Грузинские права легализуют в Европе?

Грузинские водительские права в скором времени будут признаны Евросоюзом. По крайней мере, так обещают в правительстве. Принятые парламентом поправки в закон Грузии «О дорожном движении» предусматривают сдачу экзаменов по вождению в реальных условиях, а также другие новшества.

С апреля 2022 года сдача экзамена по вождению в реальных условиях, то есть на настоящих дорогах, а не только на специальном полигоне, становится обязательной. Таким образом, закон предусматривает учреждение второго этапа практического экзамена на право управления транспортным средством. Кроме того, становится обязательным получение водительских прав на управление мопедом.

Как заверил заместитель министра иностранных дел Владимир Константиниди, в ближайшее время водительские права, полученные в Грузии, будут признаны в европейских странах.

«За рубежом, особенно в странах Европы, проживает довольно много наших граждан. У них есть немало проблем для адаптации на месте. Во время наших встреч в Италии и Испании представители диаспоры обращались к нам за помощью, например, в содействии признания наших водительских прав. В результате проведенной работы многие наши соотечественники смогут легализовать грузинские водительские права. Теперь сдача экзаменов в Грузии будет происходить в соответствии с европейскими нормами», – сказал замглавы МИД.

Для категорий B и BE стоимость дополнительного экзамена в городских условиях определена на уровне 90 лари, стоимость практического экзамена на закрытой площадке осталась прежней – 40 лари. Правила пересдачи определены дополнительным прейскурантом. Второй этап будет проходить в реальных условиях движения по заранее выбранным маршрутам, утвержденным Министерством внутренних дел Грузии.

По словам Гелы Квашилава, эксперта ООН по транспорту и безопасности дорожного движения, сдача экзамена по вождению в реальных условиях повысит уровень безопасности дорожного движения. Статистика ДТП на дорогах Грузии в разы превышает европейские показатели, и сдача экзаменов в городских условиях позволит поэтапно решить проблему, говорит специалист:

«Конечно, важно, что наши документы будут признаны в ЕС. Но не менее важно повышение безопасности на дорогах. Согласно наблюдению нашей организации, половина из сдавших экзамены на площадке не смогли доехать до дома самостоятельно. И именно одной из причин дорожно-транспортных происшествий была неопытность вождения автомобиля в практических условиях, на эту долю приходится около 30%».

Параллельно, по мнению Гелы Квашилава, необходимо полностью реорганизовать порядок работы автошкол. Не секрет, что многие учебные заведения этого типа работают полулегально, а уровень подаваемых ими знаний весьма далек от стандартов. Именно по этой причине необходима практическая реализация новой концепции в этом направлении, считает эксперт:

«Конечно же, существуют квалифицированные автошколы, но, если не разработать единый стандарт лицензирования, мы и дальше будет пользоваться услугами специалистов с низкой квалификацией. Тренеры также должны сдавать экзамены по соответствию стандартам, и, конечно же, эти учебные заведения должны обладать минимальной материальной базой – автомобилями, тренировочной инфраструктурой, и работа над этим ведется».

Еще одним новшеством закона является включение мопеда в определение механического транспортного средства. В результате поправок мопед будет подлежать регистрации в соответствии с законом, и для управления им необходимо будет получить новые водительские права категории AM.

На сегодняшний день мопед не обладает номерным знаком, и управлять им может любой, кому вздумается. Статистика свидетельствует, что рост числа аварий происходит именно из-за отсутствия навыков управления этим видом транспорта, говорит Эка Лалиашвили, глава НПО «Альянс за безопасные дороги»:

«Возрастной порог допуска на экзамен по вождению мопедом или скутером установлен с 16 лет. До сих пор не существовало системы идентификации этого вида автотранспорта, и зачастую виновниками ДТП становились дети 12-14 лет. Обязательная регистрация позволит упорядочить этот сегмент».

Это только первая часть гармонизации законодательства транспортной сферы, принятой Грузией в рамках ассоциации с ЕС. На очереди запрет на управление автотранспортным средством без катализатора, понижение нормы допустимых вредных выхлопов и наложение ограничения на издаваемый шум. И хотя введение этих новшеств также планировалось с будущего года, решение отложено. Как говорится в заявлении правительства, инициирование поправок произойдет не ранее будущего года, так как большинство автотранспортных средств в Грузии не соответствует этим критериям.