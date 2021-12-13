Грузия выразила соболезнования из-за погибших от торнадо в США  

Документальный фильм «У нас такое происходит» о практике женского обрезания на Северном Кавказе получил от министерства культуры прокатное удостоверение и сможет участвовать в фестивалях. Его премьера пройдет 13 декабря в столичном Центре документального кино в рамках фестиваля «Сталкер», картина также включена в программу «Артдокфеста».

Сам фильм с сентября 2020 года находится в свободном доступе на видеохостинге YouTube, на сегодняшний день его посмотрели порядка 170 тысяч зрителей. Получение прокатного удостоверения даст ему возможности выйти на большой экран.

Авторами фильма «У нас такое происходит» стали журналистка Светлана Анохина и корреспондент ROMB Владимир Севриновский. В него включены не только оценки правозащитников и экспертов, но и реальные истории жительниц Северного Кавказа, пострадавших от калечащей процедуры.

«Итогом расследования стало интервью с руководителем отдела фетв при муфтияте Дагестана Зайнуллой-хаджи Атаевым. Спустя восемь дней после интервью муфтият Дагестана выпустил фетву, запрещающую женское обрезание. Эту фетву ждали много лет, и мы гордимся, что действия наших авторов ускорили её появление», - говорится в анонсе фильма.

Креативный продюсер, автор сценария и соавтор монтажа фильма Оксана Сербинова в разговоре с Кавказ.Реалии отметила, что никаких сложностей с получением прокатного удостоверения не возникло. Фильм имеет возрастное ограничение 18+.

«Мы были первым медиа, которое решило попробовать сделать фильм на эту тему. Много кто пытался осветить ее с разных ракурсов. Это стигматизированная и тонкая тема, требующая особой деликатности, здесь сложно найти героев, многие связывают ее с религией. При этом в фильме мы разбираем этот момент: с представителями муфтията выяснили, что это доисламская традиция», - рассказывает Сербинова.

Продюсер отметила, что очень важно было найти авторов, которые глубоко понимают проблему и помогут раскрыться героям.

«Основная сложность была в поиске героев. В итоге мы набрали достаточно и человеческих историй, и экспертного мнения. Очень большая наша удача – интервью с представителем муфтията, добиться его было сложно, - подытожила собеседница. - Мы хотим, чтобы этот фильм просмотрели как можно больше людей. Нам кажется, это очень важный и человечный фильм. Он сделан с большим уважением, знанием дела и любовью к народам, о которых идет речь».