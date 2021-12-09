Грузия готовится к «Омикрону»

В Грузии ожидают появления нового штамма коронавируса. «Омикрон» – так он называется – был зафиксирован уже в более чем 50 странах мира. Как, по мнению специалистов, следует готовиться к новому варианту вируса и что на сегодняшний день известно о нем?

Как и в случаях с его предшественниками в самом начале их появления, об «Омикроне» пока известно мало. Его обнаружили в Южной Африке. Как говорит Иване Чхаидзе, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили, состоящий в Совете иммунизации, их иностранные коллеги в настоящее время обращают внимание на несколько отличий «Омикрона» от его предшественников.

Течение болезни в случае с ним, по их наблюдениям, больше напоминает простуду – без кашля, высокой температуры, потери вкуса и обоняния. При «Омикроне» у пациентов на протяжении пары дней сохраняется головная боль, боль в мышцах и усталость, и переносится он легче, чем предшественники. Однако население Южной Африки молодое, соответственно, каким будет клиническое течение болезни в других странах и в других возрастных группах, покажет время, говорит Иване Чхаидзе.

В то же время каждый новый вариант коронавируса, и «Омикрон» не стал исключением, распространяется еще быстрее, чем предыдущие.

«В Грузии штамм «Дельта» появился 15 мая, а 1 августа мы зафиксировали, что он стал доминантным вариантом. «Дельте» понадобилось два с половиной месяца, чтобы полностью вытеснить вариант «Альфа». В Южной Африке «Омикрону» хватило двух недель, чтобы стать доминантным. Разумеется, так прямо сравнивать две страны нельзя, но если в Грузии завтра или на следующей неделе это произойдет - просчитать это никто не сможет, когда именно сюда попадет «Омикрон», – то факт, что он очень скоро станет доминантом», – говорит Иване Чхаидзе.

По его словам, у Всемирной организации здоровья есть две рекомендации по поводу того, как подготовиться к «Омикрону»:

«Это увеличение (темпов) вакцинации, что нам, к сожалению, не удается, и второе – активное использование бустер-доз. Это касается тех людей, которые уже привились, и им сравнительно легче объяснить, для чего необходимы бустер-дозы. Иммунный ответ, полученный после бустера, намного более сильный и продолжительный, чем ответ, получаемый после первых двух доз. Поэтому, если мы хотим подготовиться к тому, что «Дельту», предположительно, заменит «Омикрон», нам следует более активно использовать бустеры».

Согласно последнему обновлению протоколов, бустер-дозу можно получить через пять месяцев после первого курса вакцинации препаратом Pfizer. Отсчет начинается со дня вакцинации второй дозой. В случае с китайскими вакцинами, дополнительной дозой можно привиться через три месяца.

При этом специалисты продолжают настаивать: прививки рекомендованы и всем переболевшим ковидом через шесть месяцев после болезни.

«Конечно, после того, как человек перенес коронавирус, иммунный ответ намного более продолжительный (чем после прививки), антитела могут вырабатываться год и более. Но это не означает, что в течение этого периода человек полностью защищен. Поэтому, именно принимая во внимание угрозу «Омикрона», мы полагаем, что, переболев коронавирусом, человек в течение этого периода – именно шести месяцев – может обладать «зеленым паспортом».

В настоящее время зеленым статусом наделены все граждане, когда-либо переболевшие ковидом. О том, что такой подход в корне не верен, говорят практически все специалисты. Среди них и инфекционист Майя Буцашвили:

«Те страны, где проводятся соответствующие исследования и накопился определенный опыт, установили этот срок, и мы могли очень просто перенять этот опыт и легко решить этот вопрос. Будто бы все придерживаются этого мнения, но все равно мы имеем такой итог. Это следует еще раз обсудить и как можно скорее пересмотреть этот вопрос, и выдавать паспорт тем, кто переболел в течение последних шести месяцев (и не более)».

Открыто за бессрочное предоставление паспорта переболевшим выступил фактически лишь премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Более того, объявляя о внедрении системы паспортов, премьер заявил, что именно он настоял на такой модели, вопреки тому, что в межведомственном координационном совете по борьбе с коронавирусом было и другое мнение.