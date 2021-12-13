Российский мобильный госпиталь покидает Абхазию

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Абхазии, по оценке специалистов, держится на высоком уровне и не спадает. Между тем 15 декабря Абхазию покинет российский мобильный госпиталь, который брал на себя часть нагрузки по лечению больных. В связи с этим в Гудаутском ковидном госпитале открыли дополнительное отделение.

Российский военный мобильный госпиталь, который принимал больных с COVID-19 и был развернут в Сухуме в пансионате «Айтар» 19 августа этого года, 15 декабря покинет территорию Абхазии. Госпиталь был рассчитан на сто больных, оснащен всем необходимым оборудованием и квалифицированными специалистами, он проработал почти четыре месяца. Та нагрузка, которую несли российские врачи, теперь ляжет полностью на абхазских медиков.

Заведующая инфекционным отделением Гудаутской районной больницы, которая с начала пандемии выполняет функции республиканского ковидного центра, Ангелина Отырба рассказала о том, что здесь уже создали дополнительные места и принимают больных из российского военного госпиталя:

«Несколько дней назад у нас было порядка четырнадцати поступивших в сутки, сейчас до десяти, но общий рост идет. Перевод сюда тяжелых больных, требующих стационарного лечения из российского военного госпиталя, тоже произошел. Мы постепенно в течение нескольких дней приняли десять пациентов. Открыли дополнительное отделение на базе терапевтического отделения на 25-26 коек, в течение трех дней туда уже поступили пятнадцать пациентов. Всего в больнице на утро сегодняшнего дня было 93 пациента, тяжелых было порядка 40 человек.

– Какая у вас ситуация с кислородом и медикаментами?

– С кислородом у нас все, слава богу, хорошо, мы обеспечены, установлены запасы, кислородная станция на месте, кислород привозится из России, и общая система централизованного распределения по корпусу, по инфекционному блоку и по реанимации работает. Медикаментами у нас обеспечение хорошее. Единственное, что, учитывая рост и высокую потребность в дорогих препаратах в России, есть перебои с доставкой, но по мере закупки и поступления в Минздрав мы их получаем».

По оценке Ангелины Отырба, заболеваемость в республике продолжает расти, а новогодние праздники могут только осложнить ситуацию:

«Любые массовые движения, которые происходят у нашего населения, тем более в новогодние праздники, – это и банкеты, и домашние застолья, приводят к тому, что увеличивается рост заболеваемости. Учитывая тот факт, что при этом все ближе общаются со своими старшими родными, увеличится и рост заболеваемости среди них. Прогнозы для нас, для медицины, конечно, не совсем приятные. Мы боимся, что будет рост.

– Поступают ли к вам вакцинированные больные? И есть ли они среди тяжелых больных?

– Есть вакцинированные больные, которые переболели после вакцинации и после первой инъекции. Есть люди, которые болели, пока не выработался иммунный ответ организма на вакцинацию, были больные, которые получили полный курс вакцинации, но эти пациенты переносят заболевание легче, и они в основном на амбулаторном лечении. Была пара человек, у которых было достаточно серьезное сопутствующее заболевание, протекающее тяжело; хоть они и были вакцинированы, присоединение коронавирусной инфекции утяжелило их основные заболевания».

Штамм коронавируса «Дельта» распространяется в Абхазии не только среди взрослых, он поражает и детей. Начальник медицинской службы и врач-педиатр сухумского ковидного кабинета Мадина Бутба проинформировала о том, что в настоящее время к ковиду присоединилась обычная сезонная вирусная инфекция. В кабинет обращаются до 40 человек в день, но большинство из них ПЦР-отрицательные. Что касается собственно ковида, то, по мнению Мадины Бутба, роста заболеваемости нет. Тяжелых больных среди детей тоже не было. Она отметила, что родители обращаются к педиатру буквально на второй день заболевания, поэтому даже в случае пневмонии всех удается вылечить амбулаторно.

По последним данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, в Абхазии из 387 протестированных на COVID-19 диагноз подтвержден у 98 человек. Всего в медицинских учреждениях Абхазии лечатся 194 пациента, 64 из них в тяжелом состоянии. За время пандемии заболело 36 174 человека, умерло – 539.

На 8 декабря в Абхазии вакцинировались 13 475 человек, министр здравоохранения Эдуард Бутба оценил темпы вакцинации как низкие.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия