Тамаз Гогия: «Желающих баллотироваться много, все импульсивные, много эмоций»

Вчера в конце рабочего дня президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ, согласно которому выборы в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия седьмого созыва состоятся 12 марта 2022 года.

Напомним, что парламентские выборы шестого созыва состоялись 12 марта 2017 года (второй тур в части избирательных округов – через две недели). Парламентарии избираются сроком на пять лет. Депутатом абхазского парламента может стать гражданин, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом. Депутатами не могут быть люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами. Проголосовать на выборах может каждый гражданин Абхазии, достигший ко дню голосования 18 лет.

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с председателем Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамазом Гогия, но самое первое, что он заявил: пятилетний срок полномочий ЦИКа тоже подошел к концу, и кто будет новым председателем комиссии, пока неизвестно. Тамаз Юрьевич продолжил:

«В течение недели формируется новый состав Центральной избирательной комиссии, который пропорционально делится таким образом: семь человек назначает президент и восемь утверждает парламент. Я не цитирую прямо так вам, но излагаю суть дела. Да, у нас совпадает формирование комиссии с выборами в парламент. Вот мы как бы с парламентом вместе, ну чуть раньше…

– В 17-м году 12 марта были парламентские выборы, и сейчас они назначены на 12 марта, то есть пройдут ровно через пять лет.

– Да, абсолютно идентично. А у нас в ЦИКе первое заседание было 23 декабря 2016 года, и сейчас, думаю, будет так же. Конечно, тут есть свои нюансы, которые усложняют работу новому составу, с корабля на бал – это очень сложно. Когда новый состав, абсолютно новый – очень сложно, по себе сужу».

Мы заговорили о том, что предшественник Гогия на посту председателя ЦИКа Батал Табагуа возглавлял комиссию долго, и полученный опыт, конечно, помогал ему. Тамаз Гогия уточнил:

«Он 12 лет возглавлял. Был назначен в 2004 году. Это было в продолжение срока полномочий комиссии, потому что Смыр Сергей Макарович сложил тогда полномочия досрочно».

Связана была та досрочная отставка с острым политическим кризисом из-за споров вокруг результатов президентских выборов 3 октября 2004-го.

Кстати, многие в абхазском обществе давно говорят, что парламентские выборы 2022 года тоже будут нелегкими, весьма конкурентными и жесткими. Гогия считает, что они:

«Сложные будут, напряженные, как и в 17-м году. Парламентские выборы у нас очень востребованы у населения. Желающих баллотироваться много, все импульсивные, очень много эмоций. Честное слово, если не буду больше ЦИК возглавлять, то как бы и камень с души упадет. Это с одной стороны. Другое дело, что если каких-то членов ЦИКа, я имею в виду опытных, не оставят в составе, абсолютно новому составу будет сложно. Тем более что и в законодательстве есть определенные пробелы, которые и по сей день остаются, есть нюансы, спорные моменты, которые надо исключать. Есть в то же время опыт, который позволяет обходить эти острые углы, а новым людям надо вникать во все заново».

В то же время надо, по его словам, исключать названные моменты заранее, на законодательном уровне:

«Я уже говорил неоднократно в СМИ, что мы подготовили пакет законопроектов, не имея на то права законодательной инициативы, но имея право в соответствии с указом президента… Разработали весь пакет, за исключением закона о референдуме, сделали проекты. Проекты готовые у нас лежат для следующего состава ЦИКа – предоставить их президенту или отклонить. Я хотел, чтобы наш состав это сделал, представил, но не успели. Это огромная, кропотливая работа. Там закон о выборах президента, закон о выборах в парламент, а также закон об избирательных правах граждан».

Первый созыв парламента, который назывался еще Верховный совет, избирался осенью 1991 года, когда последние месяцы доживал Советский Союз. При этом избирался в особых условиях: среди 65 депутатских мест 28 было предусмотрено для абхазов как титульного народа, 26 для грузин и остальные – для других. После войны 1992-1993 годов в составе первого созыва осталось около половины депутатов; другая часть переместилась в Тбилиси, где продолжает заседать под названием «Верховный совет АРА» уже почти тридцать лет, без переизбрания. В ноябре 1996 года в Абхазии был избран парламент второго созыва. Количество депутатов в нем было сокращено до 35, кандидатов баллотировалось только 78, то есть чуть более двух человек на место. Объяснить такой небольшой «конкурс на место» можно тем, что большинство депутатов предыдущего созыва, который в Абхазии за его заслуги прозвали «золотым», по разным причинам решили не баллотироваться.

Второй созыв работал не пять, а почти пять с половиной лет, так как из-за вторжения в Кодорское ущелье банды Руслана Гелаева очередные парламентские выборы пришлось отложить с осени 2001-го на март 2002-го. Те выборы, третьего созыва, оказались самыми скандальными, так как части оппозиционных политиков было отказано в регистрации со ссылкой на нарушения при выдвижении, другие из солидарности с ними сняли свои кандидатуры…

Выборы четвертого созыва проходили весной 2007-го, баллотировалось 108 кандидатов. И большинство из депутатов тогда, 28, оказались провластными, то есть сторонниками второго президента РА Сергея Багапша.

А еще это были последние парламентские выборы, на которых соблюдалось так называемое негласное джентльменское соглашение по национальному «квотированию». Благодаря ему в парламент самых первых послевоенных созывов избирались по три армянина, русских и грузина. Потом их стало избираться меньше. Причем русская община и до войны, и сейчас проживает в Абхазии дисперсно, в основном в городах, и во всех округах составляет весьма маленький процент избирателей. До пятого созыва, весны 2012 года, исполнительная власть, ЦИК старались убедить и убеждали кандидатов абхазской национальности не выдвигаться в тех округах, где выдвигались русские. Но в 2012-м в традиционно «русские» округа активно пошли кандидаты-абхазы... С того времени вот уже десять лет ни один русский так и не смог пробиться в парламентарии. Женщин тоже избиралось только по одной.

Депутаты пятого созыва, которые были избраны весной 2012 года при рекордном количестве кандидатов – 156, принимали через года четыре законопроект по переходу с мажоритарной системы выборов на смешанную. Он поступил из администрации президента Хаджимба. Число парламентариев по этому законопроекту увеличивалось с 35 до 45, часть которых избиралась по-прежнему в одномандатных округах, а часть – по партийным спискам. Причем при обсуждении на заседании сессии никто (!) не возражал, а вот при тайном голосовании не хватило голосов «за». С тех пор к данной идее в парламенте как пятого, так и шестого созывов больше не обращались. Зато во время работы обоих последних созывов было много дополнительных выборов, чтобы заменить парламентариев, которые уходили в исполнительную власть после победы на президентских выборах их соратников.

12 марта 2017 года в выборах принимало участие 137 кандидатов. Особенно много их обычно выдвигается в избирательных округах в столице Абхазии – по 5-6, а то и больше.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия