Формула общенационального примирения. Без «Нацдвижения»

«Грузинская мечта» не приемлет инициативу президента Саломе Зурабишвили о начале процесса общенационального примирения. Лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе посчитал его возможным только в том случае, если Михаил Саакашвили и «Нацдвижение» признают свои ошибки и исчезнут с грузинского политического поля. Досталось от Ираклия Кобахидзе и четвертому президенту Грузии Георгию Маргвелашвили.

Грузинскому обществу не привыкать к жесткой риторике лидера «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе. Каждый раз, когда речь заходит о Михаиле Саакашвили и «Нацдвижении», он может сказать такое, что с новой силой разжигает гнев и ярость оппонентов. Так было и сегодня, когда Кобахидзе практически зарубил на корню идею президента Саломе Зурабишвили начать инклюзивный процесс общенационального примирения. Эти ее слова на международном саммите демократии подхватили и в ГПЦ, и бывшие президенты – Михаил Саакашвили и Георгий Маргвелашвили.

«Кто вообще о чем-то спрашивает Маргвелашвили?» – вопрошал сегодня с присущим ему высокомерием лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе, назвав трагикомичной готовность четвертого президента Маргвелашвили встретиться с третьим – Саакашвили, и действующим – Зурабишвили.

У Ираклия Кобахидзе свои условия для начала процесса примирения: Саакашвили должен сидеть в тюрьме, вместе с «Нацдвижением» признав свою вину в тяжких преступлениях за годы правления:

«А после этого они должны сказать, что для людей, совершивших такие преступления, нет место в политике, они должны признать это. После этого можно уже начинать разговор о примирении. Но до тех пор, пока у этих криминалов есть претензии остаться в политике, разговоры о примирении излишни».

Конечно, говорит Кобахидзе, у президента Саломе Зурабишвили есть право на попытку улучшить ситуацию в стране в этом направлении, но сам он считает это дело бесперспективным.

Нежелание Ираклия Кобахидзе хотя бы ради вежливости или формальности поддержать тему, тем более что сегодня посол США Келли Дегнан выразила готовность поддержать инициативу президента Зурабишвили, еще больше возмутило оппозиционеров. Представитель фракции «Лело» Саломе Самадашвили обвинила «Грузинскую мечту» в следовании узкопартийным, а не общенациональным интересам:

«Они уже сами себя маргинализируют. Сегодня, когда действующий и бывшие президенты говорят о необходимости начала процесса примирения, господин Кобахидзе фактически говорит обществу, что кроме своей партийной повестки дня, которая основана на демонизации оппонентов и использовании языка ненависти, «Грузинскую мечту» ничего не интересует – ни прозападное будущее страны, ни судьба грузинского народа».

Саломе Самадашвили, как и другие оппозиционеры, выражала уверенность, что очень скоро партия власти пожнет плоды своего непримиримого отношения к оппонентам.

В «Нацдвижении» тоже ответили Кобахидзе: будет партия в политике или нет, это решать народу, а не ему. Выпад лидера «Грузинской мечты» представители «Нацдвижения» сочли еще одним доказательством, почему так важно, чтобы в день рождения Михаила Саакашвили, 21 декабря, в Тбилиси на проспекте Руставели состоялась масштабная акция протеста с требованием его освобождения. Об этом третий президент написал еще накануне на своей странице Facebook. И то же самое повторил сегодня вечером депутат «Нацдвижения» Акакий Минашвили после встречи с ним:

«Мы видим, что со стороны власти нет конкретных шагов на предложения оппозиции, поэтому очень важен протест. И таким образом мы должны победить стратегию и тактику Бидзины Иванишвили распространения нигилизма и безнадежности в населении, чтобы граждане посчитали, что ничего уже не имеет смысла и надо только опустить руки».

21 декабря Михаилу Саакашвили исполнится 54 года. Его сторонники считают недопустимым, чтобы автор «революции роз», реформатор, отец-основатель государства – современной Грузии, как его называют соратники, был в заточении.

Однако неизвестно, присоединятся ли к сторонникам «Нацдвижения» другие оппозиционные партии. Многие ранее заявили, что не подключатся к кампании за освобождение Михаила Саакашвили, хотя согласились с тем, что суд над ним политизирован и на его справедливость не стоит рассчитывать.

Но это, как отмечают оппоненты Саакашвили, не освобождает его от ответственности и тем более не оправдывает его позицию во что бы то ни стало, в том числе и неправовым путем, добиться своего освобождения.

В грузинских соцсетях по этому поводу сегодня критиковали и лидера «Нацдвижения» Нику Мелия, который накануне процесс примирения назвал «бессмысленным, пока Михаил Саакашвили остается в плену у режима Иванишвили».

На фоне проявления очередной непримиримости двух политических сил – «Грузинской мечты» и «Нацдвижения», президент Саломе Зурабишвили не спешит делиться своими планами, как ей все это представлялось, когда она брала обязательства перед демократическим сообществом и президентом США Джо Байденом начать процесс преодоления в стране политического кризиса и гражданского противостояния.