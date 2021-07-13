Свидетель обвинения поддержал обвиняемых

Сегодня состоялось второе заседание коллегии Верховного суда по делу о покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева 17 августа в Цхинвале на улице 8 июня около 22 часов вечера. По версии следствия, неизвестные обстреляли служебный автомобиль Игоря Наниева из пистолета Макарова с расстояния около 30 метров. Министр находился в машине, но не пострадал.

Расследование этого дела получило широкий резонанс и вызвало политический кризис, который не преодолен до сих пор. Президент Бибилов на следующий день после покушения сделал специальное заявление, будто за этим преступлением стоит оппозиция, слившаяся с криминалом, и взял расследование под личный контроль.

Вскоре после этого заявления оперативно-следственная группа похитила трех жителей Цхинвала и на протяжении последующих пяти суток под пытками заставляла их дать признательные показания. В результате один из обвиняемых – 28-летний Инал Джабиев – скончался, не выдержав причиненных ему мучений, второй подозреваемый Николай Цховребов был госпитализирован в больницу – от пыток у него отнялись ноги. Цховребов, как и Джабиев, свою вину не признал. Об участи третьего подозреваемого – Герсана Кулумбегова – до сих пор было мало что известно. Поначалу его тоже пытали, требовали сознаться в покушении, но потом вдруг перевели в статус свидетеля. По Цхинвалу ходили слухи, будто все из-за того, что он приходится родственником Анатолию Бибилову.

Сегодня Герсана Кулумбегова вызвали в суд в качестве свидетеля обвинения, но по факту получилось наоборот. Он рассказал суду, что следователи предложили ему подписать заранее составленные от его имени показания, включая даже маршрут, по которому он катался на своем авто перед покушением на министра Наниева с друзьями: Джабиевым, Цховребовым и жительницей Владикавказа Марией Звездиной.

Говорит вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева, она присутствовала на сегодняшнем заседании:

«Сегодня он был шокирован некоторыми показаниями, которые он якобы давал на предварительном следствии, потому что он их слышал впервые. По его словам, он подписывал их не глядя, потому как для него было невыносимо то, что с ним вытворяли. Судья спросил его, почему он не заявил о давлении во время проверки показаний на месте, где присутствовал адвокат Кулумбегова. На это свидетель ответил, что ему пригрозили: если он не будет себя вести, как нужно следствию, с ним вытворят вещи похуже, чем раньше. Сами понимаете, не каждый человек может вынести такие страшные побои».

Генеральная прокуратура Южной Осетии вынесла постановление о прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого Инала Джабиева в связи с его смертью, но Оксана Сотиева настояла, чтобы ее супруга судили посмертно. Она намерена доказывать его невиновность в суде. Поэтому подсудимых двое – Николай Цховребов и Инал Джабиев. Как представитель обвиняемой стороны, Оксана Джабиева задала Герсану Кулумбегову вопрос: к каким показаниям его пытались склонить:

«После убийства мужа по городу ходили слухи, будто их пытались заставить дать показания против некоторых депутатов как заказчиков покушения. Я спросила Кулумбегова, было ли такое, чтобы их принуждали оговорить себя как исполнителей, назвать заказчиков? Он ответил, что его спрашивали про Алана Гаглоева. Причастен ли он к этому покушению и какую роль он в этом играет? По словам свидетеля, это было, когда его привозили из ИВС в криминальную милицию якобы для допроса, а на самом деле, чтобы избивать.

– О каком Алане Гаглоеве вы говорите?

– О председателе партии «Ныхас», экс-кандидате в президенты Южной Осетии».

На судебном заседании присутствовали три депутата парламента РЮО: Джамбулат Медоев, Гарри Мулдаров и Давид Санакоев.

После судебного заседания «Эху Кавказа» удалось связаться с Давидом Санакоевым по телефону. По словам депутата, эти показания Герсана Кулумбегова многое объясняют и в то же время вызывают еще больше вопросов – и к следствию, и к политическому руководству республики:

«Главное в этом заседании – Кулумбегов заявил, что следствие пыталось выставить Алана Гаглоева заказчиком покушения. Возникают вопросы: кто это придумал? Для чего? Такое впечатление, что затевалось масштабное уголовное преследование оппозиции. Оппозицию пытались выставить террористами или изобразить попытку госпереворота. Смерть Джабиева эти планы поломала, но в то же время отрезала следствию возможность снять обвинения в покушении на министра – слишком далеко все зашло. Поэтому мы сейчас наблюдаем такие странные выводы следствия, особенно в части мотивов преступления».

Из показаний Герсана Кулумбегова напрашивается вывод, почему следствие отказалось от версии покушения по заказу Гаглоева. Потому что после массовых акций протеста в ответ на убийство Джабиева, после требований отставки и генпрокурора, и даже президента, педалировать тему заговора оппозиции уже было невозможно, потому что следствие утратило доверие общества, а политическое руководство – легитимность. Очевидно, поэтому следствие удовлетворилось более скромными мотивами покушения, хотя не менее странными.

Приведу фрагмент опубликованного в соцсетях постановления Генпрокуратуры РЮО (от 25 января 2021 года) о привлечении Николая Цховребова в качестве обвиняемого в покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева (с сокращениями):

«Действуя умышленно, в тесном взаимодействии, ведя антиобщественный и противоправный образ жизни, неоднократно привлекаясь к административной и уголовной ответственности ... испытывая неприязнь к органам правопорядка, являясь приверженцем так называемой воровской субкультуры, желая повысить свой авторитет в преступной иерархии и унизить авторитет органов власти с целью причинения смерти … генерал-майору милиции Наниеву Игорю Георгиевичу, осознавая общественную опасность в виде лишения жизни государственного деятеля и противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде смерти государственного деятеля ... произвел по машине не менее двух прицельных выстрелов из незаконно хранящегося у него оружия неустановленной модели калибра 9х18 мм (Макаров) с целью прекратить государственную деятельность Наниева И.Г. и отомстить за указанную деятельность».

То есть, по версии следствия, отец троих детей в 30 лет вдруг надумал податься в криминал, причем сразу в авторитеты. И чтобы этот авторитет заложить, он решил убить министра внутренних дел.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия