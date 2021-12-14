Факт фармакологических пыток в отношении Саакашвили не подтвердился – психиатр

Консилиум при омбудсмене Грузии не подтвердил факт фармакологических пыток в отношении экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом заявила сегодня на пресс-конференции член экспертной группы, врач-психиатр Марине Кураташвили, передает агентство «Новости-Грузия».

В начале декабря глава центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани заявила, что в течение продолжительного времени Саакашвили давали большие дозы психотропных препаратов, неадекватное применение которых расценивается как фармакологическая пытка.

«Я не подтверждаю фармакологические пытки, никаких признаков этого я не вижу. Я видела г-на Михаила один раз и тогда признаков пыток не отмечалось», - сказала Кураташвили.

Психиатр подчеркнула, что она изучила все препараты, назначавшиеся экс-президенту после его перевода в Горийский военный госпиталь.

«Дозы действительно не создают впечатления, что кто-то желал фармакологических пыток. Что было в других учреждениях, я не знаю, однако я ознакомилась с консультациями коллег, где со слов г-на Михаила, записано, какие лекарства он принимал. Речь там идет о «Кетилепте». Ему было назначено 100 миллиграмм и, если он не мог уснуть, добавлялось 50 миллиграмм, а иногда и больше по его просьбе», - сказала Кураташвили.