеличится», - сказал Гамкрелидзе.
При этом он отметил, что в данный момент число зараженных в Грузии сокращается. «Ежедневно число случаев снижается в низком темпе. Число ежедневно фиксируемых случаев колеблется между 3,5-4,5 тысячами, уже нет 5-6 тысяч», - сказал Гамкрелидзе.
- В ноябре коронавирус был подтвержден у 124 255 человек, 1 965 человек скончались. В целом с начала пандемии в Грузии было выявлено более 886,3 тысячи случаев заражения. Коронавирус унес жизни 12 695 человек.
Кадыров назвал Сокурова «продажной мордой» и предложил проверить его на экстремизм
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выступление кинорежиссера Александра Сокурова на вчерашней встрече Совета по правам человека с президентом России Владимиром Путиным. В своем телеграм-канале Кадыров назвал Сокурова «нигилистом» и «продажной мордой», а его выступление – «маразматическим» и «американским листочком с чушью».
Наибольшее раздражение у главы Чечни вызвал фрагмент выступления Сокурова, в котором он говорил о протестах в Ингушетии против изменения границы с Чечней и преследовании семерых лидеров ингушского протеста. Кадыров заявил, что изменение границы было федеральным распоряжением и инициативой ингушских властей, и что это Чечня уступила Ингушетии «весомую часть» своих земель, имея в виду восемь населенных пунктов, оставшихся в Ингушетии, хотя «мне пришлось для этого успокоить наших старейшин».
Кроме того, Кадыров принял на свой счет слова Сокурова об армиях в республиках в составе России и о «падишахах», хотя режиссер в этом контексте не упоминал ни его, ни Чечню. «Сокуров трусливо не упомянул мое имя, но все поняли, что речь идет обо мне», – заметил он. В ответ Кадыров предложил Сокурову «поднять пятую точку и просто поинтересоваться, кто выступил с инициативой запретить главам субъектов называться президентами. Я – Рамзан Кадыров. И я не президент, не падишах. Я – Глава Чеченской Республики…». На замечание о собственной армии Кадыров ответил: «не устану повторять, что я пехотинец Верховного Главнокомандующего, и все наши бойцы подчиняются федеральному командованию».
Предложение Сокурова «отпустить всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве» Кадыров, в годы первой чеченской войны принимавший участие в боевых действиях на стороне сепаратистов, назвал «откровенной и открытой отработкой американской идеи развала России, проверенной на развале СССР», «убогой, непрофессиональной и даже мерзкой».
Глава Чечни также обвинил Сокурова в том, что тот «трусливо отсиживался в режиссерском кресле», когда «300 тысяч чеченцев погибли, а несколько десятков тысяч пропали без вести».
В приписке к этим заявлениям Рамзан Кадыров добавил: «На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера. Не нравится мне эта продажная морда!».
- Александр Сокуров в своем выступлении самой большой проблемой назвал ситуацию на Северном Кавказе. Также режиссер предположил, что в федерации «русских многие начинают не любить». Владимир Путин резко отреагировал на выступление Сокурова, назвав его «не выступлением, а манифестом, набором страхов».
- Силовые структуры в Чечне, формально входящие в структуру правоохранительных ведомств, подчиняются лично Кадырову. Несколько дней назад в Грозном прошли очередные учения, в которых приняли участие более тысячи силовиков.
- В конце ноября Кадыров пригрозил отобрать у Ингушетии восемь населенных пунктов, если ингушские активисты, которые заявляют о претензиях по поводу демаркации границы в 2018 году, не прекратят свои выступления.
- Рамзана Кадырова в Чечне часто называют падишахом. Так, в мае прошлого года на фоне слухов о том что Кадыров заболел коронавирусом, спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что «наш падишах здоров и невредим». В июне этого года на аукцион был выставлен виртуальный портрет Кадырова, который назывался «Падишах». За свою работу авторы хотели получить 75 млн рублей.
Грузинский «вор в законе» Леван Хавтаси (Лазаре) задержан в Греции
Грузинский «вор в законе» Леван Хавтаси (Лазаре) задержан в Афинах. Об этом сообщают греческие СМИ со ссылкой на источники в полиции.
Согласно распространившейся информации, 37-летнему Хавтаси вменяются в вину кражи и ограбления. По данным греческих правоохранителей, он был лидером преступной группировки, которая с лета 2020 года совершила серию краж со взломом в районах Аттики, Халкиды и Лутраки. Установлено, что информаторами членов группировки чаще всего становилась прислуга. При этом преступники разработали «безопасную» схему вывода своих доходов за границу.
Задержать Хавтаси удалось по итогам расследования, продолжавшегося несколько недель. «Лазаре» использовал поддельные документы, выданные в Грузии. Идентифицировать «вора в законе» удалось по отпечаткам пальцам из базы данных. Как уточняется, начиная с 2011 года он становился фигурантом дел о грабежах и кражах в Афинах, Пирее, Халкиде, Лутракионе, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В 2016 году грузинского «вора в законе» уже судили в Греции по обвинению в грабежах и членстве в ОПГ. Тогда Хавтиси заочно приговорили к лишению свободы.
Завершился двухдневный «Саммит за демократию»
Завершился организованный по инициативе США двухдневный «Саммит за демократию». Он прошел в виртуальном режиме из-за пандемии коронавируса. Как отмечает агентство AFP, на форуме проявились трудности, с которыми столкнулись Соединенные Штаты, пытаясь возродить традиционную для себя роль лидера демократического мира.
Обращаясь с заключительной речью к лидерам десятков стран и представителям неправительственных и благотворительных организаций, глава Белого дома сказал, что демократия «не знает границ».
По словам Джо Байдена, США стремятся работать со всеми, кто разделяет демократические ценности. Соединенные Штаты будут поддерживать тех, «кто дает своим народам возможность свободно дышать и не пытается задушить их с помощью тирании».
Президент США несколько раз подчеркнул, что мир достиг «переломного момента» в борьбе между автократическими режимами и демократиями.
Одновременно с работой форума, Китай, основной геополитический соперник США, распространял, как пишет корреспондент агентства AFP, издевательскую пропаганду. В частности, в интернете было опубликовано музыкальное видео в стиле хип-хоп на английском языке, в котором говорилось, что американцы «продают демократию точно так же, как они продают «Кока-Колу».
Китай и Россия, обозначенные Белым домом в качестве крупнейших мировых автократий, не были включены в список участников саммита. В Москве и Пекине обвинили администрацию Байдена в разжигании идеологических разногласий в стиле «холодной войны».
За сутки в Абхазии подтверждено 126 случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 571 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 126 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 80 пациентов. Состояние 33 человек оценивается как тяжелое, 47 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 43 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 21 пациент, состояние здоровья 7 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ - 20, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 20 пациентов, состояние 2 человек тяжелое.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 36 079 человек. Зарегистрировано 539 летальных случаев. Выздоровели 29 067 человека.
В Тбилиси назвали неприемлемым требование России не принимать Грузию в НАТО
Министерство иностранных дел Грузии считает «неприемлемым» заявление МИД России относительно расширения НАТО. 10 декабря Москва потребовала официально дезавуировать решение Бухарестского саммита о том, что двери альянса открыты для Тбилиси и Киева. Однако в Тбилиси подчеркивают, что ни одна третья страна не может повлиять на это решение.
«3 апреля 2008 года на саммите в Бухаресте лидеры стран-членов НАТО приняли решение о том, что Грузия (и Украина) станут членами НАТО. Вышеупомянутое является чрезвычайно важным политическим решением, основанным на консенсусе. Оно опирается на фундаментальный принцип международного права, согласно которому все государства имеют суверенное право выбирать свой собственный внешнеполитический курс. Вместе с тем, это решение вытекает из статьи 10 Североатлантического договора, согласно которой любая европейская страна, разделяющая принципы Договора и вносящая вклад в безопасность Североатлантического региона, может стать членом НАТО.
Вступление в НАТО – суверенное решение Грузии, основанное на непоколебимой воле большинства населения Грузии. Эта цель также отражена в Конституции Грузии. Следует отметить, что решение, принятое на саммите в Бухаресте, повторялось на всех саммитах НАТО, проведенных после 2008 года. А в коммюнике, принятом на саммите НАТО в Брюсселе в 2021 году, подчеркивается, что союзники считают неприемлемым вмешательство какой-либо третьей стороны в определение внешних приоритетов стран.
Учитывая вышеизложенное, любое заявление, сделанное третьей стороной относительно пересмотра решения Бухарестского саммита, которое противоречит фундаментальным принципам и нормам международного права, неприемлемо для Министерства иностранных дел. В то же время следует подчеркнуть, что главным вызовом европейской и евроатлантической архитектуры безопасности сегодня являются действия Российской Федерации, которые проявляются в оккупации и аннексии территорий соседних суверенных стран, пренебрежении базовыми принципами международного права и невыполнение взятых на себя обязательств», - говорится в заявлении МИД Грузии.
Коронавирус в Грузии: 3 542 новых случая заражения, 64 человека скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 3 542 новых случая заражения коронавирусом.
Данные получены на основании проведения около 58 тысяч тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 6,11%, за последние две недели – 7,93%, а за последнюю неделю – 7,53%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 886 364.
Почти 47% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 1 648. В Имерети выявили 558 случаев заражения, Самегрело и Земо Сванети – 276, в Шида Картли – 251, в Аджарии – 187, в Квемо Картли – 182, в Кахети – 154, в Мцхета-Мтианети – 117, в Гурии – 85, в Самцхе-Джавахети – 64, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 20.
От ковида умерли еще 64 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 12 695.
Выздоровели 2 234 человека, их общее число выросло до 827 676.
На данный момент в Грузии 45 967 активных случаев коронавируса. Из них 6 164 пациентов (около 14% от общего числа) проходят лечение в больницах. Состояние 1 560 больных тяжелое, 334 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 174 гражданина остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 38 629 человек лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 37 граждан, а в самоизоляции – более 39,5 тысяч.
МИД РФ требует от НАТО отказаться от планов по вступлению Грузии и Украины
Решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о перспективах членства Украины и Грузии должно быть официально отменено, – заявили в МИД РФ.
«В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 г. о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других"», – говорится в заявлении МИД РФ.
США и НАТО неоднократно отказывались гарантировать, что Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса, утверждая, что этот вопрос могут решать только сами эти государства и члены блока.
Как пишет русская служба Би-би-си, в пятницу вечером, уже после заявления МИД России, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз отверг требования Москвы.
«Вопрос об отношениях НАТО с Украиной будут решать только 30 членов альянса и Украина - и никто другой. Мы не можем согласиться с российскими попытками воссоздать систему, при которой большие влиятельные страны, такие как Россия, имеют сферы влияния, где уних есть право контроля или решения, что должны делать другие», – сказал Столтенберг во время пресс-конференции с новым канцлером Германии Олафом Шольцом в Брюсселе.
Помощник президента США Джейк Салливан ранее заявлял, что во время переговоров Байден не давал Путину каких-либо обещаний относительно украинского членства в НАТО.
«Он остается верным постулату о том, что страны мира могут самостоятельно определять, с кем им объединяться», – сказал Салливан.
Зеленский не исключил возможности прямых переговоров с Путиным
Россия заверила США в том, что она не будет продолжать эскалацию, связанную с украинскими территориями. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сославшись на подробности своего телефонного разговора 9 декабря с главой Белого дома Джо Байденом.
Как сказал Зеленский, он получил месседж от президента США. И он заключается в том, что «Россия заверила Соединенные Штаты и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию. Мне кажется, что сегодня это пусть небольшой, не конечный, но все же очень важный результат», - сказал украинский президент в пятницу вечером в эфире телеканала «1+1».
В этом же интервью Зеленский не исключил возможности прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что в этом его поддерживают партнеры в Европейском Союзе и США. Также, по словам Зеленского, «все «за» то, чтобы существовало несколько путей, и чтобы как можно больше стран делали все возможное, чтобы остановить войну на востоке Украины».
МИД России в пятницу, 10 декабря, опубликовал заявление «о диалоге с США и другими странами Запада относительно выработки гарантий безопасности». Ранее сообщалось, что тема таких гарантий поднималась в ходе двухчасового телефонного разговора Байдена и Путина 7 декабря – с учетом обеспокоенности Москвы возможным членством Украины в НАТО.
«Отмечаем выраженную президентом Байденом готовность к налаживанию серьезного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности Российской Федерации. Вместе с тем в последние дни множатся различные вольные интерпретации нашей позиции», - отмечают в МИД России. Ведомство назвало «абсолютно неприемлемым нагнетание конфронтации» в отношении Москвы. «В качестве предлога используется ситуация на Украине. Взят курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов. Такое безответственное поведение провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе», - заявляют в МИД России.
В Москве не согласны с утверждениями о том, что вопрос о членстве Украины в НАТО касается исключительно Киева и Североатлантического союза. «В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – «не укреплять свою безопасность за счет безопасности других», - отмечает МИД России.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 10 декабря отклонил требование России к Западу не допустить присоединения Украины к Трансатлантическому альянсу, передает «Голос Америки». «Вопрос об отношениях НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и сама Украина - никто другой», - сказал Столтенберг, выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
После телефонного разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме также заявили, что вступление Украины в НАТО - дело, касающееся исключительно самой Украины и НАТО.
- Вашингтон, его союзники по НАТО и украинские власти выражают тревогу в связи с поступающей в последние недели информацией о том, что Россия сосредоточила вблизи границ с Украиной примерно сто тысяч своих военнослужащих.
- Москва отрицает предположения, что она готовит крупную операцию. По словам Владимира Путина, Россия не собирается вторгаться на Украину, но занимает оборонительную позицию, опасаясь, что Киев слишком сближается с НАТО.
- 9 декабря во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер Джо Байден пообещал поддержку Киеву, если Россия атакует Украину, и вновь упомянул готовность ввести жесткие экономические санкции против Москвы в случае военной агрессии.
В Западной Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,0
Землетрясение магнитудой 3,0 произошло сегодня вечером в Западной Грузии, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 22:17 по тбилисскому времени. Эпицентр находился близ города Мартвили.
Сообщений о разрушениях не поступало.
Правозащитные группы призвали остановить преследование «Мемориала»
Более десятка правозащитных организаций, среди которых Amnesty International, Human Rights Watch, «Комитет против пыток», комитет «Гражданское содействие» (признан в России НКО-иноагентом), Норвежский Хельсинкский комитет, Civil Rights Defenders, выступили в поддержку своих коллег из «Мемориала».
В заявлении, распространенном 10 декабря, в международный День прав человека, его авторы призывают российские власти прекратить преследование Международного общества «Мемориал» и правозащитного центра «Мемориал», на ликвидации которых настаивают следственные органы. Структуры «Мемориала» в обращении названы «краеугольным камнем российского гражданского общества», и подчеркивается, что они находятся под угрозой закрытия «по безосновательным обвинениям».
«В День прав человека, мы, нижеподписавшиеся правозащитные организации, решительно осуждаем преследование двух Мемориалов. Мы призываем российские власти прекратить преследование и угрозы в отношении этих и других организаций гражданского общества. Власти должны придерживаться своих международных обязательств по соблюдению прав человека и немедленно отменить закон об иностранных агентах», - говорится, среди прочего, в заявлении.
В ноябре стало известно, что Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать правозащитную организацию «Международный Мемориал», а прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд иск о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» за систематические нарушения законодательства об «иностранных агентах», а именно отсутствие соответствующей маркировки на материалах.
В самом «Мемориале» заявляют о «политическом решении об уничтожении организации».
Первые заседания судов в отношении правозащитников уже состоялись. Очередные слушания назначены на 14 и 16 декабря.
Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» было внесено в реестр НКО-«иноагентов» в 2016 году, Правозащитный центр «Мемориал» – в 2014 году, став одним из первых НКО, признанных в России «иностранными агентами».
Польша разместила запись разговора диспетчера, посадившего рейс Ryanair
Польские спецслужбы опубликовали в соцсетях аудиозапись, на которой, как утверждается, слышен разговор диспетчера минского аэропорта и пилота самолета Ryanair с бывшим главредом телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту перед принудительной посадкой рейса.
Как сообщает телеканал «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом), запись разместил в Фейсбуке представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. Отмечается, что на пленке слышно, как диспетчера консультирует по-русски третий человек.
«Дождь» приводит содержание разговора. А именно, что на аудиозаписи диспетчер, ссылаясь на поступившую информацию, сообщает пилоту о бомбе на борту, которая может взорваться в воздушном пространстве Вильнюса. Когда диспетчер замолкает, некий мужчина по-русски просит его продолжать. После этого диспетчер рекомендует пилоту приземлиться в Минске. Член экипажа спрашивает, откуда именно поступила рекомендация. Мужчина, которого польские спецслужбы называют офицером КГБ, подсказывает: «По нашей рекомендации». Авиадиспетчер повторяет его слова пилоту лайнера Ryanair.
Ранее на этой неделе газета The New York Times написала, что авиадиспетчер Олег Галегов, экстренно посадивший в Минске 23 мая самолет с Протасевичем и его подругой, россиянкой Софией Сапегой на борту, дал показания польским властям. Галегов рассказал, что самолет принудили к посадке в Минске в результате операции Комитета государственной безопасности Беларуси. По его словам, в момент происшествия сотрудник КГБ взял под контроль авиадиспетчерскую службу.
В публикации NYT также говорилось, что Галегов еще летом нелегально пересек белорусско-польскую границу. В Варшаве он связался с посольством США, но там его направили к польским властям. Газета указывала, что получила сведения от своих источников в европейских спецслужбах.
Директор департамента по авиации Минтранса Беларуси Артем Сикорский назвал публикацию NYT «информационным вбросом». Он также подтвердил, что Галегов уехал из страны и предположил, что за границей на него оказывали давление.
Канал Nexta активно освещал протестные акции в Беларуси после президентских выборов в августе прошлого года. Сейчас против Протасевича и Сапеги возбуждены уголовные дела об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти.
В июне, после того как по белорусскому телевидению несколько раз показали выступления Протасевича с критикой оппозиции, его и Сапегу перевели из СИЗО под домашний арест. На днях Софии Сапеге предъявили окончательные обвинения по статье о «разжигании вражды». Россиянке грозит до шести лет лишения свободы.
Обстоятельства задержания Протасевича и Сапеги вызвали резкую на Западе. Случившееся назвали угоном самолета и похищением человека. Против Минска были введены новые санкции.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.