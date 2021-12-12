СГБ сообщила о задержании в зоне грузино-осетинского конфликта гражданина Грузии

Российские пограничники незаконно задержали еще одного гражданина Грузии. По данным Службы государственной безопасности, инцидент произошел в районе села Земо Никози у линии де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, пишет SOVA.

По данным ведомства, как только была получена информация о задержании, СГБ активировала «горячую линию», работающую через Миссию наблюдателей Евросоюза. Кроме того, информация об инциденте была предоставлена международным партнерам и сопредседателям Женевских международных дискуссий по безопасности на Южном Кавказе.

«Центральное правительство Грузии использует все имеющиеся в его распоряжении механизмы для немедленного освобождения граждан Грузии, незаконно задержанных российскими оккупационными силами», - говорится в заявлении Службы госбезопасности.

СГБ назвала действия Москвы в регионе «деструктивными», подчеркнув, что они наносят ущерб обстановке с безопасностью на местах и значительно усложняют повседневную жизнь местного населения.