Обзор грузинской прессы

Экс-президент Михаил Саакашвили продолжает говорить о национальном примирении, утверждая, что экс-премьер Бидзина Иванишвили находится в катастрофическом положении и у него нет другого выхода. Представители власти между тем предлагают Саакашвили сначала примириться с народом и раскаяться в своих преступлениях, пишет газета «Резонанси». Сегодня власти полностью контролируют протекающие в стране политические процессы, и в этих условиях маловероятно, что они пойдут на такую сделку, сказал в интервью изданию политолог Вахтанг Дзабирадзе:

«Сейчас оппозиция находится в тупике, видит, что другого выхода у нее нет. «Грузинская мечта» же бывала и в худшей ситуации и не шла на такие шаги. Так почему власти должны пойти на эту сделку, когда у оппозиции тысячи проблем и у них не получается вывести людей на улицы? Поводом для этого с самого начала был приезд Саакашвили, но сейчас этот фактор не работает. Оппоненты властей пытаются найти выход, вот и предлагают «Грузинской мечте» примирение. Если честно, в электорате нет разногласий, раньше в обществе было больше споров. Между политическими элитами идет борьба за сохранение власти, а народ больше в это не вмешивается. Более того, сегодня во главе политических процессов стоит правительство, и даже если власти пойдут на примирение, это никак не усилит "Национальное движение"».

Кстати, сегодня председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что рассмотрит политику примирения только в том случае, если лидеры «Национального движения» признают себя виновными в совершенных преступлениях – пытках людей, захвате разных СМИ, рэкете, – и уйдут из политики.

«Омикрон может положить конец пандемии», – статью под таким названием публикует газета «Квирис палитра». Сейчас ведется активная работа над созданием вакцин против этого штамма, заявил в интервью изданию медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили профессор Иване Чхаидзе. Первыми о начале работы над созданием прививки заявили компании Moderna и Pfizer, несколько дней назад об этом заявили AstraZeneca и Novax, а в Sinovac утверждают, что вакцина будет готова уже через три месяца:

«Известно, что ни одна из вакцин не будет эффективна только после двух доз. ВОЗ предлагает делать бустерную прививку. Небольшое исследование, проведенное в Южной Африке, показывает, что бустерные дозы Pfizer против «омикрона» эффективны на 99%. В случае Pfizer и AstraZeneca период ревакцинации сокращен с 6 до 5 месяцев, а в случае с китайскими вакцинами – с 6 до 3 месяцев. В 2020 году после начала пандемии высказывались предположения, что с пандемией будет покончено после того, как мутация коронавируса станет обычной простудой. Не исключено, что именно «омикрон» будет тем штаммом, который положит конец пандемии», – сказал Иване Чхаидзе.

На сегодняшний день штамм «омикрон» зафиксирован в 122 странах мира, в их число пока не входит Грузия, пишет «Квирис палитра».

* * *

Фигуристка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, рассказала о своей подготовке к турниру Golden Spin в столице Хорватии Загребе. Она показала лучший результат среди женщин и заняла первое место. Это первый успех 19-летней спортсменки под грузинским флагом.

«Не совсем я, конечно, довольна, потому что чистых прокатов не удалось показать. Но тут, думаю, причина в последствиях коронавируса – я очень «неудачно» заболела за несколько недель до соревнований, как раз перед турниром в Граце, с которого тогда пришлось сняться. Подготовка к турниру (Golden Spin) получилась не такая, как должна была быть. Мало времени было. Форма не набрана еще после болезни, очень сильно ковид ударил по легким и по дыхательным путям. Поэтому сил на конец программы пока не остается. Но это дело времени, надеюсь, сейчас отойду окончательно и все придет в норму. Но, естественно, я очень рада, что получилось тут взять золото, пусть и с неидеальным прокатом», – цитирует Губанову информационное интернет-агентство popsport.

Три года назад Анастасия заняла в Загребе второе место, нынешняя же победа – первая для спортсменки на взрослом международном турнире, сообщает издание.