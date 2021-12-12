Грузинские сециалисты объяснили, насколько вакцины эффективны против «Омикрона»

Бустерная прививка от коронавируса препаратами Pfizer и AstraZeneca помогает избежать смерти и сложного течения болезни при заражении новым штаммом коронавируса, получившим название «Омикрон». Об этом сообщил руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили профессор Иване Чхаидзе в эфире телеканала «Имеди».

По его словам, данные по эффективности вакцин против омикрон-штамма в субботу представила группа британских ученых.

«Третья бустер-доза дает нам эффективность против «Омикрона» в 75%. Первые две дозы малоэффективны и вообще не эффективны. Поэтому необходима третья доза», - сказал Чхаидзе.

По его словам, пока неизвестно, какова эффективность против нового штамма китайских Sinopharm и Sinovac, которые широко применяются в Грузии. Тем не менее, Чхаидзе посоветовал жителям Грузии, которые прошли полный курс вакцинации этими препаратами, сделать бустер-дозу Pfizer.

Как пишет Русская служба Би-би-си, первые лабораторные исследования, проведенные учеными в ЮАР, показали, что новый вариант коронавируса может частично обходить защиту, которую предлагают существующие вакцины от коронавируса, но в целом он не опаснее, чем другие варианты.