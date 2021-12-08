Трудный разговор в Женеве

Очередной раунд женевских дискуссий оказался труднее, чем предыдущие. Москва, ранее лишь тормозившая процесс переговоров, теперь, по информации Тбилиси, открыто пытается его торпедировать. Не исключено, что смена тактики связана с эскалацией напряженности между Россией и Западом. .

55-й по счету раунд дискуссий по вопросам безопасности на Южном Кавказе в Женеве оказался трудным – замминистра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия назвал переговоры крайне сложными, отметив жесткую позицию России по поводу евроатлантических устремлений Грузии. По словам дипломата, в ходе обсуждений в рамках технической группы по вопросам безопасности имели место завуалированные угрозы:

«Россия не только в женевском, но и во всех остальных форматах дает понять, что евроатлантическая интеграция Грузии для нее неприемлема. На это у нас всегда есть ответ: это воля большинства населения Грузии и это не подлежит обсуждению в каком бы то ни было формате. Тем более в Женеве, где главным вопросом является исполнение договора из шести пунктов. Мы услышали довольно жесткую позицию, особенно в группе безопасности, и можно даже сказать, что налицо скрытые угрозы. Реальность такова, что российская сторона не проявляет ни желания, ни мотивации продвигаться к исполнению соглашения из шести пунктов. Более того, даже пытаются оказать жесткое давление, чтобы отодвинуть эти вопросы на задний план и обсудить другие темы. У грузинской делегации одна цель: с помощью международных партнеров добиться выполнения всех пунктов этого договора. Что, в свою очередь, является условием для долгосрочного урегулирования конфликта. Поэтому, чего бы там ни хотела российская сторона, – единственный вопрос, который мы обсуждаем, это выполнение обязательств в рамках этого договора и проистекающая из этого гуманитарная ситуация (в Абхазии и Южной Осетии)».

В противном случае, считает Дарсалия, стороны зайдут в тупик и конфликт будет продолжаться бесконечно. Грузинская делегация обвинила Москву в деструктивной позиции и попытке сместить акцент обсуждений, представив военные учения, которые проходят на территории Грузии с участием стран НАТО, в качестве угрозы безопасности региона.

Встреча в Женеве проходила на фоне эскалации напряженности на российско-украинской границе и в отношениях между Москвой и Западом. Россия в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова, а затем и президента Владимира Путина открыто заявила, что не собирается просто наблюдать за тем, как Грузию и Украину «пытаются втащить в НАТО». В Тбилиси не исключают, что именно этим обусловлена попытка российской делегации сместить акценты. Впрочем, находящийся в Женеве заместитель министра юстиции Бека Дзамашвили отмечает, что грузинская делегация делает все возможное, чтобы вернуть переговоры в русло обсуждения проблематики, предусмотренной женевским форматом:

«Несмотря на деструктивную позицию России, мы пытаемся на каждой встрече поднимать актуальные вопросы, которые касаются гуманитарной ситуации на оккупированных территориях и которые важны для наших сограждан, там проживающих. Нарушения в основном касаются вопросов свободного передвижения, получения образования на родном языке… это также касается незаконных задержаний и лишения свободы граждан, вопросов имущества. То есть нарушения всех тех прав, которые сопряжены с оккупацией».

На этом фоне интересна позиция самопровозглашенных республик. С назначением на пост главы местного МИДа Инала Ардзинба в Сухуми, очевидно, намерены активизировать деятельность на грузинском направлении. Правда, со знаком «минус» для Тбилиси. В интервью абхазскому телевидению Ардзинба, в частности, заявил:

«Мы получаем постоянно открытую, закрытую информацию по поводу того, что планирует Грузия, что делает Грузия, что они разрабатывают. Я бы здесь выделил несколько очень тревожных моментов и хотел бы с нашим народом этим поделиться. Прежде всего, военный бюджет Грузии, который уже составляет порядка 300 млн долларов, или примерно 2% национального ВВП, что соответствует стандартам Североатлантического альянса (НАТО), куда Грузия так стремится попасть вместе с Украиной. Кроме того, в Черном море постоянно происходят военные учения Украины, Грузии и НАТО – это тоже тревожный момент. Кроме того, Грузия всячески пытается организовать на своей территории производство оперативно-тактических, разведывательных и ударных беспилотников. Зачем они это делают? Это тоже большой вопрос».

Более того, под руководством Инала Ардзинба сухумский МИД намерен контролировать любые контакты представителей абхазской общественности с теми, кто проживает по другую сторону Ингури. Как отметил сам Ардзинба, сотрудники его ведомства будут анализировать программы и проекты иностранных неправительственных и международных организаций перед их реализацией:

«Все, что происходит касательно Грузии, мы должны знать обязательно. Мы будем анализировать документы и сведения по поводу финансирования этих организаций, целей финансирования, источников финансирования».

Чуть раньше в де-факто МИДе отмечали, что все иностранные неправительственные и международные организациидолжны согласовывать с МИДом проведение любых встреч с участием абхазской общественности и представителей Грузии. Речь идет, в частности, о круглых столах, дискуссиях, семинарах, встречах с представителями руководства и общественных организаций Грузии.

Так что, по мнению наблюдателей, трудные переговоры в Женеве – лишь первая ласточка. Москва, уже не скрывающая своего желания не допустить вступления Грузии и Украины в НАТО, очевидно, намерена активизироваться и на направлении Абхазии и Южной Осетии. А значит, грузинской дипломатии предстоят нелегкие времена.