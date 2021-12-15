Егор Кочиев: «Никаких мер физического воздействия к нему не применялось»

Решение о возбуждении уголовного дела в отношении Мамуки Чхиквадзе – бывшего военного, задержанного в Цхинвале за незаконное пересечение границы, пока не принято. Об этом «Эху Кавказа» заявил глава югоосетинской делегации в формате МПРИ Егор Кочиев. Он назвал ложью информацию о том, что Чхиквадзе якобы был подвергнут нечеловеческому обращению. По словам Кочиева, «никаких мер физического воздействия к нему не применялось».

Как рассказал в беседе с «Эхом Кавказа» глава югоосетинской делегации в формате МПРИ Егор Кочиев, гражданин Грузии Мамука Чхиквадзе был задержан в районе грузинского села Никози, расположенного возле Цхинвала, при нарушении государственной границы Южной Осетии. При этом Чхиквадзе полностью осознавал на что шел, говорит Кочиев:

«Бывают моменты, когда человек, нарушающий границу, не знает, что он ее нарушает, потому что есть места, где нет обозначений, нет санитарных заборов, нет информационных знаков. Хотя, в принципе, они есть уже по всей протяженности границы между Южной Осетий и Грузией. Я имею в виду информационные знаки, извещающие о том, что далее находится государственная граница. В данной ситуации этот гражданин нарушил государственную границу, при этом перелез через забор. То есть он на сто процентов знал, что он нарушал государственную границу Республики Южная Осетия. Был задержан пограничным нарядом. При этом пограничный наряд заметил, что он ведет себя не вполне адекватно. Возможно, был под действием каких-то сильнодействующих или наркотических веществ. Был задержан, сейчас находится в пограничной службе РЮО до выяснения целей нарушения государственной границы. Никакого физического воздействия к нему не применялось. При этом есть информация, что в момент задержания он выкрикивал какие-то националистические лозунги, называл пограничников оккупантами. Насколько я понял, сопротивления он не оказывал, но вел себя не вполне адекватно».

Прокомментировал Кочиев и заявления некоторых грузинских активистов о том, что, «как человек с военным прошлым», Чхиквадзе якобы может быть «подвергнут нечеловеческому обращению» в изоляторе временного содержания:

«Я бы хотел сказать, что о том, что он бывший военный, Чхиквадзе сказал сам. Человек сам сказал, что он бывший военный. На самом деле это не имеет никакого значения – бывший он военный или небывший. Если он не совершал никаких преступлений на территории Республики Южная Осетия, ему ничего не угрожает в плане преследований по этому признаку. То есть если он не совершал военных преступлений, если человек не совершал правонарушений на территории РЮО. Человек сам рассказал, что он бывший военнослужащий грузинской армии, что принимал участие в ограниченном контингенте в Афганистане, принимал участите в контингенте в Ираке в составе грузинской армии. Соответствующие органы выясняют цель его визита в Южную Осетию, зачем он нарушал границу. И в соответствии с принятым решением, в зависимости от того, какие ответы даст данный гражданин, будет принято решение или о возбуждении уголовного дела, либо о выдворении его за пределы республики».

Кочиев обратил внимание на то, что «грузинские СМИ накануне весь день с упоением рассказывали о том, что Чхиквадзе якобы избивали при задержании и продолжают избивать в изоляторе»:

«Все эти слова не соответствуют действительности и являются домыслами. Никаких мер физического воздействия, повторюсь, к нему не применялось. Решение о возбуждении уголовного дела на данном этапе пока не принято. Как только это станет известно, грузинская сторона об этом будет уведомлена незамедлительно. Грузинские СМИ пытаются заработать себе какие-то очки или, возможно, повысить популярность на вот таких делах, которые абсолютно законны с точки зрения законов Республики Южная Осетия. Любой нарушитель государственной границы бывает задержан, и потом в отношении него принимается определенное решение, принимают его компетентные органы. Решение выносится судом, и оно не может быть незаконным. Гражданам Грузии давно пора понять, что существует государственная граница между Республикой Южная Осетия и Грузией. И не слушать пропагандистские речи средств массовой информации о том, что там «оккупированная территория», и пользоваться такой же терминологией. Чем быстрее грузинские граждане, грузинские власти поймут это, тем быстрее они начнут информировать население об этом, тем лучше будет для всех».

В 99% случаях нарушения границы, продолжил Егор Кочиев, к нарушителям «применяются меры исходя из гуманных соображений, и они выдворяются за пределы Южной Осетии».

В рамках своих полномочий, говорит сотрудник отдела МККК по связям с общественностью Марина Тедеты, за ситуацией будет следить и международная гуманитарная организация:

«Международный комитет Красного Креста осведомлен о задержании (Чхиквадзе), и, выполняя свою функцию нейтрального посредника, мы поддерживаем связь как с семьей задержанного, так и с соответствующими властями на местах».

С двумя другими задержанными – Кахабером Натенадзе и Валерием Каниашвили, добавил руководитель югоосетинской делегации МПРИ, «тоже ведется дознание, по завершении которого также будет принято решение».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия