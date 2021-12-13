Грузинские и английские речи президента Зурабишвили. В чем отличие?

Бурная дискуссия разгорелась в Грузии после заявления президента Саломе Зурабишвили 10 декабря на саммите демократии, организованном президентом США Джо Байденом. Она взяла на себя обязательство начать в Грузии инклюзивный процесс примирения, чтобы раз и навсегда покончить с поляризацией в обществе и в политической среде. На инициативу Зурабишвили уже откликнулись заключенный третий президент Саакашвили и четвертый президент Маргвелашвили. Место встречи для примирения предложили представители православной церкви.

В грузинском обществе инициативу президента Саломе Зурабишвили восприняли с осторожным оптимизмом. 10 декабря на онлайн-саммите демократии, организованном президентом США Джо Байденом, Саломе Зурабишвили в своей краткой речи обозначила задачи правительства на будущий год – проведение дальнейшей судебной и избирательной реформ, принятие новой национальной стратегии в области прав человека, разработка плана действий по борьбе с насилием в отношении женщин и национального концептуального документа по расширению экономических прав и возможностей женщин. Но оживленный интерес общества и его реакцию вызвали обязательства, которые взяла на себя президент Зурабишвили по завершению в стране политической поляризации и преодолению раскола в обществе.

«Как президент Грузии, я обязуюсь инициировать инклюзивный процесс, общенациональную дискуссию с участием всего общества, чтобы найти способ достичь общего понимания нашей новейшей истории, помочь преодолеть боль и двигаться вперед. Если мы не начнем основанную на взаимоуважении публичную дискуссию, не сможем заговорить о прошлом и осмыслить то, что произошло, мы не сумеем возродить между собой те связи, которые являются основой нашей идентичности, а значит, не сможем быть уверены в своем будущем. И это и есть надежный путь к консолидированной демократии, которому никто не сможет противостоять и угрожать».

Дискуссия в грузинском обществе о всеобщем национальном примирении началась с подачи третьего президента Михаила Саакашвили.

Однако эта его идея из-за ультимативного в некоторой степени тона была опровергнута и «Грузинской мечтой», и президентом Саломе Зурабишвили, резиденцию которой совсем недавно осаждали сторонники третьего президента с требованием помиловать Михаила Саакашвили и тем самым дать стимул обществу для примирения. Президент тогда проигнорировала просьбу общественников, даже упрекнула сторонников этой идеи в том, что они слишком много времени стали уделять узким интересам одной конкретной партии.

К тому же она дважды после задержания Михаила Саакашвили сказала категорическое «нет» на просьбу о помиловании ею третьего президента. У Саломе Зурабишвили есть длинный список ответов на вопрос «почему». В них фигурирует и тема матери забитого до смерти силовиками молодого банкира Сандро Гиргвлиани Ирины Энукидзе, и отказ Саакашвили от грузинского гражданства, и согласие стать подданным Украины ради губернаторства в Одесской области.

«Сегодня многие задаются вопросом, планирует ли президент его помиловать? Ответ один, он простой и окончательный. Нет и никогда. Потому что я никогда не забуду глаза Ирины Энукидзе, не забуду глаза тех, кто ждал, когда справедливость восторжествует, и не дождался сегодняшнего дня. Потому что я верна тому духу, который руководил мной, именно в этом пиджаке и с голыми руками (я и мои соратники) сражались с режимом, который растаптывал права человека, свободный бизнес и закон», – заявила 1 октября, в день ареста Саакашвили, президент Зурабишвили.

Тем не менее первым, кто откликнулся на инициативу действующего президента, был Михаил Саакашвили, он охотно готов был для этого предоставить имеющиеся у него «апартаменты» – палату в горийском военном госпитале. И пригласил туда прийти Саломе Зурабишвили вместе с еще одним бывшим, четвертым по счету, президентом Георгием Маргвелашвили. Последний охотно согласился, правда, на вопрос в эфире ТВ «Мтавари», помиловал бы он Саакашвили или нет, Маргвелашвили ответил: «Не думаю».

Если не увидеть, то хотя бы представить до сих пор невиданную картину в новейшей истории Грузии, когда три президента страны пожимают друг другу руки, хотели бы многие. Среди них – лидер «Дроа» Элене Хоштария и лидер фракции «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе.

«В вопросе примирения без церкви не обойтись», – сказал в ответ епископ Бодбийский Якоб (Якобишвили) с амвона накануне во время воскресной проповеди. Выразив убежденность в том, что пора всем грузинам занять одну сторону, сторону страны, и не сжигать все пути назад, епископ Якоб позитивно оценил инициативу президента и готовность к дискуссии других политиков, а затем заявил, что в вопросе примирения церковь – это то место встречи, которое изменить нельзя:

«Если не в церкви, то у нас нет шансов примириться. Какими бы ни были власти, мы должны признать ошибки и ту вину, которая у нас есть друг перед другом».

Епископ Бодбийский Якоб – один из влиятельных иерархов в ГПЦ, и ранее он никогда не симпатизировал Михаилу Саакашвили и тогдашним властям. Любит он диктовать свои условия и правящей «Грузинской мечте». Не вникая в то, какие цели преследует епископ и кто за ним стоит, мать Саакашвили Гиули Аласания с радостью встретила эту новость, отметив высокий рейтинг ГПЦ и крайнюю необходимость положительного для ее сына решения вопроса его освобождения и дальнейшей реабилитации за рубежом.

О том, что Михаил Саакашвили готов провести встречу с оппонентами в любом месте и в любое время, вечером сообщила повидавшаяся с ним депутат от «Нацдвижения» Эка Херхеулидзе. Впрочем, мало кто понимает, как это возможно в сегодняшней ситуации Грузии, в том числе и лидер «Граждан» Алеко Элисашвили:

«Инициатива президента прекрасна, но как она сможет сбавить накал ненависти, мне трудно представить, поэтому я не знаю, как это получится у Саломе Зурабишвили. Если получится, то я выйду и буду громко ей аплодировать, потому что мы даже перестали понимать, какой вред наносим стране этой ненавистью».

Похвалили президента за инициативу и в стане правящей «Грузинской мечты», но там же не забыли отметить: с «Нацдвижением» у нее ничего не выйдет. Депутат Гурам Мачарашвили отметил, что если бы бывшая партия власти хотела примирения, то уже давно прервала бы бойкот и начала бы работу в парламенте. А сейчас готовность Михаила Саакашвили и его сторонников к примирению представитель партии власти Мачарашвили расшифровывает так:

«Учитывая их публичные заявления, думаю, никто не сомневается, что под форматом примирения они подразумевают освобождение заключенного Михаила Саакашвили и обретение власти. Вот это их формула примирения, поэтому никто больше не верит их желанию примириться».

Сама Саломе Зурабишвили для грузинской аудитории пояснений с 10 декабря не делала, чем многих натолкнула на мысль, что, возможно, ее инициатива была всего лишь очередной попыткой сохранить имидж в глазах западных партнеров. Такого мнения придерживается и политолог Гия Нодия.

«Слова президента Саломе Зурабишвили об инклюзивном процессе примирения – фарисейство. Часть этого фарисейства и то, что об этом она говорит на международном саммите, а не перед грузинской аудиторией. В целом на английском власть говорит одно, а грузинам говорит другое», – пишет на своей странице Facebook Гия Нодия. И там объясняет, в каком случае он поверил бы в искренность намерений президента Саломе Зурабишвили - если она хотя бы сейчас осудила тот факт, что ее предвыборную президентскую кампанию, особенно перед вторым туром, «Грузинская мечта» построила на языке ненависти и так называемых кровавых билбордах. А после этого, по мнению политолога Нодия, Зурабишвили могла бы помиловать Михаила Саакашвили, чем снизила бы накал страстей и поляризацию в обществе. Но, видимо, президент к этому пока не готова.