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Факт фармакологических пыток в отношении Саакашвили не подтвердился – психиатр
Консилиум при омбудсмене Грузии не подтвердил факт фармакологических пыток в отношении экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом заявила сегодня на пресс-конференции член экспертной группы, врач-психиатр Марине Кураташвили, передает агентство «Новости-Грузия».
В начале декабря глава центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани заявила, что в течение продолжительного времени Саакашвили давали большие дозы психотропных препаратов, неадекватное применение которых расценивается как фармакологическая пытка.
«Я не подтверждаю фармакологические пытки, никаких признаков этого я не вижу. Я видела г-на Михаила один раз и тогда признаков пыток не отмечалось», - сказала Кураташвили.
Психиатр подчеркнула, что она изучила все препараты, назначавшиеся экс-президенту после его перевода в Горийский военный госпиталь.
«Дозы действительно не создают впечатления, что кто-то желал фармакологических пыток. Что было в других учреждениях, я не знаю, однако я ознакомилась с консультациями коллег, где со слов г-на Михаила, записано, какие лекарства он принимал. Речь там идет о «Кетилепте». Ему было назначено 100 миллиграмм и, если он не мог уснуть, добавлялось 50 миллиграмм, а иногда и больше по его просьбе», - сказала Кураташвили.
- 20 ноября, на 50-й день голодовки Саакашвили был переведен в Горийский военный госпиталь из тюремной больницы в Тбилиси. По словам врачей, состояние пациента «требует внимания». У экс-президента наблюдается посттравматическое стрессовое расстройство, парез взора, нарушение равновесия, общая слабость, анемия.
- В Минюсте Грузии неоднократно подчеркивали, что сразу после завершения лечения экс-президента вернут в тюрьму №12 в Рустави. Консилиум при Народном защитнике подчеркивает, что делать этого не следует до завершения курса реабилитации и преодолении пациентом психического расстройства.
Другие новости дня
Путин хочет «безотлагательного» начала переговоров о гарантиях для РФ
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости «безотлагательного» и «незамедлительного» начала международных переговоров для выработки «юридически зафиксированных гарантий» безопасности России. Об этом говорится в сообщениях пресс-службы Кремля о телефонных переговорах Путина с двумя зарубежными лидерами, которые прошли во вторник.
Вначале Путин поговорил с президентом не входящей в НАТО Финляндии Саули Ниинисте, а затем с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Как уточняется на сайте Кремля, гарантии, по мнению Путина, должны «исключать любое дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений».
О том, что Москва требует таких гарантий, ранее публично заявил сам Путин. Документ с изложением требований России появился и на сайте российского МИДа. Требования появились на фоне наращивания группировки российских вооруженных сил у границ с Украиной, которое в Киеве и на Западе считают угрожающим.
Сообщения французской стороны о разговоре Макрона и Путина пока нет.
- США и их союзники призвали Москву к деэскалации напряженности, заявив, что в случае широкомасштабного вторжения на Украину Россию ждут серьезные последствия. При этом США выразили готовность к диалогу. Союзники по НАТО прямым текстом не отвергли возможность обсуждать гарантии, которых требует Путин, однако и генеральный секретарь НАТО, и другие высокопоставленные представители Запада неоднократно повторили в последнее время, что у России нет права вето по вопросу о расширении Североатлантического союза.
- В среду Москву посетит заместитель госсекретаря США Карен Донфрид. Во вторник она провела переговоры в Киеве. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, его заместитель продолжит в Москве обсуждения, которые начали в ходе видеоконференции 7 декабря президенты США и России. «Она, в частности, выяснит, серьезно ли настроена Россия в отношении выполнения ее обязательств по Минским соглашениям» об урегулировании конфликта на востоке Украины.
- Этот конфликт начался в 2014 году после аннексии Россией Крыма и перехода части территории Донецкой и Луганской областей под контроль поддерживаемых Россией сепаратистов. Несмотря на снижение интенсивности боевых действий, перестрелки в зоне конфликта происходят почти каждый день. Украина и страны Запада возлагают ответственность на Россию. В Москве называют конфликт внутриукраинским, обвиняя власти в Киеве в том, что они не хотят договариваться с сепаратистами.
США и ЕС резко осудили суровые приговоры оппозиционерам в Беларуси
Соединенные Штаты осудили суровые приговоры белорусским оппозиционным активистам и журналисту Игорю Лосику, вынесенные во вторник в городе Гомель.
В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена приговоры Сергею Тихановскому, Николаю Статкевичу, Игорю Лосику и другим обвиняемым названы политически мотивированными. В ходе процесса над ними, как говорится в заявлении, не соблюдалось верховенство закона. «Ни осужденные, ни белорусский народ не заслуживают этих жестоких репрессий», – заявил госсекретарь.
США считают приговор новым свидетельством того, что власти Беларуси не уважают свои международные обязательства по вопросу о соблюдении прав человека. В заявлении содержится призыв освободить осужденных, а также еще более 900 граждан Беларуси, признанных политзаключенными. Также США призывают режим Александра Лукашенко прекратить репрессии, начать диалог с оппозицией и провести свободные и честные выборы.
Евросоюз также осудил приговоры. В заявлении внешнеполитического ведомства ЕС говорится, что Евросоюз готов рассмотреть новые санкции против официального Минска.
Внештатный консультант Белорусской службы Радио Свобода Игорь Лосик был приговорен судом в Гомеле к 15 годам колонии усиленного режима. Столько же получил блогер Владимир Цыганович. Члены команды Сергея Тихановского Артем Саков и Дмитрий Попов приговорены к 16 годам заключения. Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич – к 14 годам. Сам Сергей Тихановский, муж оппозиционного лидера Светланы Тихановской, приговорен к 18 годам лишения свободы. Все они признаны виновными в организации массовых беспорядков, которыми суд посчитал протесты против результатов президентских выборов.
Тихановский – видеоблогер, автор канала «Страна для жизни», активно критиковавшего президента Александра Лукашенко. Изначально он сам планировал принять участие в выборах, но был арестован до выдвижения. После этого на выборы выдвинулась его жена. Победителем выборов в августе 2020 года был объявлен Лукашенко. Силовые органы жестко подавили массовые акции протеста, начавшиеся после выборов.
Лукашенко ввел наказание за призывы к санкциям: до 12 лет тюрьмы
Александр Лукашенко подписал закон об уголовной ответственности за призывы к введению санкций против Беларуси.
Согласно документу, нарушителям будет грозить: до шести лет лишения свободы - в том случае, если призывы к санкциям обращены к рядовым лицам; до десяти лет - если призывы обращены к зарубежным организациям и властям; и до 12 лет - если призывы совершены должностным лицом с использованием служебных полномочий и привели к ограничению торговли, попаданию госпредприятий в санкционные списки, а также к «иным тяжким последствиям».
В официальном сообщении пресс-службы действующего президента Беларуси сказано, что эти меры являются «адекватным ответом на попытки причинения вреда национальной безопасности со стороны деструктивных сил».
Начиная с августа прошлого года, после президентских выборов в Беларуси и массовых репрессий в отношении протестующих против их итогов, Запад регулярно расширяет санкции и в отношении белорусских властей. К концу текущего года под блокирующие или секторальные санкции попала почти вся экономика Беларуси, включая крупнейшие государственные компании, а также десятки чиновников, судей, сотрудников правоохранительных органов и государственных СМИ.
При этом в конце ноября Лукашенко назвал ущерб Беларуси от западных санкций «мизерным», добавив, что даже не поручает его считать, «потому что посчитать будет дороже».
Планы ввести уголовную ответственность за призывы к санкциям неоднократно озвучивали и российские чиновники - в частности, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.
Тенгиз Цуладзе: Михаила Саакашвили нельзя переводить в пенитенциарное учреждение
Группа врачей при аппарате Народного защитника Грузии считает, что Михаила Саакашвили нельзя переводить в пенитенциарное учреждение из-за посттравматического стрессового расстройства, передает Общественный вещатель.
«Поскольку у человека есть посттравматическое стрессовое расстройство, это означает, что стресс был получен в пенитенциарном учреждении, в основном в Глдани, поэтому мы не поддерживаем его перевод туда», - заявил член группы медицинских экспертов при офисе Народного защитника, невролог Тенгиз Цуладзе, отвечая на вопрос журналиста о том, рекомендуется ли переводить Михаила Саакашвили из клиники в пенитенциарное учреждение.
«Мы не поддерживаем его перевод туда в том понимании, что посттравматическое стрессовое расстройство следует лечить в среде, которая не будет напоминать человеку обстановку, где он получил этот стресс», - заявил он.
Тенгиз Цуладзе пояснил, что посттравматический стресс вызвал т.н. шумок, стресс перевода в другое учреждение, стресс заключения. По его словам, состояние Михаила Саакашвили требует пристального внимания.
«Остается определенная патология от неврологической симптоматики, нарушение равновесия, общей слабости, выраженной анемии, тяжелой психической депрессии и, на наш взгляд, посттравматического стрессового расстройства. Пациент проходит курс лечения и стабилен, однако у нас есть мнения, которые мы подробно изложили в отчете. Неврологические заболевания зачастую не проходят через день, неделю и требуют длительной реабилитации. Реабилитации препятствуют как депрессия, так и посттравматическое стрессовое расстройство. Психотерапия поможет нам провести реабилитацию в полном объеме», - заявил Тенгиз Цуладзе.
- Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был переведен из больницы при тюрьме №18 в Глданском районе Тбилиси в военный госпиталь в Гори, где он проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки.
- Министерство юстиции уже заявило, что после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму №12 в городе Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Согласно приговорам, вынесенным экс-президенту заочно, он должен провести в заключении шесть лет.
В Беларуси одобрен законопроект «О геноциде белорусского народа»
Парламент Беларуси во вторник единогласно одобрил законопроект «О геноциде белорусского народа». Об этом сообщает телеграм-канал правительства.
Как сообщает сайт Zerkalo.io, внесенный депутатами законопроект дополняет Уголовный кодекс Беларуси новой статьей «Отрицание геноцида белорусского народа», по которой будет грозить лишение свободы на срок до 5, а в ряде случаев до 10 лет. В законопроект геноцид определяется как «злодеяния, совершенные нацистами и националистическими организациями в период Великой отечественной войны и послевоенное время, целью которых было «планомерное физическое уничтожение белорусского народа». При этом белорусским народом, как следует из текста, считаются все советские граждане, проживающие в тот период на территории входившей в состав СССР Белорусской советской социалистической республики.
В белорусском парламенте нет представителей оппозиции - все депутаты лояльны Александру Лукашенко.
Весной нынешнего года генпрокурор Беларуси Андрей Швед - на фоне резкого обострения отношений между режимом Александра Лукашенко и Западом - опубликовал заявление о возбуждении уголовного дела по факту геноцида белорусского народа во время Второй мировой войны и после нее. В документе, опубликованном на сайте ведомства, говорилось о том, что западные страны проводят против белорусского государства агрессивную политику, направленную против его суверенитета и территориальной целостности.
Согласно тексту, эти действия привели к массовому уничтожению белорусов в годы Второй мировой войны. По мнению генпрокуратуры, сейчас Запад ведет против белорусского народа «информационную войну».
- Во время германской оккупации Беларуси в 1941-44 годах погибло, по различным оценкам, около четверти довоенного населения республики.
- Значительную часть жертв составили жившие на территории Беларуси евреи, которые подвергались планомерному уничтожению в рамках так называемого «окончательного решения еврейского вопроса». Массовое уничтожение евреев во время Второй мировой войны, известное как Холокост или Шоа, признано геноцидом на международном уровне, во многих странах действуют законы об уголовном наказании за отрицание Холокоста.
- Ряд стран также официально признает геноцидом другие массовые убийства по этническому признаку - уничтожение армян в Османской империи, массовый голод (Голодомор) в советской Украине, убийство тысяч боснийских мусульман в Сребренице, уничтожение тутси в Руанде.
- В приговоре Нюрнбергского трибунала и других судов над нацистскими преступниками признаются многочисленные факты преступлений против человечности и массового уничтожения гражданского населения со стороны нацистов на территории СССР, в том числе в России, Украине и Беларуси. Однако термин «геноцид» - если речь не шла об уничтожении евреев - до последнего времени для описания этих преступлений не использовался.
- В последнее время Следственный комитет России начал возбуждать и расследовать уголовные дела о «геноциде советского народа» в ходе Второй мировой войны. Ряд специалистов критически оценивает нынешние инициативы властей. Так, научный руководитель Государственного архива РФ Сергей Мироненко указал на то, что «геноцид может быть осуществлен только по национальному признаку». «Поэтому уничтожение мирных жителей деревень было не геноцидом, а военным преступлением, за что гитлеровские генералы были приговорены к повешению на Нюрнбергском процессе», – отметил Мироненко.
- О действиях каких «националистических организаций» на территории Советской Белоруссии после Второй мировой войны идет речь, и почему их оценивают как «геноцид», в белорусском законопроекте не сказано.
ЕСПЧ присудил «Новой газете» 8 тысяч евро по делу о клевете на Кадырова
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить «Новой газете» и ее журналисту майору Вячеславу Измайлову 8,2 тысячи евро в качестве компенсации морального вреда и судебных издержек - по делу о публикациях расследований о семье главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом говорится на сайте ЕСПЧ.
В иске издания говорилось о двух расследованиях Измайлова о похищениях людей из круга семьи Кадыровых, опубликованных в газете в 2008 году. После публикации Кадыров подал в суд на «Новую газету» и лично Измайлова по обвинению в клевете.
Басманный суд Москвы отклонил иск, не найдя в расследованиях клеветы, однако через год Мосгорсуд отменил это решение и возобновил процесс. В итоге Басманный суд вынес решение в пользу Кадырова и обязал издание удалить публикации и выплатить компенсацию в 100 тысяч рублей.
ЕСПЧ постановил, что российские власти нарушили право на свободное выражение мнения, и обязал Россию выплатить «Новой газете» 2,2 тысячи евро компенсации морального вреда. Еще 6 тысяч евро присудили Измайлову.
Второй иск в деле о клевете по обвинению Кадырова в ЕСПЧ подал правозащитный центр «Мемориал» (включен в реестр «иноагентов»). Правозащитники обвинили лично главу Чечни в смерти чеченской правозащитницы Натальи Эстемировой. Тверской суд Москвы также встал на сторону Кадырова и обязал «Мемориалу» и его председателя Олега Орлова выплатить ему компенсацию.
«Мемориалу» ЕСПЧ присудил компенсацию в морального вреда в размере 1,3 тысячи евро, еще 5 тысяч Россия должна будет выплатить Орлову. Еще полторы тысячи евро российские власти должны будут компенсировать за судебные издержки.
Соратники Навального призвали ЕС к жёстким санкциям против Путина
В Европарламенте в среду 15 декабря состоится церемония награждения российского оппозиционера Алексея Навального премией имени Сахарова "За свободу мысли". В преддверии этого события 13 декабря в Страсбурге прошла встреча депутатов Европарламента с соратником оппозиционера Леонидом Волковым и дочерью Навального Дарьей. Именно она от имени своего отца, находящегося в российской колонии, получит премию и выступит на пленарном заседании Европарламента.
На встрече в понедельник Волков призвал ЕС к ужесточению политики по отношению к возглавляемой Владимиром Путиным России.
Как заявил на встрече председатель комитета Европарламента по международным делам Дэвид Макаллистер, присудив Навальному премию Сахарова, депутаты отдали дань "его усилиям, его мужеству и его решимости выступать за гражданские свободы, демократическое управление, верховенство закона и борьбу с коррупцией. Эта награда выражает также непоколебимую поддержку Европарламента и его призыв к немедленному и безусловному освобождению господина Навального", - приводит слова Макаллистера Deutsche Welle.
Леонид Волков в своём выступлении назвал Навального "самым опасным врагом Путина", обратив внимание на то, что ему удалось собрать крупную политическую организацию, которая, по его словам, продолжает существовать, даже когда Навальный находится в тюрьме. Организации сторонников Навального - его региональные штабы и Фонд борьбы с коррупцией - были в этом году признаны российскими властями экстремистскими и запрещены, многим активистам пришлось покинуть Россию.
Волков высказал мнение, что Владимиру Путину сейчас удаётся шантажировать Запад, приведя в качестве примера последние события вокруг наращивания напряжённости вокруг Украины. По словам Российского оппозиционера, "политика умиротворения не остановит Путина", нужны "жёсткие санкции по отношению к нему самому и его друзьям-клептократам".
Как отмечает Deutsche Welle, сразу несколько евродепутатов, принявших участие в дискуссии, выступили на русском языке - "в знак уважения к мужеству Навального" и его представителям, являвшимся в этот день гостями Европарламента. Бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, в частности, сказал, что "Россия - это не только Кремль и не только Путин" и выразил надежду на то, что в конце концов "победит счастливая Россия будущего", символом которой по его мнению является Навальный.
- Европарламент неоднократно принимал жёсткие заявления в связи с отравлением Навального в прошлом году и с его уголовным преследованием. В частности депутаты предлагали ввести санкции против ближайшего окружения Владимира Путина. Власти ЕС ввели санкции против ряда лиц, непосредственно причастных, как утверждается, к покушению на оппозиционера и его аресту. Однако санкции против крупных бизнесменов и чиновников, ввести которые предлагают соратники Навального, одобрены не были.
ЕСПЧ присудил 572 тысячи евро компенсаций жертвам пыток в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил одиннадцати россиянам, пострадавшим от пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов, компенсации на общую сумму в 572 тысяч евро. Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ.
Заявители подверглись пыткам в 2009-2017 годах в Москве, Чечне, Дагестане и Ингушетии. Суд в Страсбурге посчитал, что российские власти нарушили их право на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство и статью о запрете пыток. ЕСПЧ назначил каждому заявителю по 52 тысячи евро компенсации.
Один из заявителей - житель Дагестана Абуталип Шахруев - сообщал, что в 2017 году его задержали и доставили в республиканский Центр по противодействию экстремизму МВД. Там его якобы заставляли признаться в связях с незаконными вооруженными формированиями и применяли к нему пытки. Шахруев дал признательные показания. Позднее суд приговорил его 11 годам колонии строгого режима.
В России сотрудников Центра "Э" неоднократно обвиняли в применении пыток к задержанным с целью получить признательные показания. Широкий общественный резонанс вызвало дело полицейских из Ингушетии, которых признали виновными в пытках, разбойных нападениях и убийстве.
Генсек НАТО Столтенберг может возглавить Центробанк Норвегии
Нынешний глава НАТО и бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг стал одним из 22 соискателей на должность главы Центробанка Норвегии. Новую должность он может занять после ухода с нынешнего поста.
Как следует из списка, опубликованного на сайте департамента финансов королевства, 62-летний Столтенберг – среди более чем 20 соискателей на должность главы центрального банка после Эйстена Олсена.
Сам генеральный секретарь НАТО подтвердил телекомпании NRK свое намерение получить эту должность.
«Со мной связались из департамента финансов в ноябре с предложением выдвинуть свою кандидатуру на эту должность, и это работа, на которую я очень мотивирован», – приводит телекомпания слова Столтенберга.
При этом глава НАТО подчеркнул, что не сможет вступить в новую должность, которая освобождается 1 марта 2022 года, до истечения срока своих полномочий на нынешнем посту 30 сентября следующего года, пишет РИА Новости.
Белорусский суд приговорил мужа кандидата в президенты Светланы Тихановской к 18 годам колонии
Суд в Гомеле приговорил мужа кандидата в президенты Светланы Тихановской Сергея к 18 годам колонии усиленного режима. По этому делу осуждены ещё пятеро обвиняемых, они получили от 14 до 16 лет, передаёт Белорусская служба Радио Свобода. Все они признаны виновными в организации массовых беспорядков, которыми суд посчитал протесты против результатов президентских выборов.
Тихановский — видеоблогер, автор канала "Страна для жизни", активно критиковавшего президента Александра Лукашенко. Изначально он сам планировал принять участие в выборах, но был задержан и арестован до выдвижения. После этого на выборы выдвинулась его жена.
Согласно официальным подсчётам, она заняла второе место на выборах после Лукашенко с 10 процентами голосов. Он, как утверждается, набрал больше 80 процентов. Независимые эксперты уверены, что голосов за Лукашенко было меньше в разы, а за Тихановскую больше. Это могло позволить кандидату от оппозиции принять участие во втором туре выборов.
Среди осуждённых в Гомеле — внештатный консультант Белорусской службы РС Игорь Лосик. Он приговорён к 15 годам колонии усиленного режима. Столько же получил ещё один обвиняемый, блогер Владимир Цыганович. Члены команды Тихановского Артём Саков и Дмитрий Попов приговорены к 16 годам заключения. Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич — к 14 годам.
Кроме вины в организации массовых беспорядков, часть заключённых признаны виновными в разжигании социальной вражды. Тихановский — в воспрепятствовании работе Центральной комиссии по выборам.
Приговоры оглашались в здании Гомельского следственного изолятора №3. Судебный процесс был закрытым, его детали скрывались от общества, он длился почти пять месяцев с 24 июня.
Все участвовавшие в деле адвокаты подписали соглашение о неразглашении, поэтому об обстоятельствах процесса ничего не известно. Известно только, что Статкевич отказался от участия в процессе и его судили без его присутствия.
- Светлана Тихановская написала в Twitter, что считает приговор её мужу "местью сильнейшему оппоненту". Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа / Радио Свобода Джейми Флай, комментируя приговор Лосику, призвал режим Лукашенко прекратить атаку на СМИ, журналистов и блогеров и позволить Лосику вернуться к семье.
- После президентских выборов и последовавших за ними протестов белорусские власти устроили массовые репрессии против оппозиционных политиков, граждан, выступивших против Александра Лукашенко, правозащитников и независимых СМИ. Десятки тысяч человек арестованы, тысячи уволены с работы, заведено больше тысячи уголовных дел. По подсчётам правозащитного центра "Весна", под арестом или в заключении находятся 920 политических заключённых, включая тех, кто был осуждён сегодня.
Суд разрешил грузинской авиакомпании Myway Airlines возобновить полеты
Грузинская авиакомпания Myway Airlines через суд добилась приостановки действия запрета на полеты. Об этом говорится в заявлении авиакомпании в Facebook, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство Myway Airlines, в котором требовалось приостановить действие распоряжения Агентства гражданской авиации об отзыве лицензии на авиаперевозки. В ближайшее время авиакомпания сможет возобновить полеты», – сообщили в авиакомпании.
Агентство гражданской авиации Грузии 5 декабря объявило об отзыве лицензии у Myway Airlines по причине нарушения законодательства. В частности, было заявлено, что владельцем 89% акций компании стал иностранный гражданин. Согласно закону, лицензия на воздушные перевозки выдается юридическому лицу, зарегистрированному в Грузии, в котором гражданин или юридическое лицо, базирующееся в стране, владеет более 50% акций.
Как утверждают в ведомстве, после начала производства MyWay Airlines имитировала коммерческую сделку, по которой часть акций была переоформлена на гражданина Грузии. Позже агентству умышленно была предоставлена ложная информация о причинах и обстоятельствах отчуждения акций иностранному гражданину, говорилось в заявлении ведомства.
9 декабря авиакомпания подала иск в Тбилисский городской суд, чтобы оспорить это решение.
Myway Airlines была создана в Грузии китайской Hualing Group в 2018 году. В ноябре в Грузию из Китая были импортированы два самолета стоимостью 43,4 миллиона долларов.
В Риме Байден призвал Эрдогана открыть границу с Арменией – Bloomberg
На фоне заявления Анкары о принятии четких шагов в направлении нормализации отношений с Арменией американское издание Bloomberg сообщает подробности о роли президента США Джо Байдена в этом процессе.
Основываясь на информации, полученной от высокопоставленного турецкого чиновника, издание пишет, что во время встречи Байден-Эрдоган, состоявшейся в конце октября в Риме в рамках G20, президент США призывал своего турецкого коллегу открыть границу с не имеющей выхода к морю Арменией.
Bloomberg отмечает: «Анкара надеется, что шаги по нормализации отношений с Арменией помогут ей улучшить напряженные отношения с Вашингтоном, которые сложились после покупки у России средств ПВО».
Сейчас стороны выразили готовность взаимно назначить специальных представителей по нормализации отношений.
- Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года . Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
- В 2009 году Турция и Армения подписали мирный договор о восстановлении контактов и открытии границ, но соглашение так и не было ратифицировано.
На бизнес-форуме Грузия, Азербайджан и Турция оформили пять меморандумов
В Баку состоялся азербайджано-турецко-грузинский бизнес-форум. Как сообщает агентство Trend, в открытии бизнес-форума приняли участие министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, министр торговли Турции Мехмет Муш и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
В рамках форума состоялась церемония подписания пяти меморандумов и соглашений между структурами Азербайджана, Грузии и Турции.
Меморандумы подписали главы Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Торгово-промышленной палаты Грузии, Торгово-промышленной палаты Азербайджана и Торгово-промышленной палаты Грузии, а также представители Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана и Союза азербайджанских бизнесменов Грузии (AZEBI), Координационного центра IV промышленной революции и турецкой металлургической промышленности, азербайджанской AzSeker и Bayburt Grup.
Выступая на бизнес-форуме, министр экономики Грузии заявила, что Азербайджан и Турция в течение многих лет являются крупнейшими партнёрами Грузии как в товарообороте, так и в плане привлечения инвестиций.
«Грузия создает для своих партнеров привлекательный инвестиционный климат и механизмы поддержки, как, например, программы финансирования, более упрощенная налоговая система», – отметила Натия Турнава.
Канцлер Австрии: санкции против «Северного потока – 2» навредят ЕС
Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что санкции против проекта газопровода "Северный поток – 2" из-за ситуации на российско-украинской границе навредят Евросоюзу. Об этом он рассказал в интервью газете Die Welt.
Канцлер призвал ввести газопровод в эксплуатацию, как и планировалось, поскольку страны ЕС нуждаются в газе и нефти. Он заявил, что в том числе для Австрии важно обеспечить энергоснабжение из как можно большего числа источников.
"Я не связываю ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2" с поведением России на Украине. Но ясно и то, что насилие не может быть политическим средством. Нарушение международного законодательства будет иметь соответствующие последствия, как это уже происходило в прошлом", – сказал Нехаммер.
Ранее власти США призвали Германию отказаться от "Северного потока – 2", который должен доставлять российский газ через Балтийское море в Германию и ЕС, если Россия вторгнется на Украину.
Газопровод уже достроили, но еще не сертифицировали. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок 12 декабря объяснила это тем, что проект "Северного потока – 2" не отвечает европейским правовым нормам, поэтому пока не может быть запущен. После ее заявления цена газа в Европе превысила 1400 долларов за тысячу кубометров впервые с начала октября.
Нехаммер своим высказыванием продолжает линию бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца, который в октябре ушел в отставку на фоне коррупционного скандала. Курц также подчеркивал, что строительство "Северного потока – 2" отвечает экономическим интересам Австрии.
Предыдущее правительство Германии также выступало за реализацию проекта. Нынешняя коалиция социал-демократов, Свободных демократов и "Зелёных" в коалиционном соглашении не упоминает конкретно "Северный поток – 2". Однако партия "Зелёных", которую представляет Бербок, выступает против реализации проекта.
Против строительства газопровода выступают также США, Украина и ряд стран Евросоюза. Противники проекта считают, что Россия сможет использовать его как рычаг давления на другие страны. Киев также опасается, что из-за "Северного потока – 2" прекратится транзит газа через украинскую территорию.
Парламент Чечни обратился к генпрокурору из-за слов Сокурова
Глава парламента Чечни Магомед Даудов просит Генерального прокурора России Игоря Краснова проверить высказывания режиссёра Александра Сокурова о ситуации на Кавказе на наличие административных правонарушений.
"В нашей многонациональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны. Подобные публичные высказывания, в частности, звучащие из уст уважаемых и общеизвестных лиц, могут привести к более тяжким последствиям, порождению напряженности в обществе, нетерпимости к сосуществованию людей разных национальностей, при этом создавая благоприятную почву для развития межнационального конфликта", – заявил Даудов.
Он также сообщил, что парламент Чеченской Республики обратился к генеральному прокурору с просьбой принять меры в отношении Сокурова и взять этот вопрос под личный контроль.
10 декабря Сокуров в своем выступлении на онлайн-встрече президента России Владимира Путина с членами Совета по правам человека назвал самой большой проблемой ситуацию на Северном Кавказе. Он также предположил, что в федерации "русских многие начинают не любить". Владимир Путин резко отреагировал на слова Сокурова, назвав их "не выступлением, а манифестом, набором страхов".
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Сокурова "нигилистом" и "продажной мордой", а его выступление – "маразматическим" и "американским листочком с чушью". Кадыров призвал проверить слова Сокурова на антигосударственность и экстремизм.
В Гудауте почтили память жертв Латской трагедии
Жители Абхазии почтили память жертв Латской трагедии. Как пишет агентство «Апсныпресс», возложить цветы к памятнику погибшим в Гудауте пришли президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Валерий Кварчия, депутаты парламента, члены Кабмина, ветераны, родственники погибших, школьники, жители со всех районов Абхазии.
Аслан Бжания заявил, что Латская трагедия – «чудовищное преступление, не имеющее срока давности».
«Чудовищный и циничный акт агрессии, направленный против детей, женщин, стариков, унес жизни более 80 человек. Мы будем делать все возможное, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись», – сказано в обращении абхазского лидера.
В результате авиакатастрофы вертолета Ми-8 рядом с селом Лата 14 декабря 1992 погибли 85 человек, в том числе 35 детей.
В Грузии выявили почти 4 тысячи новых случаев коронавируса
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 49 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 12 826.
За сутки в стране выявили 3988 новых случаев коронавируса. Накануне провели 53 255 тестов: PCR-тестов – 15 991, экспресс–тестов на антиген – 37 264.
Выздоровели еще 3722 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 894 801, выздоровевших – 840 985.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 7,49%, за последние 14 дней составляет 7,64%, за неделю – 7,15%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 10 948 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 324 131.
Чавушоглу: будут возобновлены чартерные рейсы между Стамбулом и Ереваном
В рамках шагов, направленных на нормализацию двусторонних отношений, Армения и Турция вскоре взаимно назначат специальных представителей. Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил 13 декабря во время обсуждения госбюджета в парламенте. Чавушоглу, однако, не пояснил, когда начнутся работы в этом направлении.
Министр также подчеркнул, что в этом вопросе турецкая сторона проконсультировалась с Азербайджаном и в дальнейшем будет координировать с Баку свои действия в этом процессе.
Чавушоглу добавил, что в ближайшее время будут возобновлены чартерные рейсы между Стамбулом и Ереваном.
Как пишет Радио Азатутюн, это заявление Чавушоглу в меджлисе было встречено аплодисментами. Глава внешнеполитического ведомства Турции также подчеркнул, что вместе с Азербайджаном они прикладывают дипломатические усилия для достижения регионального мира и стабильности.
Официальный Ереван положительно оценивает заявление главы МИД Турции и подтверждает, что армянская сторона также назначит своего специального представителя для ведения диалога. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
Унанян говорит, что Армения, как и всегда, готова к процессу нормализации отношений с Турцией без предусловий, подчеркнув, что это прописано в программе правительства Армении.
- Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года . Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
- В 2009 году Турция и Армения подписали мирный договор о восстановлении контактов и открытии границ, но соглашение так и не было ратифицировано.
Премьер-министр Грузии завтра встретится с генсеком НАТО
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили завтра, 15 декабря в Брюсселе проведет переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса.
«Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в штаб-квартире НАТО», – отмечается в сообщении.
После встречи Гарибашвили и Столтенберг сделают короткие заявления для представителей СМИ.
Переговоры пройдут на фоне заявления МИД РФ – Москва требует отмены решения Бухарестского саммита 2008 года, согласно которому Украина и Грузия станут членами НАТО.
В рамках визита в Брюссель Ираклий Гарибашвили также примет участие в саммите Восточного партнерства.
Губернатор Забайкалья: «оцепляйте кварталы» и прививайте «по спискам»
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на оперативном совещании в правительстве региона потребовал ускорить темпы прививочной кампании от COVID-19, допустив при этом использование военных, "оцепления" и вакцинирования "по спискам".
"Хотите – придумайте там, кварталы оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам. Продумывайте, кто там, какие группы и территории не вакцинированы, какими методами убедить, принудить и прочее", – цитирует губернатора"Чита.Ру".
Ранее в ходе совещания Осипов просил главу регионального управления Роспотребнадзора применять решительные меры для повышения темпов вакцинации, в том числе обходы жителей по домам.
По официальным данным, смертность в Забайкальском крае за ноябрь 2021 года увеличилась на 11 процентов по сравнению с данными ноября 2020 года. В ноябре в регионе умерли 1 774 человека - и это максимум смертей за месяц с начала пандемии.
Соцопросы, заказанные Администрацией президента, показали, что россияне не хотят вакцинироваться от COVID-19 из-за недоверия к власти. Как писала "Медуза" (признана СМИ-"иностранным агентом"), Кремль хочет перезапустить кампанию по иммунизации населения, но старается не связывать её с Владимиром Путиным, а переложить ответственность на руководителей регионов. При этом в Кремле просят, чтобы у предложений с мест была "чудинка", отвлекающая внимание от федеральной власти на региональную, отмечает издание.
Дело об убийстве Япончика – уроженцев Абхазии приговорили к 15 и 16 годам колонии
Мосгорсуд приговорил к 15 и 16 годам колонии строгого режима двух обвиняемых в соучастии в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Как пишет русская служба Би-би-си, это уже второй приговор по громкому делу.
Ранее представитель российской прокуратуры в ходе судебных прений просил назначить уроженцам Абхазии, Джамбулу Джанашия и Муртазу Шадания 16 и 17 лет колонии соответственно.
«Мосгорсуд приговорил Джанашия к 15 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год, Шадания – 16 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год», – сообщает пресс-служба суда.
Двум осужденным вменяют убийство группой лиц из корыстных побуждений, незаконное хранение оружия и оборот техсредств для негласного получения информации. Присяжные сочли подсудимых виновными по всем предъявленным статьям.
23 апреля Савеловский суд Москвы вынес первый приговор по делу об убийстве Иванькова. Один из соучастников убийства Каха Газзаев тогда получил 14 лет колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия».
Газзаев признал свою вину, поэтому суд рассматривал его дело в особом порядке – без изучения доказательств и допроса свидетелей. В этом случае его наказание не могло превышать двух третей от максимально возможного.
По версии следствия, убийство 69-летнего Иванькова организовал в апреле 2009 года криминальный авторитет Илья Симония, известный как Махо, с целью передела сфер влияния в преступном сообществе.
Для этого он привлек Газзаева, Джанашия, Шадания, а также Нугзара Папава и Астамура Бутба, считает следствие. Он установили слежку за Иваньковым, приобрели снайперскую винтовку и патроны к ней, «Газель», а также добыли себе мобильные телефоны.
Они узнали, что Иваньков часто бывает в ресторане «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве, и выбрали удобное место для стрельбы недалеко от заведения.
28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба по указанию Симония приехали к ресторану и стали вести наблюдение за Япончиком.
В Иванькова выстрелили, когда тот выходил из ресторана. По версии следствия, в него выстрелил Бутба, который находился в «Газели».
Япончик скончался 9 октября 2009 года в больнице от перитонита, ставшего осложнением из-за полученных ранений.
- Трое фигурантов дела – Симония, Бутба и Папава объявлены в международный розыск. Бутба и Папава, по информации Следственного комитета России, находятся в Абхазии. В январе текущего года прокуратура самопровозглашенной республики Абхазия отказалась выдать их, поскольку это не предусмотрено абхазским законодательством. В августе стало известно, что Астамур Бутба задержан в Абхазии по делу о разбойном нападении на дополнительный офис «Амра-Банка».
Пентагон: ответственные за гибель афганцев не будут преданы суду
Американским военнослужащим, имевшим отношение к воздушной атаке в Кабуле, в результате которой погибли 10 афганцев, не будут предъявлены уголовные обвинения, объявил в понедельник представитель Пентагона.
Это решение было принято министром обороны США Ллойдом Остиным по результатам независимого расследования инцидента, происшедшего 29 августа. Тогда в результате ракетной атаки с американского беспилотника были убиты 37-летний Земари Ахмади, сотрудник американской гуманитарной организации, которого ошибочно приняли за террориста, и находившиеся рядом с ним 9 человек, среди них 7 детей.
Пентагон тогда объявил, что в результате воздушного удара была предотвращена готовившаяся террористическая атака. Лишь за два дня до этого в результате террористического акта около кабульского аэропорта погибли 13 американских военнослужащих, обеспечивавших эвакуацию гражданского населения из Кабула, занятого талибами. Позже после публикации в газете New York Times, где говорилось о том, что объектом атаки стали мирные жители, Пентагон признал ошибку.
По словам представителей Пентагона, был сделан неверный вывод по результатам воздушной разведки. Земари Ахмади приняли за террориста, загружавшего взрывчатку в свой пикап в то время, как в действительности он развозил воду и другие гуманитарные грузы. В отчете Пентагона говорится, что американские военнослужащие сделали ряд ошибок в оценке разведданных, в том числе, они не заметили детей, находившихся поблизости, принимая решение о нанесении удара. Вместе с тем в действиях военных нет признаков военных преступлений, считают авторы отчета.
Стивен Квон, глава гуманитарной организации, где работал Земари Ахмади выразил недоумение таким решением министра обороны: "Как наши военные могли лишить жизни 10 афганцев и не привлечь никого к ответственности за эту акцию?"
В октябре было объявлено, что семьям погибших будет выплачена компенсация и предоставлена возможность покинуть Афганистан.
Россия в СБ ООН не поддержала резолюцию о климате и безопасности
Россия наложила вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, в котором изменения климата увязываются с вопросами безопасности. Проект предложили Ирландия и Нигер. Он был поддержан 12 из 15 членов Совета безопасности. Против проголосовали Россия, имеющая право вето, и Индия. Китай - воздержался.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя решение России, констатировал, что "международное сообщество глубоко расколото по тематике климата". Он назвал текст проекта резолюции попыткой навязать мировому сообществу "позицию климатических активистов". "Это на деле привело бы к глубочайшему расколу, откату назад в деле борьбы с изменениями климата", - подчеркнул он.
Телеканал "Евроньюс" отмечает, что проект резолюции содержит призыв к Генеральному секретарю Антониу Гутерришу "включить риски безопасности, связанные с климатом, в качестве центрального элемента, в общие стратегии ООН по предотвращению конфликтов".
Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что вето России не имеет "никакого оправдания". По её словам, "климатический кризис - это кризис безопасности".
Франция считает, что существует связь между глобальным потеплением и безопасностью: доступ к воде, нехватка продовольствия и отсутствие климатической безопасности позволяют "вооруженным группам процветать", пользуясь уязвимостью населения, отметил представитель Франции.
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ЕС выделил еще 35 млн евро на вакцинацию в странах «Восточного партнерства»
Евросоюз начал проект стоимостью 35 миллионов евро для поддержки процесса вакцинации в странах «Восточного партнерства». Об этом в Twitter написал еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархеи (Oliver Varhelyi).
Таким образом, Еврокомиссия увеличила размер помощи на борьбу с коронавирусом для Грузии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы и Украины с 40 миллионов до 75 миллионов евро, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Я рад объявить сегодня, что мы подписали инновационное соглашение на сумму 35 миллионов евро для поддержки стран-членов ЕС и их стран «Восточного партнерства» для предоставления им вакцин против коронавируса. Это действия солидарности Евросоюза, которые помогают спасать жизни и ускорять восстановление», – заявил Вархеи.
Согласно существующему механизму, ЕС профинансирует поставку вакцины в страны «Восточного партнерства», чтобы сделать её более доступной.
По данным ВОЗ, на начало декабря 2021 года среднее количество людей, полностью вакцинированных от COVID-19 в шести странах Восточного партнерства достигает лишь 28,7%, в то время как среди медицинских работников этот показатель составляет 70,3%.
По данным на 13 декабря, полный курс вакцинации в Грузии прошли 1 047 569 человек, или 36.5% взрослого населения страны.
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