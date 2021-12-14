Чавушоглу: будут возобновлены чартерные рейсы между Стамбулом и Ереваном

В рамках шагов, направленных на нормализацию двусторонних отношений, Армения и Турция вскоре взаимно назначат специальных представителей. Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил 13 декабря во время обсуждения госбюджета в парламенте. Чавушоглу, однако, не пояснил, когда начнутся работы в этом направлении.

Министр также подчеркнул, что в этом вопросе турецкая сторона проконсультировалась с Азербайджаном и в дальнейшем будет координировать с Баку свои действия в этом процессе.

Чавушоглу добавил, что в ближайшее время будут возобновлены чартерные рейсы между Стамбулом и Ереваном.

Как пишет Радио Азатутюн, это заявление Чавушоглу в меджлисе было встречено аплодисментами. Глава внешнеполитического ведомства Турции также подчеркнул, что вместе с Азербайджаном они прикладывают дипломатические усилия для достижения регионального мира и стабильности.

Официальный Ереван положительно оценивает заявление главы МИД Турции и подтверждает, что армянская сторона также назначит своего специального представителя для ведения диалога. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Унанян говорит, что Армения, как и всегда, готова к процессу нормализации отношений с Турцией без предусловий, подчеркнув, что это прописано в программе правительства Армении.