У линии разделения задержан бывший военный

Близ линии разделения с самопровозглашенной республикой Южная Осетия у села Земо Никози задержан гражданин Грузии Мамука Чхиквадзе. Представители антиоккупационного движения «Сила в единстве» требуют от властей как можно скорее принять действенные меры для освобождения мужчины, полагая, что его жизнь может быть в опасности.

За последнюю неделю близ линии разделения с самопровозглашенной республикой Южная Осетия были задержаны три гражданина Грузии. 10 декабря – жители Горийского муниципалитета Кахабер Натенадзе и Валерий Каниашвили. Через два дня Служба госбезопасности Грузии опубликовала сообщение, из которого стало известно о задержании еще одного человека – Мамуки Чхиквадзе.

«Сразу после получения информации о незаконном задержании Служба госбезопасности Грузии при помощи Миссии наблюдателей ЕС задействовала горячую линию. Информация была передана международным партнерам и председателям Женевских международных дискуссий», – говорится в заявлении СГБ.

Представители антиоккупационного движения «Сила в единстве» подозревают, что Мамука Чхиквадзе, как человек с военным прошлым, подвергся в цхинвальском изоляторе бесчеловечному обращению. Лидер движения Давид Кацарава говорит, что они требуют от властей как можно скорее выяснить и обнародовать информацию относительно здоровья Чхиквадзе:

«Люди с опытом и с прошлым, как у Мамуки Чхиквадзе, представляют собой особый интерес для оккупационного режима. Без преувеличения можно сказать, что здоровью и жизни Мамуки Чхиквадзе грозит серьезная опасность. У нас нет никакой информации от властей, которые четвертый день молчат. Если это молчание не будет нарушено и сегодня и нам не предоставят конкретную информацию, мы начнем акции протеста, которые не понравятся ни властям, ни русским».

Корреспондент грузинской службы Радио Свобода Гога Апциаури, работающий на месте, говорит, что сегодня в родном селе Мамуки Чхиквадзе Брети многие вспоминали Арчила Татунашвили. В 2018 году Татунашвили был задержан в Ахалгори, доставлен в Цхинвали и через несколько дней скончался в местной больнице при неустановленных обстоятельствах, при этом Тбилиси обвиняет Цхинвали в том, что силовики при допросах пытали гражданина Грузии. Гоге Апциаури удалось побеседовать с несколькими бывшими соратниками Чхиквадзе. Один из них передал ему фотографии Мамуки, сделанные у села Никози незадолго до задержания:

«Этот источник передал нам и информацию о бывшем военном. Детали в целях его же безопасности мы не публикуем, впрочем, общественности уже известно, что Мамука Чхиквадзе входил в батальон Шавнабада и участвовал в миссиях в Афганистане и в Ираке. По данным источника, он, покинув службу, сделал на теле татуировку с символом батальона Шавнабада. Этот факт больше всего пугает его соратников, потому что они знают, как обращаются в Цхинвали с военнослужащими грузинских вооруженных сил».

По информации, которой располагает Апциаури, в последние годы Мамука Чхиквадзе жил в Батуми вместе с сестрой. Периодически приезжал в село Брети, навещал могилу отца. В этот раз он планировал задержаться в селе еще на пару дней, а потом вернуться в Батуми – приближались 40 дней со смерти его матери, он должен был взять с собой вино для поминок.

Тему задержаний близ линии разделения с самопровозглашенной республикой Южная Осетия затронула сегодня и посол США в Грузии Келли Дегнан:

«Нас всегда очень тревожит, когда граждан Грузии задерживают или притесняют. Это, конечно, должно завершиться. Это произойдет тогда, когда Россия выполнит свои обязательства, которые она взяла на себя, подписав Соглашение о прекращении огня 2008 года. Это очень просто. Все ожидают, когда Россия выполнит упомянутое соглашение. Только после этого можно будет говорить о диалоге и улучшении среды».

Де-факто власти никакой информации относительно задержания Мамуки Чхиквадзе пока не распространяли.