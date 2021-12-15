Алиев сравнил «Зангезурский коридор» с Лачинским, Пашинян возражает

«Зангезурский коридор должен действовать как Лачинский коридор», – заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, отвечая на вопрос РСЕ/РС.

«Пункт об открытии «Зангезурского коридора» предусмотрен трехсторонним заявлением лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года. Таким образом, это обязанность Армении», – заявил Алиев.

«В трехсторонних заявлениях прямо говорится, что Азербайджан обеспечивает безопасность и доступ к Лачинскому коридору. Армения должна предоставить нам такой же беспрепятственный доступ к Зангезурскому коридору. Сегодня в Лачинском коридоре нет таможенных пунктов. Так же должно быть и в Зангезурском коридоре. Если Армения будет настаивать на установке таможенных пунктов и контроле за перемещением товаров и граждан через «Зангезурский коридор», тогда мы будем настаивать на тех же условиях в Лачинском коридоре. Это логично», – сказал Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что «достигнута договоренность о строительстве железнодорожного сообщения и автомагистрали из Азербайджана через Армению в Нахичеван».

«Но точный маршрут автомагистрали еще не определен. Это вопрос будущего обсуждения, и мы обязательно обсудим его сегодня вечером на трехсторонней встрече с господином Шарлем Мишелем», – добавил Алиев.

«Зангезурский коридор» - это коридор не только для нас. Азербайджан получает дорогу в Нахичеван. Это необходимо также Армении для железнодорожного сообщения с Ираном и Россией через Азербайджан. Так что это действительно создаст позитивную атмосферу», – заявил президент Азербайджана.

Этот подход Баку Ереван считает неприемлемым, пишет Радио Азатутюн.

«Азербайджан пытается завести вопрос открытия региональных коммуникаций в тупик. Попытки президента Азербайджана провести параллели между открытием региональных коммуникаций и Лачинским коридором не имеют ничего общего с имевшими место до сих пор обсуждениями и подписанными заявлениями на эту тему, и для Армении они неприемлемы», – заявил премьер-министр Армении.

Пашинян подчеркнул, что эта позиция будет четко выражена в ходе запланированной на сегодня трехсторонней встречи.