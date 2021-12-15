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Эксперты считают, что омикрон-штамм коронавируса может стать доминирующим в Грузии
Возможно, что омикрон-штамм коронавируса уже проник в Грузию, но пока его не удалось идентифицировать. Об этом заявил сегодня руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили профессор Иване Чхаидзе, передает агентство «Новости-Грузия».
«Омикрон» – новый штамм COVID-19, который признан ВОЗ «вызывающим беспокойство». Мировым эпицентром его распространения является юг Африки. Новый вариант коронавируса обнаружен в 77 странах.
«Общее количество зарегистрированных случаев в мире 8,1 тысячи, но факт, что число стран увеличивается с каждым днем. Возможно, что «омикрон» уже в Грузии, но мы пока не можем его идентифицировать», - сказал Чхаидзе.
Он добавил, что, скорее всего, «омикрон» станет доминирующим штаммом, однако на это потребуется определенное время.
«Единственное, что пока вселяет надежду, что ни одна из стран не сообщает, что случаи заражения «омикроном» протекают тяжело. Факт, что из 8 тысяч случаев лишь один умерший. Поэтому «омикрон» не должен быть более опасным, чем дельта-вариант коронавируса», - сказал Чхаидзе.
- В Грузии продолжается пятая волна пандемии коронавируса. Ежедневно регистрируется от 3-4 тысяч случаев инфицирования и 40-50 умерших. Как указывают специалисты, вакцинация остается ключевым компонентом в снижении воздействия штамма «омикрон» и решении проблемы циркуляции штамма «дельта», который на данный момент является доминантным. Полный курс вакцинации против коронавируса в стране прошли 36.9% взрослого населения страны, более 37 тысяч человек уже сделали бустерные прививки.
Другие новости дня
Президент Таджикистана назначил третью дочь послом в Великобритании
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил третью дочь Рухшону послом в Великобритании. Указ опубликован на официальном сайте президента 15 декабря, на документ обратила внимание Таджикская служба Радио Свобода.
Эмомали Рухшона одна из семи дочерей Рахмона. В 2016 году она работала в посольстве Таджикистана в Лондоне. В 2017 - опубликовала книгу «Основы дипломатической службы». Тогда же она стала заместителем начальника управления международных организаций МИД Таджикистана.
У Рахмона 7 дочерей и 2 сына. Старшего сына Рустами эксперты называют вероятным преемником отца на посту президента. Он председательствует в верхней палате парламента и занимает должность мэра столицы страны - Душанбе.
Одна из старших дочерей политика, Озода, сейчас занимает пост руководителя исполнительного аппарата президента Таджикистана, а до того была первой заместительницей министра иностранных дел. В середине 2010-х еще одна дочь Рахмона Зарина была замечена в эфире государственного телевидения в роли ведущей англоязычного канала.
Рахмон управляет Таджикистаном с 1992 года, дольше всех руководителей государств на постсоветском пространстве. В 2020 году 69-летний президент был переизбран на пятый срок подряд, несмотря на то, что законы запрещают президенту избираться больше, чем два раза. В стране существует официальный культ личности политика, в конституции он назван лидером нации.
Германия вышлет двоих российских дипломатов из-за дела Хангошвили
Власти Германии объявили нежелательными персонами двоих сотрудников российского посольства в Берлине. Высылка связана с приговором по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Суд установил, что преступление произошло по заказу российских властей.
«Это убийство по заказу государства является грубым нарушением норм германского права и суверенитета Федеративной Республики Германия», – заявила глава МИД страны Анналена Бербок. Российский посол был вызван в министерство – на дипломатическом языке это действие обычно означает крайнее недовольство принимающей стороны, то есть в данном случае Германии.
Ранее в среду, 15 декабря, суд в Берлине приговорил россиянина Вадима Красикова к пожизненному заключению по обвинению в убийстве. Россия причастность к преступлению категорически отрицает.
После высылки дипломатов Москва пообещала принять ответные меры, но не сообщила, в чем они будут заключаться. Обычно она отвечает на такие действия зеркально.
Лидер «Грузинской мечты» обсудил с оппозицией судьбу конституционных поправок
Правящая партия «Грузинская мечта» готова продолжать обсуждения конституционных поправок, однако тема внеочередных парламентских выборов является красной чертой. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Сегодня у Кобахидзе состоялась неформальная встреча с представителями оппозиции – членами партии «Лело» Бадри Джапаридзе и Анной Нацвлишвили, «Национального движения» Хатией Деканоидзе и Тиной Бокучава, а также лидером «Стратегии Агмашенебели» Георгием Вашадзе. Стороны обсудили за закрытыми дверями тему поправок в Конституцию, предполагающих снижение проходного барьера на парламентских выборах с 5% до 2%. Принятие соответствующей инициативы во втором и третьих чтениях остается под вопросом, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Много от чего будет зависеть то, сколько продолжится обсуждение конституционных поправок и с какими результатами оно завершится. В том числе, в первую очередь, это будет зависеть от действий оппозиции. Мы обсудим все темы, и все темы являются открытыми. Открытость подразумевает, в том числе, то, что никаких решений не принято. Нам необходимы консультации с парламентским большинством, в том числе в связи с высотой избирательного порога, - насколько возможно действие более низкого барьера и т.д. Единственная тема, в связи с которой у нас сформирована более-менее четкая позиция, это то, что ни о каких внеочередных выборах до 2024 года не может быть и речи», - заявил Кобахидзе.
- Законопроект, в котором говорится, что следующие два раза парламентские выборы должны проводиться с проходным барьером в 2% и по полностью пропорциональной избирательной системе, предусмотрен межпартийным соглашением, которое было подписано в апреле при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишель.
- Инициатива была одобрена в первом чтении в начале сентября 2021 года. Для утверждения за документ предстоит проголосовать дважды. Дата голосования во втором чтении пока не назначена.
- Для утверждения законопроекта требуется поддержка не менее 113 депутатов в парламенте, состоящем из 150 членов, а это означает, что его должны поддержать как правящая партия, в которой насчитывается 90 депутатов, так и оппозиция.
Грузинский регбист Мамука Горгодзе включен в Зал славы RugbyPass
Мамука Горгодзе включен в Зал славы RugbyPass. Легендарный грузинский регбист был включен в число пятнадцати лучших спортсменов всех времен, пишет SOVA.
Голосование проводилось в онлайн-режиме, болельщики выбирали из нескольких кандидатов, представленных на каждую позицию. Грузинского спортсмена поддержали 1508 человек.
Мамука Горгодзе, занимающий в списке восьмую строчку, представлен рядом с такими звездами как Киран Рид, Зинзан Брук, Уэйн Шелфорд, Родни Соояло, Дуэйн Вермюлен, Бобби Скинстад, Лоуренс Далалио, Себастьен Шабаль, Серхио Пари Сен-Жермен и Серджио Паризиан.
Грузинская оппозиция поддерживает диалог для преодоления поляризации
Грузинская оппозиция возобновила встречи в расширенном формате. Представители партий «Единое национальное движение», «Стратегия Агмашенебели», «Дроа», «Лело», а также независимые депутаты парламента Грузии собрались сегодня, чтобы обсудить политический кризис в стране, сообщает агентство «Новости-Грузия».
После переговоров лидеры оппозиции заявили, что ожидают новых «политических задержаний» в ближайшем времени и уже сейчас думают об ответных шагах. Завтра, 16 декабря, оппоненты властей будут присутствовать на судебном процессе по делу бывших банкиров, а ныне лидеров партии «Лело» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.
«С одной стороны, мы слышим важное послание президента страны об окончании поляризации, в связи с которым, несмотря на все вопросы, у нас есть интерес и готовность начать разговор… С другой стороны, мы видим, что происходят искусственно ускоренные, политизированные процессы, которые, как мы ожидаем, скоро закончатся очередными арестами политических лидеров и руководителей телевидения», - заявила после встречи лидер партии «Дроа» Элене Хоштария.
Член «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе, в свою очередь, подчеркнул, что оппозиция попытается использовать любые возможности для преодоления поляризации и тем самым продемонстрировать зарубежным партнерам свою готовность участвовать в конструктивном процессе.
Лидер «Национального движения» Хатия Деканоидзе заявила, что в основном их встреча касалась политического давления на судебную систему, которая, по ее словам, стала одним из инструментов борьбы с оппозицией и СМИ. Деканоидзе подчеркнула, что проблемы, существующие в судебной сфере, беспокоят международных партнеров, а также являются одним из самых больших препятствий на пути к евроатлантической интеграции.
- Некоторое время назад находящийся в заключении экс-президент Михаил Саакашвили начал призывать нынешние власти страны к всеобщему примирению, одновременно анонсируя новые акции протеста. В «Грузинской мечте» отнеслись к его предложению с долей скептицизма.
- На прошлой неделе Зурабишвили пообещала начать общенациональный диалог для достижения взаимопонимания между гражданами страны и преодоления поляризации. Ожидается, что первым шагом в рамках этой инициативы станет новогодний прием во Дворце Орбелиани, на который приглашены лидеры оппозиционных партий. Встреча в резиденции президента состоится завтра, 16 декабря.
Югоосетинские власти обвинили гражданина Грузии в контрабанде наркотиков
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия обвинили гражданина Грузии в контрабанде наркотиков. Об этом говорится в заявлении югоосетинского КГБ.
Речь идёт о задержанных 9 декабря жителях Гори – Кахабере Натадзе и Владимире Каниашвили.
«При личном досмотре у одного из нарушителей обнаружено наркотическое средство «марихуана» массой около одного грамма. 15 декабря в отношении задержанных приняты решения о возбуждении уголовных дел по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы) и 229.1 (контрабанда наркотических средств)», – говорится в сообщении пресс-службы КГБ.
В Цхинвали официально не сообщают о задержании еще одного гражданина Грузии, бывшего военного Мамуки Чхиквадзе. При этом в заявлении КГБ сказано:
«Лицaм, причастным к aгреccии прoтив Южнoй Осeтии и участвовавшим в боевых действиях в ЛНР, ДНР и Сирии, стоит помнить о том, что вoeнныe преступления должны быть и будyт наказаны, нeзaвиcимo oт cрокa дaвнocти».
Ранее представители грузинского антиоккупационного движения «Сила в единстве» заявили, что задержанный несколько дней назад Чхиквадзе, как человек с военным прошлым, подвергся в цхинвальском изоляторе бесчеловечному обращению.
Бжания о суверенитете: «У Абхазии с Россией есть вопросы совместного ведения»
У Абхазии с Россией есть вопросы совместного ведения, – заявил президент самопровозглашенной республики на встрече с депутатами абхазского парламента.
«Наверное, вы со мной согласитесь в том, что охрана государственной границы, в том числе и морской – это суверенное право государства. Все дело в том, что много лет охраной наших морских границ соответствующие абхазские подразделения и институты не занимаются, потому что нет такой возможности. В договорах, которые были подписаны в 2008 и 2014 годах, президенты наших государств договорились о том, что есть вопросы совместного ведения, есть вопросы, которые мы ведем на территории Абхазии вместе. У нас вопросов совместного ведения с россиянами в России нет. Мы российскую государственную границу с российскими пограничниками вместе не охраняем, они её охраняют самостоятельно. Вопрос совместного ведения имеет непосредственное отношение в том числе и к суверенитету. Мы не проводим самостоятельную финансовую политику, у нас в стране нет собственной финансовой единицы. Мы не можем осуществлять эмиссию денег. У нас нет такой возможности, и этими полномочиями мы тоже поделились с РФ. Это касается и вопроса обеспечения военной безопасности Абхазии. Я могу продолжать, но именно эти аспекты я имел в виду», – сказал Бжания.
Он также привел в пример несколько высказываний первого абхазского президента Владислава Ардзинба.
«Владислав Ардзинба говорил о том, что в основе существования нашего абхазского государства лежит, прежде всего, воля народа Абхазии и поддержка РФ. Без этих двух составляющих существование абхазского государства станет очень проблематичным. Когда речь идет об обеспечении военной безопасности, мы должны учитывать данные факторы. Я считаю неправильным то, что мы не выделили несколько десятков гектаров земли в селе Маркула Очамчырского района под строительство совместной военной базы. Я считаю, что в этом вопросе мы допустили очень серьезную ошибку. Это мое мнение. Я призываю всех быть реалистами, смотреть на вещи не так, как нам хотелось бы, а так, как есть на самом деле», – отметил он.
Бжания подчеркнул роль России в обеспечении безопасности Абхазии.
«Ради того, чтобы состоялось независимое абхазское государство, погибло огромное количество наших граждан. Неизменную поддержку нашему государству оказывает Россия, она является сегодня гарантом нашей военной безопасности. Признание Россией и другими государствами произошло только благодаря работе МИД Абхазии? Разве здесь нет вклада нашего стратегического партнёра? Мы можем провести специальную научную конференцию, и я буду очень рад, если в рамках этой конференции произойдет глубокое и более детальное обсуждение данного вопроса. Да, мы независимое государство, мы имеем право и заслужили быть независимыми. Но фактом остается и то, что в 2008 и 2014 годах мы добровольно определили некоторые сферы межгосударственных отношений как сферы совместного ведения», – сказал Бжания.
Абхазский лидер предостерег от передергивания фактов в контексте политической борьбы.
«Я предельно откровенно говорю о том, что является важным для наших граждан. Нам нужно выстроить правильное отношение с РФ, обеспечить прочный мир на территории Абхазии и развивать свою экономику», – заключил он.
Ранее в Объединённом Совете абхазских ветеранов заявили, что выступают против интеграции с РФ, а в Народно-патриотическом Союзе пригрозили Бжания уголовным кодексом.
Речь идёт о заявлении Бжания, сделанном на встрече с творческой интеллигенцией:
«Интеграционные процессы – это то, что можно назвать по-другому: не абсолютным суверенитетом. Мы должны будем поделиться частью своего суверенитета, и в этом я не вижу никакой трагедии, мы этим по сути поделились: вопросы внешней политики, рублёвая зона… В вопросах обороны и безопасности кое-что сделано уже, надо сделать ещё больше… Я вижу в этом только плюсы, потому что дорогое это, неподъёмное для нас мероприятие, содержать современные вооружённые силы…»
Нового главврача Ахалгорской больницы выберут по итогам конкурса
В министерстве здравоохранения и социального развития самопровозглашенной республики Южная Осетия с 15 декабря объявлен конкурс на замещение вакантной должности главного врача Ахалгорской районной больницы. Об этом агентству «Рес» сообщил глава ведомства Сослан Наниев.
«Конкурс строится на принципах равной доступности, открытости и четких алгоритмов прохождения каждого этапа, как и четких алгоритмов оценки. В течение месяца – с 15 декабря до 15 января будут собраны заявки. Второй этап - собеседование в Минздраве, третий этап – психологическое собеседование, то есть оценка морально-психологических качеств в плане соответствия занимаемой должности. Следующий этап – мы предлагаем всем подготовить краткосрочный трехмесячный проект развития больницы, исходя из имеющихся ресурсов, предоставляем всю нужную информацию и время для работы над проектом. Дальше – защита проекта, чей проект окажется более интересным и эффективным – назначается на три месяца временно исполняющим обязанности главврача», – рассказал Наниев.
По его словам, кандидату будет дана возможность реализовать свой проект в течение трех месяцев. Если справится, подготовит долгосрочный проект, говорит Наниев.
«Таким образом исключается возможность пассивного нахождения на должности главврача и выполнения текущих операционных процессов. Нужна возможность четкой оценки работы руководителя и нами и жителями района. Если не справится – конкурс объявляется заново», – добавил он.
Основными требованиями, по словам Наниева, являются высшее медицинское образование и эффективный проект развития больницы.
6 декабря стало известно об увольнении главврача ахалгорской больницы Джемала Бедоева – по итогам внеплановой проверки, которая последовала за материалом «Эха Кавказа» и частным расследованием гражданской активистки Тамары Меаракишвили. Уволены также все сотрудники клиники, совмещающие должности, и не оказавшиеся на рабочих местах без подтверждающих документов.
За рэкет таксистов в Грузии задержали девять человек
Девять человек, обвиняемых в членстве и поддержке деятельности воровского сообщества, были задержаны сегодня в Тбилиси по итогам масштабной спецоперации. Об этом сегодня на брифинге сообщил директор департамента криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе
По данным следствия, задержанные действовали по поручению «вора в законе», находящегося за границей. От его имени с мая 2021 года они организовывали сбор «общака», заставляя у таксистов-частников, работающих у Тбилисского международного аэропорта, отдавать им половину заработка.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», водителям, которые отказывались участвовать в преступной схеме и платить деньги, путем запугивания и угроз запрещали работать на прилегающей территории.
В МВД Грузии обнародовала кадры оперативной съемки, которые подтверждают указанные факты.
Все девять фигурантов дела были задержаны на основании решения судьи. Большинство из них – это молодые мужчины. Возраст одного из задержанных – 59 лет, а остальных – от 28 до 36 лет.
В результате обыска полиция изъяла компьютерную технику и мобильные телефоны, с помощью которых обвиняемые связывались друг с другом и находящимся за границей «вором в законе».
Задержанным грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
Bloomberg: у стран ЕС есть разногласия по санкциям против России
У стран Евросоюза имеются разногласия по вопросу возможного введения санкций в отношении России в случае нападения на Украину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.
По данным собеседников агентства, Германия, Франция, Италия и Испания считают, что с Москвой необходимо вести переговоры, а не предупреждать о вероятных серьёзных экономических ограничениях.
Представители Нидерландов, ряда восточноевропейских стран и Скандинавии, напротив, попросили Еврокомиссию обсудить с ними предполагаемые санкции. Сторонники ограничений утверждают, что публичная поддержка санкций сдержит российского президента Владимира Путина.
Источники Bloomberg не исключают, что вопрос о необходимости введения новых санкций против Кремля вызовет разногласия среди стран ЕС.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления в Европарламенте в среду, 15 декабря, заявила, что Брюссель готов принять беспрецедентные меры в случае агрессии Москвы в отношении Киева.
США и страны Запада считают, что Россия может готовить нападение на Украину и поэтому сосредоточила вблизи границ с Украиной примерно 100 тысяч своих военнослужащих.
Российская сторона отвергает все сообщения о вероятном вторжении войск на территорию Украины. По словам российского президента Владимира Путина, Москва занимает оборонительную позицию, опасаясь, что Киев слишком сближается с НАТО.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Дочь Навального получила за отца премию Сахарова. Полный текст её выступления в Европарламенте
Дарья Навальная в Страсбурге получила за отца премию Сахарова "За свободу мысли".
Сам Навальный сейчас находится в исправительной колонии №2 в городе Покрове во Владимирской области, куда его поместили, когда он вернулся из Германии в Россию: формально это было сделано по запросу ФСИН, которая посчитала, что оппозиционер нарушил условия условного содержания по "делу "Ив Роше". Навальному назначили три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. В России после ареста политика прошли протесты с требованием освободить его, из-за преследований многим его соратникам пришлось покинуть Россию.
Настоящее время публикует полный текст выступления дочери Навального Дарьи в Европарламенте:
Это то, как выглядит мой кошмар и кошмар моей семьи
"Здравствуйте. Спасибо большое. Это поистине невероятно. Перед тем, как начать свою речь, я бы хотела сказать, насколько я благодарна за возможность быть здесь и принять эту награду за моего отца, но в то же время я в ужасе. Это огромная честь для меня – стоять здесь, перед вами. И как 20-летняя студентка, которая не знает много о политике, я переживаю, что могу что-то сказать не так.
Когда я услышала, что моему отцу, Алексею Навальному, присудили Сахаровскую премию, я обрадовалась по двум причинам. Во-первых, это невероятная честь – признание его заслуг и работы, которую проделал он и продолжают делать его соратники. Но самое важное, что это -- сигнал десяткам миллионов людей, граждан моей страны, которые продолжают борьбу за лучшую жизнь для России.
Я назову и вторую причину, хотя это будет достаточно прямолинейно и неловко. Мой отец получает премию от Европейского парламента. Когда ты получаешь такую награду, ты получаешь возможность приехать сюда и обратиться к парламенту. К сожалению, по очевидным причинам он не смог быть здесь сегодня. И я подумала, что мне бы следовало как можно быстрее купить билет до Страсбурга и увидеть самой все происходящее.
Спустя какое-то время я осознала, что это то, как выглядит мой кошмар и кошмар моей семьи: я езжу на разные саммиты, произношу речи от лица моего отца, иногда он даже получает какие-то награды. Но я езжу, я пишу речи, которые начинаю с шутки, в то время как он находится в тюрьме.
Но я продолжу путешествовать, продолжая читать статьи об ужасных условиях содержания моего отца. С этим невозможно ничего сделать. Я продолжаю ездить и произносить речи. Он продолжает находиться в неволе.
И это касается не только Алексея Навального. Где сейчас находятся предыдущие лауреаты Сахаровской премии? Преимущественно в тюрьме. Где сейчас лауреат Нобелевской премии мира 2010 года Лю Сяобо? Он умер в тюрьме.
Почему настолько тяжело освободить тех, кто борется за права человека?
И сегодня я задаюсь вопросом – почему настолько тяжело освободить тех, кто борется за права человека? Почему их закрывают в тюрьмах не только по всему миру, но и в географически европейских странах в 21-м веке?
Европа великая и могущественная. Воля граждан Европы выражается в резолюциях Европейского парламента. Это точные, правильные и справедливые резолюции. Их поддерживают в Великобритании, США, Израиле, Новой Зеландии и всем свободным миром.
Но люди, как мой отец, продолжают сидеть в тюрьме и наблюдать за тем, как все больше их соратников отправляются за решетку.
Знаете, я слышала это столько раз. И поделюсь этим с вами еще раз. Даже в коридорах после церемонии. "Знаешь, Даша, – мне говорят. – Я понимаю, почему ты так думаешь. Потому что это касается твоей семьи и твоих близких. Но в реальной жизни мы должны быть более прагматичными.
И в этих коридорах я киваю головой и говорю: "Да, конечно". Но что еще я могу на это сказать? Я 20-летняя студентка и я не чувствую себя достаточно уверенной, чтобы спорить с ответственными и опытными прагматиками.
Но сегодня, здесь, и используя преимущество того, что микрофон у меня и никто его не заберет, мне не надо будет ни с кем спорить лично, чувствуя себя невежливой, я бы хотела выступить против этого прагматизма.
Это премия Сахарова. Андрей Сахаров был, скорее всего, одним из самых непрагматичных людей. Я не понимаю, почему люди, которые от его имени агитируют за прагматичные отношения с диктаторами, не могут открыть книги по истории. Это было бы очень прагматичным шагом.
И тогда они бы поняли, что в рамках этого подхода, пацификация диктаторов и тиранов ни разу не сработала.
Вся суть авторитарной власти держится на увеличении ставок, агрессии и поиске новых врагов
Не важно сколько людей попытались себя убедить в том, что сумасшедший человек, который изо всех сил держится за власть, будет вести себя достойно в ответ на уступки и заигрывания. Этого никогда не случится.
Вся суть авторитарной власти держится на увеличении ставок, агрессии и поиске новых врагов. И те люди, которые говорят "давайте не будем давить на Лукашенко", и продолжают вести диалог, когда он избивал людей и бросал их за решетку, добились того, что Лукашенко сажает целые пассажирские самолеты, чтобы задержать одного человека.
Еще одна вещь, которую прагматики почему-то не хотят делать, которые призывают считать траты и экономические потери, просто не могут взять калькулятор и посчитать, сколько их прагматизм стоит европейским налогоплательщикам.
Сколько будет стоить Европе война в Украине?
Годы заигрывания с Путиным дали ему понять, что для поднятия своих рейтингов он может развязать войну. Сколько будет стоить Европе война в Украине? Даже сегодня во всем потомке новостей о том, сколько военных стягиваются к украинской границе никто особо об этом не говорит. Ни один прагматичный торговый договор не окупит тех потерь, которые может принести война.
Даже не говоря о времени, которое европейские политики как вы потратили на то, чтобы говорить об этих проблемах, вместо того, чтобы решать проблемы внутри ваших стран.
Один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов был убит выстрелами в спину рядом с Кремлем. А потом приходит прагматик и говорит: ну, мы с этим особо ничего не можем сделать, давайте издадим критическое заявление и продолжим диалог.
Реальная террористическая группировка создана внутри спецслужб Путина
А они убьют и второго, и третьего, и четвертого в центре Берлина, и пятого в Великобритании. А потом они взорвут какие-нибудь склады в Европе. А потом они начнут убивать с применением химического оружия. И сейчас мы знаем, что были и неудачные попытки убийств. Сколько было удачных?
Мы знаем, что реальная террористическая группировка создана внутри спецслужб Путина.
Они были близки к убийству моей матери. Они почти убили моего отца
Они убивают граждан моей страны без следствия и суда. Без правосудия. Они были близки к убийству моей матери. Они почти убили моего отца.
И никто не гарантирует, что завтра европейские политики не начнут умирать от простого касания дверной ручки. Вы уже увеличиваете бюджеты полиции, вы направляете деньги в спецслужбы, тратите миллионы на то, чтобы распознать эти ядовитые субстанции. Это все – последствия прагматизма.
"Не давите, нам надо действовать аккуратно, чтобы не разозлить их", – говорит прагматик. А завтра диктатор везет к границам Евросоюза тысячи мигрантов, заставляет женщин и детей штурмовать заборы, в это время тайно мечтая, чтобы кого-то из них застрелили или задавили в толпе.
Пусть прагматики ответят, сколько заплатит Польша, Литва или весь Евросоюз. Они мне ответят: "Чего ты хочешь? Это суверенные государства. У них есть свои правительства. Наши возможности очень ограничены. Ты предлагаешь развязать ядерную войну, чтобы освободить политзаключенных?"
Европейские банки позволяют Путину и его друзьям отмывать деньги, яхты путинских олигархов продолжают вызывать скандалы на Средиземноморье
Конечно, я не предлагаю развернуть войну. Но я знаю, что хоть и неудачно, но она уже началась. Есть реальные жертвы. Они используют и кибероружие, и химоружие. Тот факт, что европейские банки позволяют Путину и его друзьям отмывать деньги, что яхты путинских олигархов продолжают вызывать скандалы на европейском Средиземноморье, что 99% официальных лиц России и Беларуси напрямую замешаны в преступлениях, но они все еще свободно могут путешествовать по Европе (как и их семьи), – это все знаки того, что многие из тех, кто принимает решения, даже не пытаются выиграть даже небольшую часть этого противостояния.
Они говорят слишком много, принимают во внимание реалии происходящего в политике, основанной на идеях и принципах, которые, честно говоря, наивны и глупы. И мне кажется, что проблема в том, что желание понравится диктаторам раз за разом и нежелание их злить как можно дольше, – вообще не является прагматичным подходом.
Пора это сказать напрямую. Под флагом прагматизма скрываются цинизм, двуличие и коррупция.
Между идеализмом и прагматизмом – постоянная война. В европейской политике – постоянные споры. Но выбор в пользу прагматизма не должен значить предательство своих идей.
Пусть никто не смеет приравнивать Россию к путинскому режиму
Когда я написала своему отцу и спросила, что он хочет, чтобы я сказала в речи от тебя, он сказал: пусть никто не смеет приравнивать Россию к путинскому режиму.
Россия – часть Европы, мы стремимся к тому, чтобы стать ее частью. Но мы также хотим, чтобы Европа сама стремилась к себе, к своим принципам, которые находятся в ее основе.
Мы стремимся к европейским идеям, защите прав человека, демократии и целостности. Мы не стремимся к Европе канцлеров и министров, которые мечтают получить работу в советах директоров путинских госкомпаний или плаванию на яхтах олигархов.
Сегодня, стоя на этой сцене, получая эту невероятную награду за моего отца Алексея Навального, я благодарю вас. И через вас, я приветствую Европу идеалов и принципов. Евросоюз – невероятное чудо, созданное странами, чья история – бесконечные войны друг с другом. Несмотря на все проблемы и трудности друг с другом в ЕС, я надеюсь, моя часть когда-нибудь станет его частью.
В завершение этой речи, я бы хотела процитировать слова моего великого соотечественника, в честь которого эта награда была названа. "Судьба моя была в каком-то смысле исключительной. Не из ложной скромности, а из желания быть точным замечу, что судьба моя оказалась крупнее, чем моя личность. Я лишь старался быть на уровне своей судьбы. Я надеюсь, у нас всех хватит сил, чтобы соответствовать нашим судьбам". Свободу Алексею Навальному".
Настоящее Время вело прямую трансляцию церемонии награждения и пресс-конференции Дарьи Навальное и Леонида Волкова:
Премию Сахарова – главную награду Евросоюза в области прав человека – Европарламент присудил Навальному 20 октября.
"Свою премию я посвящаю борцам с коррупцией во всем мире в их любых качествах: от журналистов до адвокатов, от чиновников (есть и такие, да) и депутатов до тех, кто выходит на улицу, чтобы поддержать эту борьбу. Хочу пожелать им настойчивости и смелости даже в те моменты, когда немножечко страшно", – написал Навальный в соцсети.
Алексей Навальный сейчас находится в исправительной колонии №2 в городе Покрове во Владимирской области, куда его поместили, когда он вернулся из Германии в Россию: формально это было сделано по запросу ФСИН, которая посчитала, что оппозиционер нарушил условия условного содержания по "делу "Ив Роше". Навальному назначили три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. В России после ареста политика прошли протесты с требованием освободить его, из-за преследований многим его соратникам пришлось покинуть Россию.
Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан, основанные Навальным, 10 августа этого года внесли в перечень экстремистских организаций. В начале июня эти два фонда и штабы политика Мосгорсудом были признаны экстремистскими.
12 октября стало известно, что Следственный комитет объединил пять уголовных дел против Навального и его сторонников в одно. Соратник политика Иван Жданов пояснил, что в него вошли обвинения по статье о легализации денежных средств, три статьи об экстремизме (финансирование, руководство и участие) и еще одно дело, возможно, по статье о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.
- 20 августа 2020 года самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Политику стало плохо на борту. В токсикологической реанимации городской клинической больницы скорой помощи №1 его ввели в искусственную кому.
- Позже лаборатория бундесвера, а независимо от нее и эксперты из Франции и Швеции, установят, что Навального отравили "Новичком" – нервно-паралитическим веществом.
- Расследовательские группы The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel пришли к выводу, что за отравлением Навального может стоять группа из восьми оперативников, связанных с Институтом криминалистики ФСБ (НИИ №2): Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов (Иван Спиридонов), Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков, Алексей Седов, Константин Кудрявцев. Расследователи указывали, что прежде чем отравить Навального, предполагаемые сотрудники ФСБ негласно наблюдали за ним, следуя в те же города, что и он. Начиная с 2017 года, когда Навальный объявил о своей президентской кампании, они совершили 30 перелетов, совпадающих с маршрутами оппозиционера. Свои выводы расследователи основывали на данных о перелетах и мобильной связи.
Патриархия поддержала инициативу президента Грузии по преодолению поляризации
Грузинская православная церковь (ГПЦ) поддерживает любые инициативы по примирению общества. Об этом говорится в заявлении Патриархии, обнародованном после встречи Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго и президента страны Саломе Зурабишвили.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что на прошлой неделе Зурабишвили пообещала инициировать общенациональный диалог для достижения взаимопонимания между гражданами страны и преодоления поляризации. Сегодня президент представила свою инициативу предстоятелю ГПЦ и попросила у Илии Второго благословения.
«Его Святейшество и, естественно, Церковь, сейчас, как и всегда, поддержит любую инициативу и действие, направленные на единодушие, которая будет основываться на христианской и справедливой основе», — говорится в заявлении Патриархии.
Судя по всему, первым шагом в рамках инициативы Зурабишвили станет новогодний прием во Дворце Орбелиани, на который приглашены лидеры оппозиционных партий. Встреча в резиденции президента состоится завтра, 16 декабря.
В крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» уже заявили, что не примут приглашение президента.
Бжания призвал жителей Абхазии воздержаться от участия в митинге
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания призвал население воздержаться от участия в митинге, который намереваются провести оппозиционные политические силы 21 декабря.
«Планируется проведение некого митинга 21 числа. Одними из организаторов являются те, кто призывал людей вооружаться. Есть и примкнувшие к ним лица. Обычно на таких мероприятиях присутствуют разные категории граждан. Кто-то искренне приходит, кого-то приглашают, кого-то пытаются использовать в темную, но я бы хотел предостеречь наших граждан от участия в таком мероприятии, учитывая то обстоятельство, что был призыв вооружаться. У нас есть данные о том, что некоторые политики попытаются использовать молодых людей для совершения неких противоправных акций. Обращаюсь к гражданам, чтобы они имели это в виду и воздержались от данного мероприятия», – сказал Бжания на встрече с частью депутатов парламента.
Парламентарий Батал Айба попросил абхазского лидера прокомментировать высказывания некоторых политиков вооружаться.
«Я хотел бы узнать ваше мнение. Есть ли какая-то реакция на подобные призывы, потому что, это беспокоит и будоражит общество. Хотелось бы, чтобы вы поговорили с нами о внутренней безопасности. Хотелось бы узнать и о действиях прокуратуры в данном случае», – отметил Айба.
Как пишет «Апсныпресс», после инцидента в сухумском Новом микрорайоне руководитель общественной организации «Айдгылара» Кан Кварчия призвал своих сторонников вооружиться: «Высший совет! Все вооружаемся и с оружием едем в «Аидгылара». Срочно, все!»
«Многие люди обеспокоены данным заявлением. У граждан есть вопросы в связи с призывом вооружиться, который был озвучен гражданином Кварчия. Хотелось бы спросить, а с какой целью вооружаться, против кого планируется применить оружие, и кто дал такое право? Эти вопросы обязательно будут поставлены. Сегодня этим интересуется огромное количество граждан и этим вопросом занимаются правоохранительные органы», – ответил депутату Бжания.
Абхазский президент также прокомментировал некоторые высказывания в его адрес.
«Что касается высказываний в мой адрес, я в данном случае могу руководствоваться буквой и духом закона, другие меры принять я не имею права. Кому-то видимо нравятся такие высказывания, но значительно большему количеству людей не нравятся. Это – высказывания на фоне развязанного и бесцеремонного поведения. У меня есть в связи с этим опасения. Справедливость восторжествует в обязательном порядке, но многие товарищи забывают о том, что у нас есть внешние враги. Накал страстей, который сегодня искусственно поддерживается, им могут воспользоваться разные силы. Мы забыли о том, что у нас очевидный враг, и он не отказался от своих намерений, это одна история. Другая история такая, что огромное количество людей восприняли это очень негативн Люди, которые претендуют на публичность, должны быть выдержаны, поэтому мы необходимые законные меры по обеспечению правопорядка принимаем и примем, вы можете не сомневаться в этом. Если есть претензий к правоохранительными органам, почему так медленно реагируют, на это есть основания», – сказал Бжания.
Он напомнил о том, что еще в сентябре в парламент был направлен пакет законопроектов.
«Там есть статьи о призыве к экстремизму, о клевете и др. Если бы они были приняты, то и правоохранительные органы приняли бы надлежащие меры быстрее. Это было ещё в сентябре, когда таких высказываний не было. Поднимите материалы, и вы увидите, что специалисты как в воду глядели», – отметил Бжания.
Абхазские власти запросили у России переток электроэнергии
Абхазия запросила у России переток электроэнергии из-за низкого уровня воды в Джаварском водохранилище Ингурской ГЭС, сообщил президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания на встрече с депутатами парламента.
По его словам, в ближайшее время уровень воды достигнет критической точки, передает агентство РИА Новости.
«Все документы, необходимые для того, чтобы нам дали переток, подготовлены. Документ со вчерашнего дня лежит у премьер-министра (РФ Михаила – ред.) Мишустина. И мы рассчитываем, что он даст соответствующее поручение», – сказал Бжания.
Как пишет «Апсныпресс», он отметил, что в этом году Абхазия просит приличный объем перетока, это несколько миллиардов рублей, но все упирается в то, кто будет за это платить.
«В прошлом году за миллиард кВт/ч мы ничего не заплатили, денег у нас нет. Все это тяжким бременем легло на такую компанию, как «Интер РАО». Это публичная компания, там есть и доля государства, и частных инвесторов. Они не хотят брать на себя непонятные расходы. Руководство России поддерживает нас, и я надеюсь на то, что и на этот раз так произойдет», – сказал Бжания.
8 декабря на встрече в Гагре абхазский лидер выразил надежду на то, что в ближайшее время будет осуществлен переток из России.
В Абхазии из-за энергетического кризиса действуют веерные отключения электричества. Помимо этого, постоянно происходят аварии на высоковольтных линиях.
Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», впервые за последние несколько лет электроэнергия с «Ингури ГЭС» распределяется строго по оговоренному в 90-х годах принципу: грузинская сторона получает 60%, абхазская – 40%.
В Грузии 53 пациента скончались от коронавируса за сутки
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 53 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 12 879.
За сутки в стране выявили 3278 новых случаев коронавируса. Накануне провели 50 585 тестов: PCR-тестов – 18 955, экспресс–тестов на антиген – 31 630.
Выздоровели еще 3890 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 898 079, выздоровевших – 844 875.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,48%, за последние 14 дней составляет 7, 46%, за неделю – 6,96%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 10 981 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 336 951.
Россиянина приговорили к пожизненному сроку за убийство Зелимхана Хангошвили
Высший земельный суд Берлина признал 56-летнего гражданина России Вадима Красикова виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, совершенном в берлинском парке Малый Тиргартен в августе 2019 года. Подсудимый приговорен к пожизненному лишению свободы, пишет DW.
«Это дело ляжет тяжелым бременем на российско-германские отношения», – отмечает издание Spiegel.
В начале декабря федеральная прокуратура Германии заявила, что считает доказанной вину Красикова, и попросила суд приговорить его к пожизненному сроку. Одновременно генеральный прокурор Николаус Форшнер выразил уверенность в том, что убийство было совершено по политическим мотивам по заказу российских государственных ведомств и что Вадим Красиков связан с ФСБ России.
По данным прокуратуры, Красиков прибыл в Берлин через Францию и Польшу с поддельным паспортом на имя Вадима Соколова, выследил Хангошвили и застрелил его в парке Малый Тиргартен. При этом Вадима Красикова видели свидетели, его засняли камеры наблюдения, а его маршрут был восстановлен при помощи SIM-карты, которую нашли в его телефоне. Представитель обвинения указал, что Хангошвили воевал против российской армии во второй чеченской войне в 2000-2004 годах. Поэтому он рассматривался Москвой в качестве врага и был ликвидирован, заявил он.
Судебное разбирательство длилось около 14 месяцев, за это время были допрошены почти 50 свидетелей, передает DW.
Федеральная прокуратура Германии и Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ в июне 2020 года вышли на след второго вероятного участника убийства Хангошвили – россиянина с паспортом на имя Романа Давыдова. The Insider выяснил, что его настоящее имя – Роман Демьянченко, в прошлом он был сотрудником ФСБ, оперативником подразделения «Вымпел».
- Власти России не признают причастность к покушению. Президент России Владимир Путин высказывал предположение, что смерть Хангошвили стала результатом "бандитских разборок". Он заявлял, что российские власти требовали выдачи Хангошвили, но власти Германии это отрицают.
- Ранее немецкие СМИ сообщали, что обвинительный приговор грозит существенно осложнить германо-российские отношения.
ВИДЕО ИЗ АРХИВА
Гарибашвили заявил о необходимости ускорить интеграцию Грузии в НАТО
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что Грузия располагает всеми инструментами для вступления в НАТО, и дело остается лишь за политическим решением стран-членов альянса. Об этом он заявил на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом
«Грузия достигла значительного прогресса на пути к евроатлантической интеграции. Мы верим, что настало время для активизации нашего процесса интеграции и принятия конкретных политических решений. Это будет четким сигналом для всех стран аспирантов в связи с тем, что целеустремленность, приверженности и неустанный труд приносит реальные результаты», – заявил Гарибашвили.
Глава грузинского Кабмина также добавил, что «членство в НАТО является главнейшим вопросом внешней политики Грузии и политики безопасности, которое поддерживает подавляющее большинство грузинского народа».
«Я хотел бы напомнить всем, что на саммите в Бухаресте в 2008 году союзники решили, что Грузия станет членом Альянса. Тогда это было очень сильным посланием, и оно по-прежнему актуально сегодня. Именно поэтому мы активно работаем над практической реализацией решения Бухарестского саммита 2008 года. Каждое государство имеет суверенное право выбирать собственный внешнеполитический курс. Это решение является краеугольным камнем, на котором основан процесс членства Грузии в НАТО. Считаем, что успешная реализация этого выбора важна как для НАТО, так и для Грузии», – сказал премьер Грузии.
- В МИД РФ ранее заявили, что необходимо официально дезавуировать принятое альянсом в 2008 году решение о членстве Украины и Грузии как противоречащее обязательству лидеров всех государств – участников ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз отверг требования Москвы. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что решение саммита НАТО в Бухаресте пересмотрено не будет.
Космический зонд NASA впервые в истории «коснулся» Солнца
Космический зонд Parker впервые пролетел через солнечную корону и провёл замеры магнитных полей и образцов частиц. Об этом сообщает NASA. "Впервые в истории космический корабль коснулся Солнца", – говорится в сообщении на сайте агентства.
Parker находится на расстоянии восьми с половиной миллионов километров от Солнца. Это рекорд сближения со звездой. Второй рекорд, установленный зондом, – максимальная скорость движения объекта, который создан людьми – почти 587 тысяч километров в час.
Аппарат назван в честь астрофизика Юджина Паркера. Зонд стартовал с Земли в августе 2018 года, а в ноябре он успешно приблизился к Солнцу на 24 миллиона километров и успешно передал первый сигнал.
Parker оснащён тепловым щитом, камерой, приборами для измерения магнитного и электрического полей в атмосфере Солнца и другими устройствами для наблюдения за звездой. Миссия Parker рассчитана на семь лет. За это время аппарат, по расчётам учёных, должен облететь Солнце 24 раза.
Мальта может первой в ЕС одобрить каннабис для личного использования
Парламент Мальты одобрил законопроект, позволяющий выращивать коноплю и употреблять каннабис в рекреационных целях. Инициативу поддержали 36 депутатов, 27 проголосовали против. Об этом сообщает Reuters.
Теперь, если президент Джордж Велла подпишет закон, Мальта станет первой страной в Евросоюзе, легализовавшей и употребление, и выращивание марихуаны для личного пользования. Оппозиционные политики призвали главу мальтийского государства не ставить подпись под документом.
Закон позволит взрослым мальтийцам иметь дома до семи граммов каннабиса и выращивать до четырех растений конопли. Также можно создавать некоммерческие организации численностью до 500 человек, которые смогут выращивать коноплю для себя. Любой человек, которого судили за хранение каннабиса, может подать заявление, чтобы с него сняли судимость.
Курение марихуаны в общественных местах остается нелегальным и будет караться штрафом в размере 235 евро, а в случае курения при детях – от 300 до 500 евро.
В ряде стран Европы терпимо относятся к потреблению каннабиса. В Нидерландах разрешена продажа в небольших количествах в кофешопах. В Чехии и Португалии декриминализовано личное употребление. Новое правительство Германии планирует ввести "контролируемую продажу каннабиса взрослым в лицензированных магазинах".
Лидерам протестов в Ингушетии назначили сроки от 7,5 до 9 лет колонии
Кисловодский городской суд приговорил к срокам от 7,5 до 9 лет колонии лидеров ингушских протестов против изменения границы между республиками Чечня и Ингушетия. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
Суд приговорил обвиняемых к срокам, которые ранее запрашивала прокуратура. Малсагу Ужахову, Мусе Мальсагову и Ахмеду Барахоеву назначили по 9 лет колонии. К 8 годам лишения свободы приговорили Бараха Чемурзиева, Исмаила Нальгиева и Багаудина Хаутиева. Зарифа Саутиева получила 7,5 лет колонии. Их признали виновными в организации насилия в отношении представителей власти и создании экстремистского сообщества. Свою вину обвиняемые не признали.
- Лидеры ингушского протеста признаны правозащитным центром "Мемориал" (российские власти внесли "Мемориал" в список иностранных агентов, "Мемориал" с этим не согласился) политзаключенными.
- В сентябре 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров и тогдашний руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заключили соглашение об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времён распада СССР. Документ позволил Чечне присоединить к себе часть Сунженского района Ингушетии в обмен на горные и лесистые территории в Надтеречном районе Чечни. По расчётам экспертов, Ингушетия отдавала Чечне в 26 раз больше территории, чем получала от неё. Это привело к массовым протестам в столице Ингушетии Магасе.
- Один из митингов, 27 марта 2019 года, закончился столкновениями с ОМОНом и Росгвардией. После этого на участников протестов были заведены десятки уголовных дел. Многие из обвиняемых были приговорены к реальным срокам заключения.
Столтенберг вновь призвал Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии
Грузия и Украина «имеют право самостоятельно выбирать союзников» и Россия не имеет права оказывать какое-либо влияние на выбор этих стран, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Брюсселе.
«Мы сегодня беседовали о ситуации в регионе, в том числе и в Украине. Мы соглашаемся в том, что НАТО будет отслеживать ситуацию и избежит эскалации в этом регионе. Любая агрессия России дорого обойдется ей», - сказал Столтенберг.
Он также заявил, что все страны-члены НАТО твердо подтверждают непоколебимость суверенитета и территориальной целостности Грузии и призывают Россию отозвать признание независимыми государствами Абхазии и Южной Осетии и вывести оттуда свои войска.
«НАТО продолжит оказание помощи партнерам в укреплении безопасности и обороноспособности», – сказал Столтенберг.
Как пишет «Интерфакс», он также сообщил, что обсудил с премьером Гарибашвили внутренние вопросы Грузии. Столтенберг добавил, что НАТО вместе с Грузией боролись против терроризма в Афганистане.
- В МИД РФ ранее заявили, что необходимо официально дезавуировать принятое альянсом в 2008 году решение о членстве Украины и Грузии как противоречащее обязательству лидеров всех государств – участников ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз отверг требования Москвы. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что решение саммита НАТО в Бухаресте пересмотрено не будет.
Оппозиция обвинила губернатора Кахети в «пьяном ДТП» – чиновник ответил, что не пьет
Оппозиция выступила с громкими обвинениями в адрес губернатора Кахети Ираклия Шиошвили. В «Едином национальном движении» (ЕНД) утверждают, что чиновник попал в ДТП, сев за руль служебного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщил сегодня на брифинге один из лидеров кахетинского отделения ЕНД Георгий Ботковели, случай произошел в прошлые выходные в поселке Цинандали, где проходила встреча членов правящей партии «Грузинская мечта». Об этом пишет агентство «Новости-Грузия».
«После всего этого губернатор Кахети Ираклий Шиошвили в состоянии опьянения поехал из Цинандали в Телави, и вы сами можете увидеть, в каком состоянии принадлежащая государству машина», – заявил Ботковели.
По его словам, в результате ДТП чиновник получил различные травмы и ему потребовалась медицинская помощь. Согласно информации ЕНД, когда губернатора доставили в больницу Телави, он скрыл правду, сообщив, что упал с лестницы.
Оппозиционер призвал МВД Грузии обнародовать результаты проверки на алкоголь.
«Я требую от МВД обнародовать результаты алкотеста, [проведенного] во время этого конкретного факта, где однозначно подтверждено, что он [Ираклий Шиошвили] был под воздействием алкоголя», – сказал он.
В комментарии телеканалу «Мтавари» Шиошвили подтвердил, что некоторое время назад действительно попал в аварию на служебном автомобиле, опровергнув при этом заявления оппозиции о «пьяном ДТП». По его словам, авария произошла на объездной дороге Бакурцихе-Телави, на следующий день после встречи партийной встречи в Цинандали. При этом губернатор подчеркнул, что недавно он перенес ковид, и врачи запретили употреблять ему алкоголь.
По информации «Мтавари», по факту ДТП полиция начала следствие, дело расследуют по статье 236 УК Грузии.
Бывшая сторонница Ахмеда Закаева вернулась из Европы в Чечню, ее встречали министр и депутат
Бывшая сторонница Ахмеда Закаева, долгие годы проживавшая в Германии и называвшая себя представителем кабинета министров Ичкерии, Рубати Мицаева вернулась в Чечню. В аэропорту ее встречали министр по национальной политики, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, депутат местного парламента Магомед Хамбиев и другие представители власти.
В октябре Мицаева обратилась к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой разрешить ей вернуться в республику, пишет сайт Кавказ.Реалии.
«Во время военных кампаний в республике Рубати Мицаева была одной из тех, кто принимал активное участие в боевых действиях Но в последние годы, когда Рубати будучи в Европе столкнулась с определёнными жизненными проблемами, от неё отказались все так называемые лидеры евроичкеризма и бросили ее на произвол судьбы», – цитирует Ахмеда Дудаева агентство «Грозный-Информ».
Дудаев добавил, что «главная причина возвращения Рубати на родину в том, что сегодня в Чеченской Республике царят настоящие мир и благополучие".
Рубати Мицаева – кавалер пяти орденов и медалей сепаратистской Ичкерии, в числе которых высший орден ЧРИ Къоман Сий («Честь Нации»). Была медсестрой во время первой и второй чеченских войн.
- До своего обращения к Кадырову Мицаева отправила в Чечню двух своих дочерей, одна из которых – Суният – успела даже выиграть в республике конкурс на лучший портрет матери Кадырова и получить премию за это из рук министра информации и печати Ахмеда Дудаева.
- Мицаева была в числе организаторов многочисленных митингов во время суда над убийцей чеченского беженца Зелимхана Хангошвили в Берлине.
- Мицаева заявляла, что за последние годы огромное количество сотрудников ФСБ проникло на территорию Германии. Каждый второй чеченец, приехавший за этот период в страну, по ее мнению, является засланным агентом российской спецслужбы.
- Ахмед Закаев – чеченский политик, проживающий в Великобритании. Он представляет себя как глава правительства Ичкерии за рубежом.
Аслан Бжания встречается лишь с частью депутатов абхазского парламента
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания проводит встречу с депутатами парламента.
Как сообщает корреспондент «Эха Кавказа», встреча проходит в здании Кабмина, хотя первоначально предполагалось, что депутаты встретятся с Бжания в парламенте.
По этой причине часть парламентариев, в том числе оппозиционеры и спикер Валерий Кварчия, находятся в здании законодательного органа и не присутствуют на встрече с Бжания.
Кварчия рассказал, что абхазский президент настоял на проведении встречи в здании Кабмина, а не в парламенте.
Сегодня утром в пресс-службе абхазского лидера сообщили, что Бжания «готов ответить на все вопросы, интересующие парламентариев», а встреча пройдёт «с соблюдением антиковидных мер и социальной дистанции».
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