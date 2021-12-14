Завхоз прокуратуры и громкий пшик

Информация, о которой не сообщали ни официальная пресса, ни пресс-службы прокуратуры и судебного департамента. Верховный суд вернул Генеральной прокуратуре уголовное дело в отношении Геннадия Кулаева и Александра Гаглоева, обвиняемых в массовом убийстве и терроризме, для «устранения препятствий его рассмотрения судом». Дело возвращено по ходатайству стороны обвинения. Прокуратура сама усмотрела в своем обвинительном заключении препятствия, не позволяющие установить истину.

Таковых в деле два. Первое описано очень путано. Вроде бы в обвинительном заключении содержится опечатка: указывая координаты места, где были обнаружены останки жертв убийства, следователи сослались на документ, который находится не на той странице, где они указали. Кажется так.

Второе препятствие состоит в том, что обвинительное заключение по уголовному делу утверждено не правомочным на то время должностным лицом – заместителем генпрокурора по хозяйственной части В. А. Цховребовым. По закону о прокуратуре в делах, подсудных Верховному суду, обвинительное заключение должен подписывать генеральный прокурор Магомед Багаев. В его отсутствие, согласно внутреннему приказу о распределении должностных обязанностей, первый заместитель Сергей Битиев (он курирует следствие), а в его отсутствие – кто-нибудь другой, но только по поручению генерального. Но заключение почему-то подписал завхоз Цховребов.

Суд приводит и малопонятное объяснение про то, как такое возможно: что с 1 по 16 июня, то есть больше двух недель, обвинительное заключение по самому тяжкому в новейшей истории Южной Осетии обвинению некому было утвердить, кроме завхоза.

Полгода этого не замечали, а теперь вдруг бросились исправлять…

Подсудимые и их защитники заявили, что против возвращения дела, они не видят в этих огрехах препятствий для судебных разбирательств по существу предъявленных обвинений. И, в общем, это верная примета тому, что дело пустое и обвиняемые уверены в возможности это доказать.

Напомним, Геннадий Кулаев и Александр Гаглоев обвиняются по двум тягчайшим статьям уголовного кодекса. Часть 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц). Речь идет об убийстве двух дальнобойщиков из Дагестана – Ислама Багандова и Тимура Дигбагандова, а также местного жителя Рамаза Маргиева. В 2004 году они пропали без вести на территории Южной Осетии. 8 июня 2020 года их останки были обнаружены при расчистке канала в окрестностях Цхинвала. В конце сентября Генпрокуратура отрапортовала о раскрытии дела, а 10 сентября – о задержании гражданина республики Александра Гаглоева по подозрению в совершении убийств.

Такое внезапное раскрытие дела пятнадцатилетней давности общественность восприняла с недоверием. Александр Гаглоев – родной брат Алана Гаглоева, председателя оппозиционной партии «Ныхас» и одного из наиболее вероятных оппонентов Анатолия Бибилова на предстоящих выборах президента.

Гаглоев и Кулаев действительно попадали в поле зрения следствия в 2004 году, их даже допрашивали, но потом оставили в покое.

Летом прошлого года власти повели наступление на оппозицию. В отношении нескольких депутатов в ту пору генпрокурор Урузмаг Джагаев возбудил уголовные дела, что называется, с бородой – по претензиям, которые могли возникнуть от двух до десяти лет назад.

Примерно в середине августа прошлого года Геннадия Кулаева, теперь уже жителя Владикавказа, милиционеры пригласили на беседу в Цхинвал. Он приехал, но после общения силовики его не отпустили. По словам родственников, Кулаева били, чтобы он дал показания против брата Алана Гаглоева.

Югоосетинские наблюдатели не считают это совпадением, как и то, что дело было «раскрыто» вскоре после того, как в Цхинвале начались акции протеста с требованием отставки генпрокурора и президента как ответственных за зверское убийство милиционерами 30-лнетнего Инала Джабиева. Партия «Ныхас» поддержала протест и требование отставки генпрокурора. Вскоре сам Алан Гаглоев стал фигурантом дела – будучи офицером КГБ, он якобы способствовал сокрытию преступления.

В начале декабря Генпрокуратура добавила Александру обвинения в терроризме (ч. 2 ст. 205 – «теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»). По версии следствия, в 2007 году по заданию грузинских спецслужб он пытался взорвать гостиницу «Алан», когда там проходил всеосетинский съезд. Теракт не удался, а преступление, по версии следствия, было вновь сокрыто усилиями Алана Гаглоева.

В июне этого года это громкое дело было передано в суд, и теперь такой пшик…

Сегодня пользователь сети Роберт Гард опубликовал любопытнейший документ, указывающий на то, что дело шито белыми нитками – письмо бывшего генпрокурора Урузмага Джагаева председателю следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, датированное 4-м августа 2020 года. Вот отрывок из него:

«В настоящее время органами предварительного следствия получена совокупность косвенных доказательство участия в этих преступлениях двух лиц – граждан РФ. Вместе собранных доказательств недостаточно для привлечения указанных лиц и принятия окончательного процессуального решения по уголовному делу, в связи с чем возникла необходимость проведения по делу психофизиологической экспертизы подозреваемых с применением полиграфа. В связи с изложенным прошу вашего указания о направлении в Генеральную прокуратуру Республики Южная Осетия полиграфолога для проведения психофизиологической экспертизы подозреваемых с применением полиграфа».

То есть генпрокурор, курирующий следствие лично, признает, что доказательств вины у следствия нет. Тем не менее подозреваемые становятся обвиняемыми и уже почти полтора года сидят за решеткой.

Александр Быстрыкин, конечно, не согласился. Причина отказа в самом письме. Согласно ст. 2 и ст. 17 ч. 3 Конституции РФ, применение полиграфа в раскрытии и расследовании преступлений допускается только при полном добровольном согласии допрашиваемого.

Но вот эта фраза – «возникла необходимость проведения экспертизы подозреваемых» – не предполагает добровольности. И, конечно, товарищу Бастрыкину совсем не интересно вляпаться в очередную дикую историю в исполнении югоосетинских чиновников и силовиков. А югоосетинским коллегам после истории с Арчилом Татунашвили, наверное, грех жаловаться на недоверие и настороженное к ним отношение.

В итоге Генпрокуратура дело отзывает, и, судя по всему, на неопределенный срок. Оно уже не выстрелит, как этого бы хотелось инициаторам. Обвинительный приговор без доказательства вины скомпрометирует не оппозиционера Гаглоева, а президента Бибилова. Общественность и без того раздражена произволом бибиловских силовиков, поэтому сейчас, за полгода до выборов, не лучшее время дергать избирателя за усы.

Кроме того, для силовиков время подумать о возможной смене руководства. Решимости им придает ясность перспективы хотя бы на несколько лет, но не на четыре месяца. Поэтому, фигурально выражаясь, никто не хочет складывать все яйца в одну корзину.

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