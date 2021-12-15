Алиев и Пашинян пообщались в Брюсселе с глазу на глаз

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян смогли в Брюсселе какое-то время пообщаться без его посредничества. Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель, передает «Интерфакс».

«Да, это правда», – сказал он журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли во время переговоров он ненадолго вышел, чтобы дать Алиеву и Пашиняну возможность пообщаться без него.

«Им важно говорить напрямую друг с другом», – добавил Шарль Мишель.

По итогам трехсторонней встречи президент Европейского совета также заявил, что Брюссель предоставит экспертную и техническую помощь в делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

«Основные гуманитарные вопросы должны быть решены как можно скорее – освобождение пленных, других задержанных, судьба пропавших без вести», – сказал Шарль Мишель, добавив, что ЕС будет продолжать поддерживать усилия по разминированию.

«Возобновление сообщения между Арменией и Азербайджаном и в целом на Южном Кавказе должно происходить при полном уважении суверенитета всех стран. Было решено начать восстановление железнодорожных путей. ЕС готов поддержать открытие коммуникаций в соответствии с экономической и инвестиционной программой», – сказал он.

Было принято решение об установлении прямых контактов между министрами обороны двух стран при поддержке президента Мишеля. Как считают в Брюсселе, этот механизм можно использовать для предотвращения инцидентов в будущем, чтобы «иметь положительный эффект, способствуя снижению напряженности на земле».