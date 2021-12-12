Невролог: Михаил Саакашвили действительно принимал психотропный препарат, который ему не требовался

Невролог центра «Эмпатия» Отар Тоидзе навестил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в военном госпитале Гори, сообщает Общественный вещатель.

Как сказал Тоидзе журналистам перед тем, как зайти в больницу, Саакашвили действительно принимал лекарство, которое ему не следовало принимать. По словам невролога, от приема этого препарата состояние Саакашвили ухудшилось.

«Я наблюдал Михаила Саакашвили три дня назад и приехал оценить динамику, потому что у него были определенные изменения в неврологическом статусе. Тогда он оценивался как тяжелая неврологическая ситуация, но уже прошло много времени. Посмотрим, облегчилось ли эти симптоматика, усугубилась или остался прежний статус.

Он действительно принимал психотропный препарат, который ему не следовало принимать из-за его болезни. Думаем, что это лекарство ухудшило его общий психологический, а также неврологический статус. Это лекарство было назначено в пенитенциарном учреждении Рустави, позже несколько раз меняли дозу. Во время первого нашего визита, по-моему, это было 27 ноября, мы решили, что это лекарство было лишним и вредным для него», - сказал Тоидзе.

На вопрос, какова позиция Саакашвили в отношении его лечения за границей, Отар Тоидзе ответил: «Его позиция такова, что он вернулся, чтобы помочь грузинскому народу, и поэтому он должен быть здесь», - сказал Отар Тоидзе.