Члены консилиума при Народном защитнике Грузии осмотрели Саакашвили

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили нуждается как в медикаментозной, так и в психотерапевтической помощи, заявила журналистам психиатр Марина Кураташвили после встречи с пациентом. Она навестила Саакашвили в Горийском военном госпитале вместе с другими членами консилиума, сформированного Народным защитником Грузии, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Сейчас мы не можем точно сказать, в каком направлении будем работать, мы должны сначала вместе оценить его состояние, конечно, у него есть проблемы и ему необходима помощь, как медикаментозная, так и психотерапевтическая», - сказала Кураташвили.

Она также ответила на вопросы журналистов, касательно назначенных Саакашвили препаратов. По ее словам, задолго до возвращения экс-президента на родину иностранные специалисты прописали ему «Ксанакс» (алпразолам) – препарат для лечения тревожных расстройств и бессонницы. Со слов Кураташвили выяснилось, что теперь экс-президенту давали антипсихотическое средство «Кетилепт». При этом она заверила, что дозу нейролептику пациенту не увеличивали.

«Из того, что мы видели, отклонений в дозировании нет», - сказала Кураташвили.

Омбудсмен Нино Ломджария, в свою очередь, сообщила, что в ближайшее время группа ее экспертов подготовит новое заключение по состоянию Саакашвили, в котором будут оценены все аспекты, связанные с лечением.

«Я пока ничего не могу сказать, я не врач, врачи сами расскажут. По их словам, в некоторых случаях ситуация изменилась к лучшему, в некоторых случаях - ухудшилась», - сказала Ломджария журналистам.

При этом Народный защитник обратила внимание на условия содержания Саакашвили в госпитале. По ее словам, до сих пор экс-президента не обеспечили местом для прогулок, его физическая активность минимальна.