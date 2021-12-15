Почему Алексей Двинянин «завершил свою миссию» в Абхазии?

Неожиданное сообщение пресс-службы российской дипмиссии в Абхазии, появившееся сегодня утром на сайте посольства, стало неожиданностью для абхазской общественности. «Пятнадцатого декабря Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия А. А. Двинянин завершил свою миссию и вернулся в Москву. Обязанности посла временно будет исполнять советник-посланник дипмиссии Максим Литвинов», – говорилось в сообщении.

Алексей Двинянин был назначен на должность посла 30 марта 2018 года. Предшественником Двинянина на посту главы российской дипмиссии был Семен Григорьев, который занимал эту должность с 25 октября 2008 года по 30 марта 2018 года, то есть почти десять лет.

В российских СМИ в публикациях о сегодняшней новости отмечалось, что МИД РФ не называет причины, по которым Двинянин покинул пост.

«Эхо Кавказа» связалось с Максимом Литвиновым. Обычно подробно отвечавший на наши вопросы, на сей раз Максим Вадимович был скуп на комментарии:

«Я могу сказать только то, что знаю. Руководством принято решение о возвращении Алексея Аркадьевича. Я – временный поверенный. Больше не могу ничего добавить, так как не владею информацией такой.

– Это руководство – МИД России?

– Да, да.

– Он сколько здесь находился в роли посла?

– Три с половиной года.

– А срок какой бывает обычно?

– Ну, тут четких сроков нет. Зависит от решения руководства.

– Его предшественник долго ведь проработал у нас. Я имею в виду Семена Григорьева…

– Это вообще-то с разными обстоятельствами бывает связано. Кого-то переводят на другую работу, у кого-то личные мотивы, чтобы вернуться.

– У него самого было такое настроение, не знаете?

– Нет, честно говоря, мне он ни о чем таком не говорил».

На дипломатической работе 54-летний Алексей Двинянин находится с 1989 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате Министерства иностранных дел РФ и за рубежом, в том числе в постоянных представительствах России при ООН в Нью-Йорке и при ОБСЕ в Вене. С 2009 г. по март 2018 г. был заместителем директора Четвертого департамента стран СНГ МИД России.

На пресс-конференции в Сухуме в сентябре 2019 года Алексей Двинянин говорил: «В первый раз я приехал в Абхазию еще во времена СССР, будучи студентом-переводчиком, а потом регулярно приезжал в качестве дипломата с 2006 года, как минимум раз в квартал, поэтому я бы назвал Апсны своим вторым домом уже с 2006 года, а не со времени назначения сюда послом… Но в первые месяцы работы здесь было сложно. Это преимущественно из-за тяжелого графика работы посла, поскольку для меня это первое назначение чрезвычайным и полномочным послом России в зарубежное государство. Но люди и то, как относятся здесь к русским и к русским дипломатам в частности, – это дорогого стоит. Я хочу сказать «даара итабуп» (большое спасибо) всему абхазскому народу за доброе отношение ко мне и к моим коллегам из посольства России. Мы стараемся на любых постах, которые занимают мои коллеги, делать все возможное, чтобы улучшить жизнь населения Абхазии».

Источник в Москве на условиях анонимности отметил, что одной из версий того, почему Двинянин не проработал послом в Абхазии и четырех лет, может быть недовольство в МИДе РФ организацией в Абхазии последних выборов в Госдуму России. Напомним, что в воскресенье 19 сентября граждане России в Абхазии участвовали в этих выборах. На следующий день в СМИ были приведены цифры проголосовавших – 13 тысяч. 21 сентября эта цифра выросла до 14 549 человек. Но все равно это мало, если сравнить ее с активностью, которую проявляли в Абхазии на предыдущих аналогичных выборах в республике.

Интересно, что некоторые интернет-комментаторы в «Фейсбуке», откликаясь на уход Двинянина, писали: «тогда верните нам Семена Григорьева!»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия